Ни один отдых на морском побережье Турции не обходится без прогулки на яхте. Если вы устали от больших групп, то эта экскурсия для вас. Наша яхта рассчитана на 6 человек,
Описание экскурсииЧто вас ожидает:Эксклюзивный маршрут вашего морского путешествия согласовывается с капитаном яхты. Вас ждут остановки для купания в открытом море и для наслаждения красотой Аланийского побережья. Во время прогулки, капитан покажет вам самые популярные достопримечательности — Красную башню (символа города), судоверфи, Аланийскую крепость, пещеры, которые можно увидеть только с моря и популярные пляжи Алании. А так же накормит вас вкусным обедом из Средиземноморских блюд. Прогулки на VIP-яхте выбирают любители спокойного семейного отдыха или наоборот веселые молодежные компании. Напишите нам, если хотите такую прогулку и мы подберем яхту для вашей компании. Если группа более 6 человек, доплата 20$ за человека. Важная информация:
• Способы оплаты на месте:
- наличными USD, EUR, местная валюта — российской картой онлайн• Возьмите с собой купальник, полотенце, солнцезащитные очки, крем и головной убор.
- Не забудьте сообщить организаторам название вашего отеля, без этого они не смогут забрать вас на экскурсию!
- Предоплата 10% обязательное условие при бронировании!
- Бронирование желательно за 2-3 дня (в связи с большим спросом на данный тур).
Время на выбор: 10:00-14:00 или 14:30-18:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красная башня
- Судоверфи
- Аланийская крепость
- Пещеры
- Пляжи Алании
Что включено
- 4-часовая прогулка на яхте
- Обед
- Безалкогольные напитки
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер оплачивается отдельно (стоимость зависит от района)
- Если группа свыше 6 человек доплата 30$ за каждого следующего гостя
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Время на выбор: 10:00-14:00 или 14:30-18:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Способы оплаты на месте:
- Наличными USD, EUR, местная валюта
- Российской картой онлайн Возьмите с собой купальник, полотенце, солнцезащитные очки, крем и головной убор
- Не забудьте сообщить организаторам название вашего отеля, без этого они не смогут забрать вас на экскурсию
- Предоплата 10% обязательное условие при бронировании
- Бронирование желательно за 2-3 дня (в связи с большим спросом на данный тур)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Плавали семьей 5 человек - мы с мужем и дети 5,8, 11 лет. Всем очень понравилось! Видели пару морских черепах, заплывали в пещеру так, что трогали её потолок руками, кормили
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I
Очень понравилась прогулка на яхте. Мы подплывали к пещерам, купались рядом с ними, видели черепашек. В середине прогулки нас вкусно накормили.
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I
Морская прогулка оправдала наши ожидания, а качество обеда даже их превзошло! Отличная команда (спасибо всем!!!).
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Д
Были своей компанией 6 чел. Покупались, позагорали, поели (ничего сверхъестественного, но вкусно). 4 часа пролетели быстро. Алкоголь брать с собой. Рекомендую брать с собой ещё какую то еду. Кормить будут только часа через два. Газированные напитки включены в стоимость.
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С
Красивое море. Приветливый экипаж. Вкусный ужин. Трансфер от места до места и обратно. Отличный русскоговорящий гид Денис, хороший парень. Впечатление незабываемые, эмоций через край. Рекомендуем прогулку!
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Н
Нам понравилось все! Прекрасный трансфер, прекрасный капитан, прекрасный помощник, замечательная яхта, отличная еда, превосходные стоянки, умопомрачительные виды, восхитительное море, еще и с погодой повезло - набежали тучки, но дождя не
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