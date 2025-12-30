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Не доезжая до каньона остановились на базе отдыха, где гид рассказал, что нас ждет дальше. Предложил докупить за $15/чел. рафтинг, мы согласились. Ранее мы никогда не были на рафтинге. Спросила у гида, в чем мне лучше идти на рафтинг в кроссовках или в шлепках. Сказал в кроссовках.



Потом началась сама поездка. Поехали на джипах до каньона. На смотровой площадке Тазы каньон поставили дорожки и заборы, поэтому сделать такие красивые фото на камнях, как на фотках с интернета, не получится. Но можно сделать красивые фото самого каньона. После Тазы каньона поехали на Кёпёрлю. Гид сильно торопил и не дал нормально насмотреться. Также не дал спуститься вниз к реке, а именно оттуда были самые красивые виды на мост 😭



Далее поехали на рафтинг. Нам не дали время и место, чтобы переодеться в купальники, поехали в чем было. Конечно же нас облило с ног до головы при первом же перепаде. Кроссовки были полностью в воде (зачем гид говорил, что лучше в кроссовках?? 😡). Рафтинг длился 1,5-2 часа. Из-за того, что нас не предупредили, что будет сильно обливать река и что нужна запасная одежда, мы были мокрые, простывшие и злые.



Всем, кто планирует на рафтинг, очень советую ехать сразу в купальниках и взять с собой сменную одежду и непромокаемую обувь!



После рафтинга был обед, без напитков. Напитки за доп плату.