Памуккале и озеро Салда - тур по чудесам природы из Алании

Погрузитесь в мир природных чудес и исторических памятников, где каждый уголок хранит частичку прошлого и современности
Отправляйтесь в тур, где откроются живописные пейзажи и уникальные природные явления. Термальные источники Памуккале и озеро Салда - это места, где природа восхищает своим величием. Удобная одежда и защита от солнца сделают поездку комфортной. Не упустите шанс увидеть античный амфитеатр и другие исторические памятники. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и частичку истории Турции
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные природные явления
  • 🏛 Античные памятники
  • 🌊 Голубое озеро Салда
  • 🚍 Комфортный транспорт
  • 📸 Незабываемые впечатления
Что можно увидеть

  • Термальные источники Памуккале
  • Античный амфитеатр

Описание экскурсии

Незабываемая поездка к уникальным местам Предлагаем отправиться в путешествие, где вам откроется удивительный мир природных красот, исключительных ландшафтов и исторических памятников. Этот тур не оставит вас равнодушными и подарит незабываемые впечатления. Вы увидите места, которые не только восхищают своей природной красотой, но и «рассказывают» удивительные истории, связывающие прошлое и настоящее. Вас ждут настоящие чудеса природы:
  • Популярные термальные источники Памуккале;
  • Античный амфитеатр;

• Озеро Салда с невероятно голубой водой. Важная информация:

Одевайтесь в удобную одежду и обувь по погоде, возьмите защиту от солнца.

Экскурсия каждый день связь через WhatsApp Telegram

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Памуккале
  • Античный амфитеатр
  • Иераполис
  • Озеро Салда
  • Античный бассейн Клеопатры
Что включено
  • Трансфер из/в отель
  • Услуги гида-историка
  • Завтрак и обед
  • Входной билет на озеро Салда
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Входной билет в Памуккале - 30 € (оплачивается на месте или при бронировании тарифа)
  • Входной билет в Античный бассейн Клеопатры 11€
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия каждый день связь через WhatsApp Telegram
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Одевайтесь в удобную одежду и обувь по погоде
  • Возьмите защиту от солнца
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Александр
14 мая 2025
Памуккале - это сказочное место, которое я никогда не забуду! Белоснежные террасы и теплые минеральные источники создают удивительные пейзажи. Восторг для фотографов!

Входит в следующие категории Аланьи

