Сафари на багги и рафтинг Проведите насыщенный день в каньоне Кёпрюлю, сочетая два увлекательных вида активного отдыха. Сначала вас ждут захватывающие заезды на багги по холмам и горным тропам, полным природных препятствий. Затем вы отправитесь в сплав по бурной реке Кёпрючай на рафтах или каноэ. Протяженность маршрута — 7 километров, а уровень сложности подходит даже для новичков. Комфорт и безопасность для всех участников Экскурсия организована таким образом, чтобы даже те, кто пробует рафтинг впервые, чувствовали себя уверенно. Перед началом путешествия проводится подробный инструктаж. Завершится день вкусным обедом на природе. Такой день подарит море эмоций и оставит незабываемые впечатления! Важная информация:

Сплав подходит для участников любого уровня подготовки. Перед стартом вас проинструктирует профессиональный инструктор: он подробно объяснит маршрут, покажет, как пользоваться оборудованием, расскажет о правилах безопасности и поведении на воде. Вы также узнаете команды и сигналы, которые будет подавать пилот, и освоите основы гребли, чтобы чувствовать себя уверенно на протяжении всего сплава.