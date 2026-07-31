Эта экскурсия покажет вам самые красивые локации Алании! Вы отправитесь в незабываемую поездку на джипах, поднимаясь на панорамные площадки в самое сердце гор. Что вас ждет в путешествии:

Природа и колорит: Мы посетим скрытый в горах водопад и бирюзовое водохранилище. Сделаем остановку в уютном горном поселении, где под тенью виноградных лоз пекут те самые национальные лепешки с пылу с жару.

Обед и релакс: Вас ждет отдых в легендарном ресторане на реке Дим-Чай. Здесь, в тени деревьев, можно насладиться обедом, порыбачить или даже окунуться в бодрящую прохладную воду.

Драйв и чистый воздух: Маршрут проходит через сосновые леса и аутентичные деревушки. Воздух здесь такой, что кружится голова! ⚠️ ГЛАВНЫЙ СЮРПРИЗ — ВОДНЫЕ ВОЙНЫ! 🔫 Приготовьтесь к настоящему экшену! Прямо во время движения между джипами разворачиваются захватывающие водные битвы. Это идеальный способ освежиться, посмеяться от души и зарядиться адреналином. В программу включено: 🔸 Панорамные остановки с видом на всю Аланию 🔸 Веселые покатушки на джипах с профессиональными водителями 🔸 Посещение водопада и водохранилища 🔸 Визит в горную деревню (мечеть, античный дом, угощение фруктами) 🔸 Посещение сталактитовой пещеры Дим (по желанию, вход 300 лир) 🔸 Обед (шведский стол) в ресторане на реке Дим-Чай В стоимость тура входит: ✅ Трансфер из отеля и обратно ✅ Страховка ✅ Работа водителей и гидов ✅ Обед Что взять с собой: 👙 Купальник и полотенце (обязательно!) 🕶️ Солнцезащитные очки и крем 🧢 Головной убор 👟 Удобную обувь 💧 Воду и заряд отличного настроения! Важная информация:.

• Способы оплаты на месте:

Драйв и чистый воздух: Маршрут проходит через сосновые леса и аутентичные деревушки. Воздух здесь такой, что кружится голова! ⚠️ ГЛАВНЫЙ СЮРПРИЗ — ВОДНЫЕ ВОЙНЫ! 🔫 Приготовьтесь к настоящему экшену! Прямо во время движения между джипами разворачиваются захватывающие водные битвы. Это идеальный способ освежиться, посмеяться от души и зарядиться адреналином. В программу включено: 🔸 Панорамные остановки с видом на всю Аланию 🔸 Веселые покатушки на джипах с профессиональными водителями 🔸 Посещение водопада и водохранилища 🔸 Визит в горную деревню (мечеть, античный дом, угощение фруктами) 🔸 Посещение сталактитовой пещеры Дим (по желанию, вход 300 лир) 🔸 Обед (шведский стол) в ресторане на реке Дим-Чай В стоимость тура входит: ✅ Трансфер из отеля и обратно ✅ Страховка ✅ Работа водителей и гидов ✅ Обед Что взять с собой: 👙 Купальник и полотенце (обязательно!) 🕶️ Солнцезащитные очки и крем 🧢 Головной убор 👟 Удобную обувь 💧 Воду и заряд отличного настроения! Важная информация:.

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