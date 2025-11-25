Проведите день, наслаждаясь уникальными пейзажами и погружаясь в историю древнего мира! Вас ждет посещение знаменитого бальнеологического курорт, где вы сможете расслабиться в бассейне Клеопатры, прогуляться по древним улицам и увидеть впечатляющий амфитеатр, вмещающий до 10 тысяч человек.
Описание экскурсииШедевры природы и памятники истории Откройте для себя удивительное сочетание природных чудес и исторических памятников! Мы приглашаем вас в древний город Иераполис, рядом с которым расположен знаменитый курорт Памуккале, известный своими целебными термальными источниками. Здесь вы сможете погрузиться в бассейны с минеральной водой, которые природа создавала на протяжении тысячелетий. Их богатый состав подарит вам расслабление и благотворное воздействие на тело. После купания вы отправитесь на экскурсию по Иераполису, где посетите древний амфитеатр и музей. Затем мы заедем на текстильное производство и мастерскую ониксовых изделий, где можно будет увидеть процесс создания уникальных вещей. В завершение для вас проведут дегустацию фруктовых вин, и вы сможете приобрести понравившиеся сорта. По окончании насыщенного дня мы вернемся обратно. Важная информация:
- Расстояние от Алании до Памуккале составляет 390 километров.
- Время отправления — раннее утро, точное время будет сообщено при бронировании. График сбора гостей из отелей может варьироваться, поэтому заранее свяжитесь с нами, чтобы согласовать время.
- Обратите внимание, что купание в бассейне оплачивается отдельно.
- Рекомендуем выбрать удобную обувь и взять с собой головной убор, солнцезащитный крем, очки и купальник, если планируете купание в античном бассейне.
- Обратите внимание: программа тура может быть изменена.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памуккале
- Иераполис
Что включено
- Трансфер от/в отель
- Услуги гида
- Питание
Что не входит в цену
- Напитки
- Входной билет в Памуккале (30 eur)
- Входной билет в античный бассейн Клеопатры (12$)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
