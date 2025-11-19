Тур на Кипр с перелётом из Аланьи. Посетите Фамагусту, Мараш, Никосию, аббатство Беллапаис и Кирению всего за один день.
История, архитектура, купание в «городе-призраке» и прогулка по старинному порту — всё для увлекательного и незабываемого путешествия!
История, архитектура, купание в «городе-призраке» и прогулка по старинному порту — всё для увлекательного и незабываемого путешествия!
Описание экскурсииЖемчужина Средиземного моря Приглашаем вас в однодневное путешествие на Кипр с перелётом из Аланьи. Проведите насыщенный день на Кипре, открывая главные достопримечательности острова. Вас ждёт церковь Святого Варнавы с музеем икон, крепость Отелло, мечеть Лала Мустафа-Паша (бывший собор Святого Николая), прогулка по историческим улицам Фамагусты. Затем купание на пляже в знаменитом районе Мараш — ныне «городе-призраке», панорамный проезд через Никосию — последнюю разделённую столицу Европы, и посещение готического аббатства Беллапаис. Завершает день прогулка по старинному порту Кирении с возможностью морской экскурсии на яхте. Важная информация:
- Это путешествие возможно только по полной предварительной оплате — авиабилеты выкупаются заранее, и без оплаты место не сохраняется.
- Обязательно возьмите с собой заграничный паспорт — без него вылет невозможен.
- С собой удобно взять рюкзак, в который поместятся купальник, полотенце, паспорт, немного наличных, солнцезащитные очки, крем и зарядка для телефона.
- Программа насыщенная, будет и купание, и прогулки, так что удобная обувь и лёгкая одежда — ваши лучшие спутники.
Четверг и воскресенье в 3:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фамагуста (Gazimağusa)
- Церковь Святого Варнавы и музей икон
- Археологический музей
- Крепость Отелло
- Мечеть Лала Мустафа-Паша (бывший собор Святого Николая)
- Морские ворота и городские стены (панорамно)
- Закрытый район Мараш (Varosha / Kapalı Maraş)
- Никосия (Lefkoşa)
- Панорамный проезд по последней разделённой столице мира
- Аббатство Беллапаис (Bellapais Manastırı)
- Кирения (Girne)
Что включено
- Трансфер из Антальи до аэропорта и обратно
- Авиаперелёт туда и обратно (Antalya - Ercan - Antalya)
- Сопровождение лицензированного гида
- Ланч-бокс в автобусе (кипрская булочка, сок, вода)
- Обед в ресторане
- Входные билеты во все заявленные музеи и достопримечательности по маршруту
Что не входит в цену
- Морская прогулка на яхте в Кирении (по желанию, за дополнительную плату)
- Напитки во время обеда
- Трансфер из частных адресов и удалённых районов
- Дополнительные услуги, не указанные в программе
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг и воскресенье в 3:00
Экскурсия длится около 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 100 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Это путешествие возможно только по полной предварительной оплате - авиабилеты выкупаются заранее, и без оплаты место не сохраняется
- Обязательно возьмите с собой заграничный паспорт - без него вылет невозможен
- С собой удобно взять рюкзак, в который поместятся купальник, полотенце, паспорт, немного наличных, солнцезащитные очки, крем и зарядка для телефона
- Программа насыщенная, будет и купание, и прогулки, так что удобная обувь и лёгкая одежда - ваши лучшие спутники
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Аланьи
Похожие экскурсии из Аланьи
Водная прогулка
Морская прогулка на Сулуада
Отправляйтесь в увлекательное путешествие на остров Сулуада. Насладитесь купанием в уединённых бухтах и вкусным обедом на борту катера
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 04:00
19 ноя в 04:00
20 ноя в 04:00
€40 за человека
Водная прогулка
Экскурсия в Тазы каньон из Аланьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Зимний сезон только в среду и пятницу.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$27 за человека
Водная прогулка
Морская прогулка на индивидуальной яхте с вкусным обедом
Начало: Ваш отель
Расписание: Время на выбор: 10:00-14:00 или 14:30-18:30
20 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
$425 за всё до 6 чел.