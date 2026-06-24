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хлебом рыбок. Останавливались несколько раз плавать в море, брали с собой маску, смотрели рыбок.

Обед попробовал только муж, меня и детей как раз к этому времени укачало (через 2,5 часа поездки). Выглядело всё вкусно, приготовлено при нас и красиво накрыто. Было бы здорово, если бы предлагали таблетки от укачивания, даже за доп плату, пришлось бы очень кстати.

На сайте предложили оплатить сумму в казахстанских тенге, платили онлайн сразу картой иностранного банка, получилось 497$, видимо из-за конвертаций. Но в любом случае дешевле, чем предлагали у туроператора. Записывались на экскурсию мы с 14.30 до 18.30, но забрали нас из отеля в 12.20, в 13.00 мы были уже на яхте и сразу поплыли, в 17.00 были в порту.

Отличная удобная яхта, дружелюбный капитан и его помощник, классная поездка!