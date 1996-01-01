Что вас ожидает:Эксклюзивный маршрут вашего морского путешествия согласовывается с капитаном яхты. Вас ждут остановки для купания в открытом море 🌊 и для наслаждения красотой Аланийского побережья.

Во время прогулки, капитан обязательно покажет вам самые популярные достопримечательности 🏛️ — Красную башню (символа города), судоверфи, Аланийскую крепость, пещеры, которые можно увидеть только с моря и популярные пляжи Алании. А так же накормит вас вкусным обедом из Средиземноморских блюд.

Прогулки на vip яхте 🛥️ выбирают любители спокойного семейного отдыха или наоборот веселые молодежные компании. Напишите нам, если хотите такую прогулку 👣 и мы подберем яхту для вашей компании. Организационные детали:Возьмите с собой купальник, полотенце, солнцезащитные очки, крем и головной убор.