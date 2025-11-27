Экскурсия в пещеру и путешествие по подземной реке Утром мы отправимся в путь из отеля в сторону города Ибрады. По дороге мы сделаем несколько остановок для отдыха и фотографий. Основной частью нашего путешествия станет посещение пещеры Алтынбешик, расположенной в горе с одноименным названием, что в переводе означает «Золотая колыбель». Внутри пещеры круглый год температура сохраняется на уровне 16 градусов. Вместе с гидом мы спустимся вглубь пещеры, исследуя её необычные мосты, а затем продолжим путь на надувных лодках и пешком. «Пуговичный дом» и традиционная анатолийская жизнь Наш обед состоится в аутентичном ресторане на территории традиционного анатолийского дома, известного как «Пуговичный дом». Он получил свое название из-за уникальной архитектуры — такие дома строят без использования цемента и раствора. В этой деревне их около трех сотен, и мы осмотрим самые интересные из них. Далее мы посетим сельскую мечеть, где местные жители расскажут вам о её устройстве и роли в жизни общины. После визита в деревню Сарыхаджылар мы отправимся обратно. Важная информация:

В пещере холодно, поэтому возьмите с собой тёплую одежду.