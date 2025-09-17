Приглашаем вас отправиться в удивительное путешествие в сердце природы — каньон Тазы, где вас ждут головокружительные виды, свежий горный воздух и незабываемые эмоции! Это экскурсия, которая откроет вам другую Турцию — тихую, величественную и полную силы.
Описание водной прогулки
Туда, где природа открывает свои величественные панорамы Ранним утром вас заберут от отеля и доставят к месту старта. Первая часть маршрута — это увлекательная поездка на открытых внедорожниках по горным дорогам среди сосновых лесов и уютных деревушек, спрятанных в горах Тавра. Уже сама дорога подарит невероятные панорамы и множество поводов для фото. Главная остановка — Тазы Каньон, также известный как Долина Мудрости. У вас будет достаточно времени, чтобы насладиться природой, прогуляться по тропам и сделать невероятные снимки с обзорных точек. Глубокое ущелье, окутанное тишиной, производит по-настоящему завораживающее впечатление. Приключение с яркими эмоциями После прогулки — вкусный обед, а для желающих — захватывающий сплав по реке Кёпрючай. Этот участок подходит даже новичкам и дарит море веселья. В завершение насыщенного дня мы соберёмся и отвезём вас обратно в отель. Не забудьте взять с собой головной убор, купальные принадлежности, солнцезащитные очки и фотоаппарат — день обещает быть ярким и незабываемым! Важная информация:
Одевайтесь в удобную одежду, которую не жалко испачкать и намочить, возьмите с собой сменную одежду и обувь (для рафтинга), полотенце и защиту от солнца.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Тазы
- Каньон Кёпрюлю
Что включено
- Услуги гида
- Обед
- Страховка
Что не входит в цену
- Рафтинг (оплачивается отдельно)
- Напитки
- Фото/ видео
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Одевайтесь в удобную одежду
- Которую не жалко испачкать и намочить
- Возьмите с собой сменную одежду и обувь (для рафтинга)
- Полотенце и защиту от солнца
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Osminin2000
17 сен 2025
Входит в следующие категории Аланьи
