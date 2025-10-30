Мои заказы

Зеленый каньон из Аланьи

Путешествие к Зелёному каньону подарит вам день красоты и вдохновения. Изумрудные воды и живописные пейзажи ждут вас
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Зелёному каньону.

Изумрудные воды, живописные горные склоны и кристально чистое озеро Оймапынар создают атмосферу настоящей сказки. Удобная яхта, купание в прозрачной воде и обед на берегу сделают ваш день незабываемым. Возможность увидеть редкие растения и местных животных добавит приключению уникальности. Идеально подходит для семей и любителей природы
5
11 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🌿 Изумрудные воды и живописные виды
  • 🛥 Удобная прогулка на яхте
  • 🍽 Вкусный обед на берегу
  • 🐾 Возможность увидеть редкие растения
  • 🏞 Прекрасные горные пейзажи
Что можно увидеть

  • Зелёный каньон
  • Озеро Оймапынар

Описание водной прогулки

Потрясающее путешествие Хотите на день забыть о городской суете и окунуться в мир природы и покоя? Тогда приглашаем вас отправиться в незабываемую поездку к Зелёному Каньону — удивительному уголку в самом сердце Турции. Невероятные пейзажи, кристально чистая вода и живописные горные склоны Тавра создают ощущение настоящей сказки. Утром мы заберём вас прямо из вашего отеля и на комфортабельном автобусе довезем до озера Оймапынар. Здесь начнётся наше приключение: неспешная прогулка на уютной яхте по зеркальной глади озера. Вы будете наслаждаться солнцем, свежим воздухом, умиротворяющими звуками природы и чарующими зелёными берегами, отражающимися в воде. Приключение с комфортом на любой вкус По пути мы сделаем остановку для купания: вода здесь такая прозрачная и освежающая, что вы не захотите выходить. А ещё у вас будет возможность понаблюдать за редкими растениями и, если повезёт, увидеть местных животных в их естественной среде. После водной прогулки мы сделаем перерыв на обед в уютном ресторане прямо на берегу. Здесь вас угостят аппетитными блюдами на гриле и сезонными фруктами — всё приготовлено с заботой и вкусом. Тем, кто хочет ещё больше впечатлений, будет предложена рыбалка на озере или прогулка на каноэ — это идеальный способ ещё ближе познакомиться с этой удивительной природой. А для тех, кто мечтает об уединении и комфорте, возможна аренда частной яхты с персональным обслуживанием — тогда весь маршрут и время прогулки будут настроены только под ваши желания. Поездка в Зелёный Каньон подходит для всех — взрослых и детей, любителей отдыха и активных приключений. Это день, наполненный спокойствием, радостью и красотой, о котором вы будете вспоминать с улыбкой ещё долго. Важная информация:
Возьмите с собой солнцезащитный крем, головной убор, купальные принадлежности.

Понедельник и четверг в 8:30.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Красивейший Грин Каньон (Зеленый Каньон)
  • Великолепные горы Торос
  • Проедите и увидите плотину Оймапынар, которая и создала Зеленый Каньон
  • Разнообразную растительность ущелья, где и находится Грин Каньон
  • Неописуемого цвета воды Грин Каньона, которые образовывают 27 горных рек
Что включено
  • Трансфер из/в отель
  • Вход в «Зеленый каньон»
  • Напитки Рыбалка на яхте
  • Прогулка по зелёному каньона на яхте
  • Рыбалка на яхте
  • Обед в ресторане на видом озера безалкогольные напитки
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Фото и видео
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник и четверг в 8:30.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой солнцезащитный крем
  • Головной убор
  • Купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
1
3
2
1
Т
Татьяна
30 окт 2025
С
Светлана
27 окт 2025
Это удивительное путешествие в Зелёный каньон. Экскурсия полностью соответствует описанию. Получили массу положительных эмоций. Гид Руслан и водитель Муса. Отдельное спасибо. Организация тура на высоте. Рекомендую.
И
Ирина
21 окт 2025
Отличная экскурсия для того, чтобы посмотреть на красивые места и релаксировать. Трансфер до отеля доехал во время, гид говорил по-русски. Автобус большой, комфортабельный. От нашего отеля до точки отправления корабля
читать дальше

ехать примерно 1,5 часа. Мы находимся в 20-25 от Аланьи, между Аланьей и Манавгатом (Türkler, Gölcük Cd, 07407 Alanya/Antalya). Лодка была большой, двухэтажной. Забита на 75-80%. В процессе поездки места меняли и удалось много где сфоткаться. Мы ездили 20 октября, лучше взять с собой легкую кофточку. Можно было купаться на остановке - температура воды в это время 18 градусов. Напитки в виде: колы, фанты, спрайта, кофе - бесплатные и безлимитные, по все в картонных стаканчиках. После прогулки на лодке поехали на обед. Обед в формате швейного стола с очередями. Еда неплохая, но жирная. Там же можно было порыбачить и поплавать еще раз. Далее была получасовая остановка на шоппинг. Место - а-ля рынок с ценами 3-х. У отеля в рынке можете взять рамного выгоднее, прогу заметить, что весь товар не оригинальный. В целом поездка очень понравилась! Рекомендую!

Б
Борис
18 сен 2025
Место шикарное, виды прекрасные, но есть некоторые огрехи. В экскурсии не присутствовало русскоговорящих гидов, еда в конце плавания была откровенно не вкусной, на обратной дороге нас завезли в огромный магазин с китайским ширпотребом по цене оригинальных фирменных вещей, пробыли там 40-50 минут. За исключением вышесказанного экскурсия понравилась, хоть и было очень много народа.
П
Прохор
10 сен 2025
Хорошая экскурсия, был не первый раз, хороший автобус, отличный водитель, экскурсовод Екатерина очень хорошо и подробно рассказывала.
Ю
Юлия
31 авг 2025
Организация на 5+
Рыбалка правда расстроила. С ней немного приукрасили. Поймать там невозможно и непонятно было сначала куда идти ловить и на что
Д
Дарья
26 авг 2025
Эта поездка для тех кто хочет спокойного путешествия и великолепных видов. В поездке вы вероятнее всего увидите горных козлов. Очень красивые виды на горы. Даже просто по пути туда на автобусе видно горы и речку. Обед в ресторане был хорошим.
Е
Екатерина
11 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Организация очень хорошая (не хуже чем от туроператора). Нас забрали на большом автобусе, с работающим кондиционером и удобными креслами, ехали где-то 1, 5 часа, дорога опасная, но
читать дальше

водитель хороший 👍. Купались, любовались видами, кушали) все было отлично 👍.
P.s. так как на теплоходе было много иностранных туристов говорили в основном на английском, на русском мало, но в принципе и так все было понятно, если что, можно было переспросить у сотрудников, они все подскажут))

Е
Елизавета
3 авг 2025
Нам понравилось, после джип сафари эта экскурсия больше для релакса. Спокойно едете на двухэтажном катере, наслаждаетесь видами, купаетесь и рыбачите. От рыбалки одно название, у нас никому не повезло. Рекомендую взять полотенца потому что на солнце сиденья нагреваются и тяжело сидеть. Напитки на борту бесплатные.
А
Александра
21 июл 2025
Нам очень понравилось! Начиная с того что водитель забрал от отеля и в момент когда он приехал, нам пришла смс от организаторов, заканчивая самой организацией. На нашем кораблике загрузки была
читать дальше

примерно половина или чуть меньше, локтями никто не толкался. Русскоязычный гид дала информацию, но без перегрузки, капитан сделал остановку и выключил музыку когда увидел на скале коз, объявил нам об этом на английском, и гид на корабле перевела на русский, и капитан даже внес небольшие изменения в маршрут, чтобы мы купались не со всеми остальными кораблями а после. Удочек на рыбалке было достаточно, повезло правда только одному мужчине из нашей группы) обед тоже был организован хорошо- мы приехали как раз после всех, очереди не было, а после нас уже подошли другие корабли. Места очень красивые, чем то напомнило озеро Рица в Абхазии, но организация здесь во сто крат лучше! В общем мы очень довольны и очень рекомендуем! Обязательно в следующий раз выберемся на какую-нибудь экскурсию и только с Sultan!

К
Ксения
1 июл 2025

Входит в следующие категории Аланьи

