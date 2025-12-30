Давайте на один день уедем из Анталии? Только за пределами города можно познакомиться с настоящими красотами Турции.
Запрыгивайте в джип, пристегивайте ремни — мы отправляемся в путешествие по Таврским горам и Тазы каньону. Здесь захватывает дух от красоты и масштаба каньона. А если у вас остались силы, то после обеда вы сможете отправиться на рафтинг по горной реке.
Запрыгивайте в джип, пристегивайте ремни — мы отправляемся в путешествие по Таврским горам и Тазы каньону. Здесь захватывает дух от красоты и масштаба каньона. А если у вас остались силы, то после обеда вы сможете отправиться на рафтинг по горной реке.
Описание экскурсииЭкскурсия в Каньон Тазы из Аланьи Это поездка на джипах 4×4 по природной красоте гор Таурус по гравийным дорогам и пыльным дорогам. Наши легендарные джипы доставят вас в места, которые кажутся неотразимыми и могущественными. Находясь посреди величия природы, вы получите прекрасные и незабываемые воспоминания. Программа экскурсии в каньон Тазы:
- Экскурсия в каньон Тазы начинается рано утром с трансфера из вашего отеля на нашем комфортабельном автобусе.
- Затем, после часовой поездки, мы прибываем в автопарк, где мы присаживаемся джип-сафари для нашего захватывающего путешествия.
- Следующим пунктом станет Тазы каньон, до которого мы доберемся примерно за 20 минут на открытых джипах. У нас будет час времени, чтобы исследовать великолепную природу вокруг.
- После экскурсии обратно приезжаем в автопарк чтобы насладиться вкусным обедом, который продлится около часа. Желающие могут за дополнительную плату отправиться на двухчасовой рафтинг, который находится рядом с автостоянкой. А остальные наши гости могут продолжить свое удовольствие в ресторане, где смогут сделать фотографии на свои смартфоны или фотоаппараты.
- После прогулки по каньону Тазы и обеда в ресторане наш автобус доставит вас обратно к вашим отелям. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Трансфер осуществляется совместно с другими гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому доставка и возвращение всех групп организованы одним автобусом. В связи с этим гости, которые участвуют только в программе «Тазы каньон» или только в «Рафтинге», могут ожидать некоторое время на базе. В программе предусмотрена остановка для фотографий у Тазы Каньона и короткая остановка для фото у Кöprülü Каньона. На Кöprülü Каньоне экскурсия ограничивается посещением моста, откуда открывается панорамный вид. Спуск внутрь каньона невозможен, так как это запрещено действующими правилами. Важная информация: Трансфер осуществляется совместно с другими гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому доставка и возвращение всех групп организованы одним автобусом. В связи с этим гости, которые участвуют только в программе «Тазы каньон» или только в «Рафтинге», могут ожидать некоторое время на базе. В программе предусмотрена остановка для фотографий у Тазы Каньона и короткая остановка для фото у Кöprülü Каньона. На Кöprülü Каньоне экскурсия ограничивается посещением моста, откуда открывается панорамный вид. Спуск внутрь каньона невозможен, так как это запрещено действующими правилами. Русскоязычный инструктор присутствует исключительно на базе проведения активностей, не выполняет функции гида и не сопровождает экскурсию с историческим или культурным рассказом. Его задача — помогать участникам во время активностей, проводить инструктаж по технике безопасности и оказывать необходимую поддержку при приобретении дополнительных услуг или оборудования.
Зимний сезон только в понедельник, среда, пятница и воскресенье в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Тазы
- Каньон Копрулу
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Каньон Тази на джипах
- Каньюн Копрулу
- Страховка
- Обед
- Русскоговорящий инструктор на базе
Что не входит в цену
- Любые напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Зимний сезон только в понедельник, среда, пятница и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Трансфер осуществляется совместно с другими гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому доставка и возвращение всех групп организованы одним автобусом. В связи с этим гости, которые участвуют только в программе "Тазы каньон" или только в "Рафтинге", могут ожидать некоторое время на базе
- В программе предусмотрена остановка для фотографий у Тазы Каньона и короткая остановка для фото у Кöprülü Каньона
- На Кöprülü Каньоне экскурсия ограничивается посещением моста, откуда открывается панорамный вид
- Спуск внутрь каньона невозможен, так как это запрещено действующими правилами
- Русскоязычный инструктор присутствует исключительно на базе проведения активностей, не выполняет функции гида и не сопровождает экскурсию с историческим или культурным рассказом. Его задача - помогать участникам во время активностей, проводить инструктаж по технике безопасности и оказывать необходимую поддержку при приобретении дополнительных услуг или оборудования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Если думаете, стоит ли посетить данную экскурсию, однозначно, да!
Отличные виды, завораживает глаз.
Увидели каньоны, амфитеатр, покатались на зиплайне.
На джипах играла музычка, пока добирались до мест.
Ребята были дружелюбные.
Отдельно хочу похвалить обед, очень вкусная еда!
Рекомендую
Отличные виды, завораживает глаз.
Увидели каньоны, амфитеатр, покатались на зиплайне.
На джипах играла музычка, пока добирались до мест.
Ребята были дружелюбные.
Отдельно хочу похвалить обед, очень вкусная еда!
Рекомендую
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Т
Экскурсия в Тазы каньон было огонь, все очень понравилось отдельное спасибо гиду Канат, он нас вел туда где самые красивые места все туристического маршрута
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Е
Экскурсия отличная. Тазы каньон завораживают своей красотой. Очень живописная природа.
Рафтинг не входит в стоимость данного тура, по желанию можно оплатить на месте проведения. Стоит 15 долларов. Можно поторговаться.
Спасибо Сейфи (прошу
Рафтинг не входит в стоимость данного тура, по желанию можно оплатить на месте проведения. Стоит 15 долларов. Можно поторговаться.
Спасибо Сейфи (прошу
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А
Ну в целом круто! Поездка на открытых джипах, красивые виды! Но учтите, что если вы берете только каньон - то вам надо будет ждать рафтеров, баггеров и пр. Так что лучше покупайте комбо, чтобы все время было заполнено. За доп плату можно добавить что угодно, но выйдет дороже. Но все равно - очень рекомендую, виды очень крутые!
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Г
Экскурсия очень понравилась, виды потрясающие, гид доброжелателен, кормили вкусно👍🏼 Так как все на нашем автобусе пошли на рафтинг, нас соединили с другой группой и за доп. плату свозили в г. Сельге, спасибо за это) так бы нам пришлось ждать рафтеров 3 часа(
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Э
Сами локации - 100/10. Их точно стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Красота неописуемая!
Далее - про саму организацию тура. Забрали из отеля в 8 утра, далее поехали к каньону.
Далее - про саму организацию тура. Забрали из отеля в 8 утра, далее поехали к каньону.
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