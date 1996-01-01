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Морская прогулка на индивидуальной яхте

Turkish H.
Turkish H. – Гид из Аланьи
Если вы любитель лакшери или просто хотите поплавать на яхте 🛥️ в кругу своей семьи или друзей, то к вашим услугам наши индивидуальные яхты для разных компаний.

Наши яхты рассчитаны на любые компании.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • $200 за экскурсию

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Морская прогулка на индивидуальной яхте
Морская прогулка на индивидуальной яхте

Что вы увидите

  • Эксклюзивный маршрут
  • Красную башню (символа города)
  • Судоверфи
  • Аланийскую крепость
  • Пещеры
  • Популярные пляжи Алании
Что вас ожидает:Эксклюзивный маршрут вашего морского путешествия согласовывается с капитаном яхты. Вас ждут остановки для купания в открытом море 🌊 и для наслаждения красотой Аланийского побережья.
Во время прогулки, капитан обязательно покажет вам самые популярные достопримечательности 🏛️ — Красную башню (символа города), судоверфи, Аланийскую крепость, пещеры, которые можно увидеть только с моря и популярные пляжи Алании. А так же накормит вас вкусным обедом из Средиземноморских блюд.
Прогулки на vip яхте 🛥️ выбирают любители спокойного семейного отдыха или наоборот веселые молодежные компании. Напишите нам, если хотите такую прогулку 👣 и мы подберем яхту для вашей компании. Организационные детали:Возьмите с собой купальник, полотенце, солнцезащитные очки, крем и головной убор.
Что входит
  • трансфер, заберём вас из отеля и доставим в порт к вашей яхте
  • 4-х часовая прогулка на яхте
  • обед
  • безалкогольные напитки.
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Морская прогулка на индивидуальной яхте
Морская прогулка на индивидуальной яхте
Морская прогулка на индивидуальной яхте

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Turkish H.
Turkish H.
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