Что вас ждет

⠀

Панорамные остановки в красивейших местах Таврских гор

На этой экскурсии мы познакомим вас с Турцией за пределами отелей all inclusive. На открытых джипах поднимем в горы к местному колориту, покажем красивую природу, сделаем красивые панорамные остановки.

Веселые катания на джипах с развлечениями

Следуя вереницей джипов по горным дорожкам вы увидите местную деревню, банановые плантации, каньоны, вершины гор, серпантины дорог и знаменитую горную реку Дим чай.

Обед на горной реке Димчай, с купанием в ледяной реке

На обед мы остановимся в ресторане на воде, где на выбор вам предложат речную форель или куриный шашлык. Желающие могут искупаться в горной реке.