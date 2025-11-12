Начало путешествия Мы начнем день с комфортного трансфера из отеля к месту старта, где вас встретят опытные инструкторы. Они расскажут о маршруте, остановках и правилах безопасности. Далее — пересаживаемся на внедорожники 4×4, вмещающие от 4 до 8 человек, и отправляемся в путь по живописному 140-километровому маршруту. Живописный маршрут Первой остановкой станет удивительная пещера Дим — одна из самых древних и известных в регионе. Здесь можно будет прогуляться по прохладным залам с тысячелетними сталактитами и сделать атмосферные фотографии. После этого — короткая остановка в местных садах, где растут разнообразные южные фрукты. Это отличное место, чтобы передохнуть, сделать пару кадров и вдохнуть аромат цветущей природы. Дикая природа Турции Затем нас ждет Чамлыбель — живописное место с рекой, водопадом и уютным рестораном. Здесь можно искупаться, расслабиться с чашкой чая или даже попробовать порыбачить — снасти предоставят. Далее маршрут ведет к изумрудной реке Дим, текущей с гор Тавра и образующей целые природные террасы. На берегу нас ждет обед в ресторане прямо над водой. При желании — купание в прохладной горной воде. Финальный аккорд путешествия — джип-прогулка по горным тропам, среди лесов, долин и панорамных видов. Это отличный шанс почувствовать настоящую свободу и зарядиться природной энергией. Важная информация:

Не забудьте надеть удобную одежду, которую не жалко запачкать — на маршруте будет пыльно, мокро и весело! Возьмите купальник, головной убор, солнцезащитные очки и защиту для гаджетов — день обещает быть активным и незабываемым.