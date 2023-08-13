Экскурсия в Тазы каньон из Аланьи

Познайте красоту Турции: групповая экскурсия в Тазы каньон из Аланьи

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Давайте на один день уедем из Анталии? Только за пределами города можно познакомиться с настоящими красотами Турции.

Запрыгивайте в джип, пристегивайте ремни — мы отправляемся в путешествие по Таврским горам и Тазы каньону. Здесь захватывает дух от красоты и масштаба каньона. А если у вас остались силы, то после обеда вы сможете отправиться на рафтинг по горной реке.
Экскурсия в Тазы каньон из Аланьи
Экскурсия в Тазы каньон из Аланьи
Экскурсия в Тазы каньон из Аланьи
Экскурсия в Тазы каньон из Аланьи
Экскурсия в Тазы каньон из Аланьи
Экскурсия в Тазы каньон из Аланьи
Ближайшие даты:
13
авг
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Что вас ожидает:

  • Каньон Тазы
  • Каньон Копрулу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Экскурсия в Каньон Тазы из Аланьи

Это поездка на джипах 4×4 по природной красоте гор Таурус по гравийным дорогам и пыльным дорогам. Наши легендарные джипы доставят вас в места, которые кажутся неотразимыми и могущественными. Находясь посреди величия природы, вы получите прекрасные и незабываемые воспоминания.

Программа экскурсии в каньон Тазы:

  • Экскурсия в каньон Тазы начинается рано утром с трансфера из вашего отеля на нашем комфортабельном автобусе.
  • Затем, после часовой поездки, мы прибываем в автопарк, где мы присаживаемся джип-сафари для нашего захватывающего путешествия.
  • Следующим пунктом станет Тазы каньон, до которого мы доберемся примерно за 20 минут на открытых джипах. У нас будет час времени, чтобы исследовать великолепную природу вокруг.
  • После экскурсии обратно приезжаем в автопарк чтобы насладиться вкусным обедом, который продлится около часа.
  • Желающие могут за дополнительную плату отправиться на двухчасовой рафтинг, который находится рядом с автостоянкой. А остальные наши гости могут продолжить свое удовольствие в ресторане, где смогут сделать фотографии на свои смартфоны или фотоаппараты.
  • После прогулки по каньону Тазы и обеда в ресторане наш автобус доставит вас обратно к вашим отелям.

Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Каньон Тази на джипах
  • Каньюн Копрулу
  • Страховка
  • Обед
Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На автобусе
На весь день
История и культура
Сплавы и рафтинг
Водные развлечения
Каньон Тазы
Каньоны
Природа и пейзажи

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