Готовы к незабываемому приключению среди гор, лесов и рек? Джип-сафари в Алании — это захватывающая поездка по живописному бездорожью, где вас ждут панорамные виды, весёлые остановки и настоящая порция драйва.
Это отличный способ увидеть дикую природу Турции, зарядиться энергией и провести день ярко и активно!
Описание трансфер
Начало путешествия Мы начнем день с комфортного трансфера из отеля к месту старта, где вас встретят опытные инструкторы. Они расскажут о маршруте, остановках и правилах безопасности. Далее — пересаживаемся на внедорожники 4×4, вмещающие от 4 до 8 человек, и отправляемся в путь по живописному 140-километровому маршруту. Живописный маршрут Первой остановкой станет удивительная пещера Дим — одна из самых древних и известных в регионе. Здесь можно будет прогуляться по прохладным залам с тысячелетними сталактитами и сделать атмосферные фотографии. После этого — короткая остановка в местных садах, где растут разнообразные южные фрукты. Это отличное место, чтобы передохнуть, сделать пару кадров и вдохнуть аромат цветущей природы. Дикая природа Турции Затем нас ждет Чамлыбель — живописное место с рекой, водопадом и уютным рестораном. Здесь можно искупаться, расслабиться с чашкой чая или даже попробовать порыбачить — снасти предоставят. Далее маршрут ведет к изумрудной реке Дим, текущей с гор Тавра и образующей целые природные террасы. На берегу нас ждет обед в ресторане прямо над водой. При желании — купание в прохладной горной воде. Финальный аккорд путешествия — джип-прогулка по горным тропам, среди лесов, долин и панорамных видов. Это отличный шанс почувствовать настоящую свободу и зарядиться природной энергией. Важная информация:
Не забудьте надеть удобную одежду, которую не жалко запачкать — на маршруте будет пыльно, мокро и весело! Возьмите купальник, головной убор, солнцезащитные очки и защиту для гаджетов — день обещает быть активным и незабываемым.
Понедельник, среда, суббота в 8:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пещера Дим
- Фруктовые сады
- Чамлыбель
- Река Дим
Что включено
- Трансфер от отеля и обратно
- Услуги гида-сопровождающего
- Джип-сафари
- Обед
- Страховка
Что не входит в цену
- Напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Мы заберем вас из вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, суббота в 8:00.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Не забудьте надеть удобную одежду
- Которую не жалко запачкать - на маршруте будет пыльно
- Мокро и весело! Возьмите купальник
- Головной убор
- Солнцезащитные очки и защиту для гаджетов - день обещает быть активным и незабываемым
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
