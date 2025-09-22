Добро пожаловать на морской праздник на пиратском корабле Legend Big Kral! Вы искупаетесь в чистом и тёплом Средиземном море, насладитесь музыкой, потанцуете, побываете на пенной вечеринке. Посмотрите на Аланью с воды и увидите порт с яхтами, Красную башню и пляж Клеопатры. Прогуляетесь по Старому городу. И конечно, от души повеселитесь!
Описание круиза
- Фотосессия на фоне исторического живописного пляжа Улаш (с моря) — 15 мин.
- Купание в открытом море рядом с пляжем Клеопатры — 25–30 мин.
- Остановка у символа города — Красной башни — 15 мин.
- Свободное время в Старом городе: вы прогуляетесь по улочкам и полюбуетесь архитектурой — 1 ч.
- Возвращение на борт, обед, танцы, DJ-шоу и пенная вечеринка — около 3 часов.
- Второе купание и отдых на море — 30–40 мин.
- Осмотр порта с роскошными яхтами (с воды) и третье купание в открытом море — 25–30 мин.
Организационные детали
- Обратите внимание: это водная прогулка без экскурсионного сопровождения.
- В стоимость включено: трансфер из районов Конаклы, Паяллар, Тюрклер, Авсаллар, Инджекум, Окурджалар, обед и безлимитные безалкогольные напитки. Алкогольные напитки оплачиваются дополнительно.
- Дети до 4 лет — бесплатно. Отдельное место в автобусе не предоставляется, но на корабле предусмотрено питание и развлечения.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Джамал — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 426 туристов
Компания работает в сфере туризма с 2012 года и официально зарегистрирована в Ассоциации туристических агентств Турции. Мы соблюдаем все требования законодательства и предоставляем услуги в рамках действующих правил и стандартов. Основное
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
22 сен 2025
Спасибо большое!
Отличная прогулка и невероятные пейзажи! Ребенок требует еще поездку)
Отличная прогулка и невероятные пейзажи! Ребенок требует еще поездку)
