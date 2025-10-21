Наше путешествие подарит вам уникальное сочетание истории и природной красоты.
Вы прогуляетесь среди руин древнего города Сельге, почувствуете величие «Каменных людей» Адам Каялар, вырезанных природой, и насладитесь захватывающими видами с обрывов Тазы Каньона. Этот тур идеально подойдет для любителей тишины, великолепных пейзажей и древних тайн.
Вы прогуляетесь среди руин древнего города Сельге, почувствуете величие «Каменных людей» Адам Каялар, вырезанных природой, и насладитесь захватывающими видами с обрывов Тазы Каньона. Этот тур идеально подойдет для любителей тишины, великолепных пейзажей и древних тайн.
Описание экскурсии
Экскурсия сквозь время Тазы Каньон, известный как «Долина Мудрости», представляет собой величественное природное чудо с высотой стен от 200 до 400 метров. Это уникальное ущелье, созданное рекой Кёпрючай, поражает своими крутыми скалами и недоступными пейзажами, не имеющими аналогов в мире. Сельге, древний город, был основан либо спартанцами, либо прорицателем Калхасом после Троянской войны, согласно преданиям. Благодаря плодородной почве, жители этого труднодоступного места занимались садоводством и торговлей, продавая оливковое масло, фрукты и лечебные травы. Найденные здесь монеты V века до нашей эры свидетельствуют о процветании города, который стал важным центром торговли. Адам Каялар или «люди-скалы» — это причудливые природные образования, напоминающие фигуры стоящих людей. Этот уголок древнего города Сельге, известный также как «земля Аватара», поражает своей фантастической структурой и атмосферой, погружающей в сказочный мир. Важная информация:
Надевайте удобную одежду и обувь по сезону.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тазы каньон
- Адам Каялар
- Античный город Селге
- Кёпрюлю каньон
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Услуги гида
- Обед
Что не входит в цену
- Любые напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Надевайте удобную одежду и обувь по сезону
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
21 окт 2025
Очень понравилось экскурсия! Для тех, кто не хочет рафтинг, это замечательный способ увидеть прекрасные места, прокатившись на джипе по горным долинам! От видов гор захватывает дух! Побывали в настоящей горной
Д
Дарья
20 сен 2025
Очень понравилась экскурсия,остались приятные впечатления!!!!
Входит в следующие категории Аланьи
Похожие экскурсии из Аланьи
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Аланьи - в Тазы каньон и древний Селгэ
Полюбоваться горной природой, увидеть античный амфитеатр и попробовать лепешки гезлеме
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
€385 за всё до 8 чел.
Водная прогулка
Тазы Каньон на джипах и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне из Аланьи
Начало: Ваш отель, не забудьте указать название отеля
Расписание: Среда, Пятница
Завтра в 07:30
28 ноя в 07:30
$37 за человека
Групповая
Тазы-каньон, город Сельге и Камни дьявола
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 08:00
27 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
$40 за человека