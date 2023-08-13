Познайте красоту Турции: групповая экскурсия в Тазы каньон из Аланьи
Давайте на один день уедем из Анталии? Только за пределами города можно познакомиться с настоящими красотами Турции.
Запрыгивайте в джип, пристегивайте ремни — мы отправляемся в путешествие по Таврским горам и Тазы каньону. Здесь захватывает дух от красоты и масштаба каньона. А если у вас остались силы, то после обеда вы сможете отправиться на рафтинг по горной реке.
Запрыгивайте в джип, пристегивайте ремни — мы отправляемся в путешествие по Таврским горам и Тазы каньону. Здесь захватывает дух от красоты и масштаба каньона. А если у вас остались силы, то после обеда вы сможете отправиться на рафтинг по горной реке.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Каньон Тазы
- Каньон Копрулу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Экскурсия в Каньон Тазы из АланьиЭто поездка на джипах 4×4 по природной красоте гор Таурус по гравийным дорогам и пыльным дорогам. Наши легендарные джипы доставят вас в места, которые кажутся неотразимыми и могущественными. Находясь посреди величия природы, вы получите прекрасные и незабываемые воспоминания.
Программа экскурсии в каньон Тазы:
- Экскурсия в каньон Тазы начинается рано утром с трансфера из вашего отеля на нашем комфортабельном автобусе.
- Затем, после часовой поездки, мы прибываем в автопарк, где мы присаживаемся джип-сафари для нашего захватывающего путешествия.
- Следующим пунктом станет Тазы каньон, до которого мы доберемся примерно за 20 минут на открытых джипах. У нас будет час времени, чтобы исследовать великолепную природу вокруг.
- После экскурсии обратно приезжаем в автопарк чтобы насладиться вкусным обедом, который продлится около часа.
- Желающие могут за дополнительную плату отправиться на двухчасовой рафтинг, который находится рядом с автостоянкой. А остальные наши гости могут продолжить свое удовольствие в ресторане, где смогут сделать фотографии на свои смартфоны или фотоаппараты.
- После прогулки по каньону Тазы и обеда в ресторане наш автобус доставит вас обратно к вашим отелям.
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от/до отеля
- Каньон Тази на джипах
- Каньюн Копрулу
- Страховка
- Обед
- Что не входит
- Любые напитки
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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