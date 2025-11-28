Присоединяйтесь к захватывающей экскурсии в каньон Кёпрюлю! Вас ждет увлекательное путешествие на багги по живописным окрестностям, а затем сплав по бурным водам реки Кёпрючай.
Вы сможете испытать себя, управляя надувным плотом или каноэ, наслаждаясь природными красотами и адреналином.
Описание водной прогулки
Сафари на багги и рафтинг Проведите насыщенный день в каньоне Кёпрюлю, сочетая два увлекательных вида активного отдыха. Сначала вас ждут захватывающие заезды на багги по холмам и горным тропам, полным природных препятствий. Затем вы отправитесь в сплав по бурной реке Кёпрючай на рафтах или каноэ. Протяженность маршрута — 7 километров, а уровень сложности подходит даже для новичков. Комфорт и безопасность для всех участников Экскурсия организована таким образом, чтобы даже те, кто пробует рафтинг впервые, чувствовали себя уверенно. Перед началом путешествия проводится подробный инструктаж. Завершится день вкусным обедом на природе. Такой день подарит море эмоций и оставит незабываемые впечатления! Важная информация:
Сплав подходит для участников любого уровня подготовки. Перед стартом вас проинструктирует профессиональный инструктор: он подробно объяснит маршрут, покажет, как пользоваться оборудованием, расскажет о правилах безопасности и поведении на воде. Вы также узнаете команды и сигналы, которые будет подавать пилот, и освоите основы гребли, чтобы чувствовать себя уверенно на протяжении всего сплава.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Таврские горы
- Каньон Кёпрюлю
Что включено
- Трансфер от вашего отеля и обратно
- Русскоговорящий инструктор
- Прокат лодки/спасательных жилетов/ шлемов
- Багги-сафари или сафари на квадроцикле на выбор
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки
- Фото и видео
- Маска для лица (защита от пыли и грязи)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Сплав подходит для участников любого уровня подготовки. Перед стартом вас проинструктирует профессиональный инструктор: он подробно объяснит маршрут
- Покажет
- Как пользоваться оборудованием
- Расскажет о правилах безопасности и поведении на воде. Вы также узнаете команды и сигналы
- Которые будет подавать пилот
- И освоите основы гребли
- Чтобы чувствовать себя уверенно на протяжении всего сплава
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Аланьи
