Турецкое гостеприимство на джипах

На этой экскурсии мы познакомим вас с Турцией за пределами отелей all inclusive

На этой экскурсии мы познакомим вас с Турцией за пределами отелей all inclusive.

На открытых джипах поднимем в горы к местному колориту, покажем красивую природу, сделаем красивые панорамные остановки.

Вы увидите местную деревню, банановые плантации, каньоны, вершины гор, серпантины дорог и знаменитую горную реку Дим чай.
Турецкое гостеприимство на джипах
Турецкое гостеприимство на джипах
Турецкое гостеприимство на джипах
Турецкое гостеприимство на джипах
Турецкое гостеприимство на джипах
Турецкое гостеприимство на джипах
Турецкое гостеприимство на джипах

Что вы увидите 🤩

  • Панорамные остановки в красивейших местах Таврских гор
  • Веселые катания на джипах с развлечениями
  • Обед на горной реке Димчай, с купанием в ледяной реке
Что вас ждет
Панорамные остановки в красивейших местах Таврских гор
На этой экскурсии мы познакомим вас с Турцией за пределами отелей all inclusive. На открытых джипах поднимем в горы к местному колориту, покажем красивую природу, сделаем красивые панорамные остановки.
Веселые катания на джипах с развлечениями
Следуя вереницей джипов по горным дорожкам вы увидите местную деревню, банановые плантации, каньоны, вершины гор, серпантины дорог и знаменитую горную реку Дим чай.
Обед на горной реке Димчай, с купанием в ледяной реке
На обед мы остановимся в ресторане на воде, где на выбор вам предложат речную форель или куриный шашлык. Желающие могут искупаться в горной реке.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Взрослый
$22
Детский
$11

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Страховка
  • Русскоговорящий гид
  • Катание на джипах с профессиональными водителями
  • Обед (на выбор: запеченная форель или шашлык из курицы)
Что не входит
  • Напитки
Место начала и завершения
ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Каждый день

Turkish H.
Turkish H.
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👥Групповые🏆Активный отдых🛣Джиппинг

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