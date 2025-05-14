Отправляйтесь в тур, где откроются живописные пейзажи и уникальные природные явления. Термальные источники Памуккале и озеро Салда - это места, где природа восхищает своим величием. Удобная одежда и защита от солнца сделают поездку комфортной. Не упустите шанс увидеть античный амфитеатр и другие исторические памятники. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и частичку истории Турции
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные природные явления
- 🏛 Античные памятники
- 🌊 Голубое озеро Салда
- 🚍 Комфортный транспорт
- 📸 Незабываемые впечатления
Что можно увидеть
- Термальные источники Памуккале
- Античный амфитеатр
Описание экскурсии
Незабываемая поездка к уникальным местам Предлагаем отправиться в путешествие, где вам откроется удивительный мир природных красот, исключительных ландшафтов и исторических памятников. Этот тур не оставит вас равнодушными и подарит незабываемые впечатления. Вы увидите места, которые не только восхищают своей природной красотой, но и «рассказывают» удивительные истории, связывающие прошлое и настоящее. Вас ждут настоящие чудеса природы:
- Популярные термальные источники Памуккале;
- Античный амфитеатр;
• Озеро Салда с невероятно голубой водой. Важная информация:
Одевайтесь в удобную одежду и обувь по погоде, возьмите защиту от солнца.
Экскурсия каждый день связь через WhatsApp Telegram
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памуккале
- Античный амфитеатр
- Иераполис
- Озеро Салда
- Античный бассейн Клеопатры
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Услуги гида-историка
- Завтрак и обед
- Входной билет на озеро Салда
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входной билет в Памуккале - 30 € (оплачивается на месте или при бронировании тарифа)
- Входной билет в Античный бассейн Клеопатры 11€
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия каждый день связь через WhatsApp Telegram
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Одевайтесь в удобную одежду и обувь по погоде
- Возьмите защиту от солнца
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
14 мая 2025
Памуккале - это сказочное место, которое я никогда не забуду! Белоснежные террасы и теплые минеральные источники создают удивительные пейзажи. Восторг для фотографов!
