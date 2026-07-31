На этой экскурсии мы познакомим вас с Турцией за пределами отелей all inclusive.
На открытых джипах поднимем в горы к местному колориту, покажем красивую природу, сделаем красивые панорамные остановки.
Вы увидите местную деревню, банановые плантации, каньоны, вершины гор, серпантины дорог и знаменитую горную реку Дим-Чай.
На открытых джипах поднимем в горы к местному колориту, покажем красивую природу, сделаем красивые панорамные остановки.
Вы увидите местную деревню, банановые плантации, каньоны, вершины гор, серпантины дорог и знаменитую горную реку Дим-Чай.
Описание экскурсии
Эта экскурсия покажет вам самые красивые локации Алании! Вы отправитесь в незабываемую поездку на джипах, поднимаясь на панорамные площадки в самое сердце гор. Что вас ждет в путешествии:
- Природа и колорит: Мы посетим скрытый в горах водопад и бирюзовое водохранилище. Сделаем остановку в уютном горном поселении, где под тенью виноградных лоз пекут те самые национальные лепешки с пылу с жару.
- Обед и релакс: Вас ждет отдых в легендарном ресторане на реке Дим-Чай. Здесь, в тени деревьев, можно насладиться обедом, порыбачить или даже окунуться в бодрящую прохладную воду.
Драйв и чистый воздух: Маршрут проходит через сосновые леса и аутентичные деревушки. Воздух здесь такой, что кружится голова! ⚠️ ГЛАВНЫЙ СЮРПРИЗ — ВОДНЫЕ ВОЙНЫ! 🔫 Приготовьтесь к настоящему экшену! Прямо во время движения между джипами разворачиваются захватывающие водные битвы. Это идеальный способ освежиться, посмеяться от души и зарядиться адреналином. В программу включено: 🔸 Панорамные остановки с видом на всю Аланию 🔸 Веселые покатушки на джипах с профессиональными водителями 🔸 Посещение водопада и водохранилища 🔸 Визит в горную деревню (мечеть, античный дом, угощение фруктами) 🔸 Посещение сталактитовой пещеры Дим (по желанию, вход 300 лир) 🔸 Обед (шведский стол) в ресторане на реке Дим-Чай В стоимость тура входит: ✅ Трансфер из отеля и обратно ✅ Страховка ✅ Работа водителей и гидов ✅ Обед Что взять с собой: 👙 Купальник и полотенце (обязательно!) 🕶️ Солнцезащитные очки и крем 🧢 Головной убор 👟 Удобную обувь 💧 Воду и заряд отличного настроения! Важная информация:.
• Способы оплаты на месте:
Драйв и чистый воздух: Маршрут проходит через сосновые леса и аутентичные деревушки. Воздух здесь такой, что кружится голова! ⚠️ ГЛАВНЫЙ СЮРПРИЗ — ВОДНЫЕ ВОЙНЫ! 🔫 Приготовьтесь к настоящему экшену! Прямо во время движения между джипами разворачиваются захватывающие водные битвы. Это идеальный способ освежиться, посмеяться от души и зарядиться адреналином. В программу включено: 🔸 Панорамные остановки с видом на всю Аланию 🔸 Веселые покатушки на джипах с профессиональными водителями 🔸 Посещение водопада и водохранилища 🔸 Визит в горную деревню (мечеть, античный дом, угощение фруктами) 🔸 Посещение сталактитовой пещеры Дим (по желанию, вход 300 лир) 🔸 Обед (шведский стол) в ресторане на реке Дим-Чай В стоимость тура входит: ✅ Трансфер из отеля и обратно ✅ Страховка ✅ Работа водителей и гидов ✅ Обед Что взять с собой: 👙 Купальник и полотенце (обязательно!) 🕶️ Солнцезащитные очки и крем 🧢 Головной убор 👟 Удобную обувь 💧 Воду и заряд отличного настроения! Важная информация:.
наличными USD, EUR, местная валюта — российской картой онлайн.
Каждый день с 9:00 до16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Таврские горы
- Панорамные виды
- Горная река Дим-Чай
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Страховка
- Русскоговорящий гид
- Катание на джипах с профессиональными водителями
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки
- Трансфер из района Окурджалар-Инжекум (доплата 3$ из-за удалённости района)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 9:00 до16:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
- Способы оплаты на месте:
- Наличными USD, EUR, местная валюта
- Российской картой онлайн
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Очень крутая экскурсия, однозначно рекомендую к посещению 😁🙌🏻🙌🏻🙌🏻 ребята большие молодцы, очень стараются, чтобы все прошло весело, драйвово, приготовьтесь, что вы будете мокрые с головы до ног, но это только улучшает настроение, и взрослые люди на несколько часов становятся детьми, обстреливая всех из водяных пистолетов 😁 🔥💥💣
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Отличное сафари, прокатились с ветерком, обливались водой, прекрасные виды! Только положительные эмоции для взрослых и детей
Вам был полезен этот отзыв?
A
Понравилось всё, наш, знающий несколько языков гид, по имени Ярик, был неподражаем. Время пролетело незаметно, весело, рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Здорово, весело,оч красивые места
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Все отлично, как и было заявлено. Горный и лесной воздух, просто супер. Масса положительных эмоций, очень весело провели время, обливание водой друг-друга просто разорвало от смеха. Купание после обеда, великолепно
Вам был полезен этот отзыв?
И
В Турции с женой впервые. Решили поехать на джип-сафари. Я, честно думал будет скучно, но виды на Аланью, горы, битва из водяных пистолетов на ходу, динамичная езда водителей, инжир и
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Аланьи
Похожие экскурсии на «Джип-сафари»
-
13%
Групповая
Джип-сафари по горам Таурус - из Аланьи
Отправьтесь на захватывающее джип-сафари по горам Таурус из Аланьи! Вас ждут живописные виды, водопады, пещеры и обед на берегу реки
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
21 авг в 08:30
€33
€38 за человека
Групповая
Активный день с обедом и рафтингом + на выбор: зиплайн, квадроцикл, багги, джип-сафари
Захватывающее приключение в каньоне Кёпрюлю: рафтинг, обед и выбор между зиплайном, квадроциклом, багги или джип-сафари
Начало: По вашему месту жительства
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
21 авг в 07:30
€35 за человека
Групповая
Джип-сафари в Тазы Каньон + рафтинг в Кёпрюлю
Начало: Главный въезд (шлагбаум) вашего отеля
Расписание: Среда, Пятница
Завтра в 07:30
22 авг в 07:30
$37 за человека
Групповая
Каньон Тазы 3в1: Рафтинг-Зиплайн-джип сафари
Начало: Место встречи - главный въезд (шлагбаум) вашего от...
Расписание: Среда, Пятница
Завтра в 07:30
22 авг в 07:30
$39 за человека
$30 за человека