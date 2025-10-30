Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Зелёному каньону.
Изумрудные воды, живописные горные склоны и кристально чистое озеро Оймапынар создают атмосферу настоящей сказки. Удобная яхта, купание в прозрачной воде и обед на берегу сделают ваш день незабываемым. Возможность увидеть редкие растения и местных животных добавит приключению уникальности. Идеально подходит для семей и любителей природы
5 причин купить эту прогулку
- 🌿 Изумрудные воды и живописные виды
- 🛥 Удобная прогулка на яхте
- 🍽 Вкусный обед на берегу
- 🐾 Возможность увидеть редкие растения
- 🏞 Прекрасные горные пейзажи
Что можно увидеть
- Зелёный каньон
- Озеро Оймапынар
Описание водной прогулки
Потрясающее путешествие Хотите на день забыть о городской суете и окунуться в мир природы и покоя? Тогда приглашаем вас отправиться в незабываемую поездку к Зелёному Каньону — удивительному уголку в самом сердце Турции. Невероятные пейзажи, кристально чистая вода и живописные горные склоны Тавра создают ощущение настоящей сказки. Утром мы заберём вас прямо из вашего отеля и на комфортабельном автобусе довезем до озера Оймапынар. Здесь начнётся наше приключение: неспешная прогулка на уютной яхте по зеркальной глади озера. Вы будете наслаждаться солнцем, свежим воздухом, умиротворяющими звуками природы и чарующими зелёными берегами, отражающимися в воде. Приключение с комфортом на любой вкус По пути мы сделаем остановку для купания: вода здесь такая прозрачная и освежающая, что вы не захотите выходить. А ещё у вас будет возможность понаблюдать за редкими растениями и, если повезёт, увидеть местных животных в их естественной среде. После водной прогулки мы сделаем перерыв на обед в уютном ресторане прямо на берегу. Здесь вас угостят аппетитными блюдами на гриле и сезонными фруктами — всё приготовлено с заботой и вкусом. Тем, кто хочет ещё больше впечатлений, будет предложена рыбалка на озере или прогулка на каноэ — это идеальный способ ещё ближе познакомиться с этой удивительной природой. А для тех, кто мечтает об уединении и комфорте, возможна аренда частной яхты с персональным обслуживанием — тогда весь маршрут и время прогулки будут настроены только под ваши желания. Поездка в Зелёный Каньон подходит для всех — взрослых и детей, любителей отдыха и активных приключений. Это день, наполненный спокойствием, радостью и красотой, о котором вы будете вспоминать с улыбкой ещё долго. Важная информация:
Возьмите с собой солнцезащитный крем, головной убор, купальные принадлежности.
Понедельник и четверг в 8:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красивейший Грин Каньон (Зеленый Каньон)
- Великолепные горы Торос
- Проедите и увидите плотину Оймапынар, которая и создала Зеленый Каньон
- Разнообразную растительность ущелья, где и находится Грин Каньон
- Неописуемого цвета воды Грин Каньона, которые образовывают 27 горных рек
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Вход в «Зеленый каньон»
- Напитки Рыбалка на яхте
- Прогулка по зелёному каньона на яхте
- Рыбалка на яхте
- Обед в ресторане на видом озера безалкогольные напитки
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Фото и видео
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник и четверг в 8:30.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой солнцезащитный крем
- Головной убор
- Купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
30 окт 2025
С
Светлана
27 окт 2025
Это удивительное путешествие в Зелёный каньон. Экскурсия полностью соответствует описанию. Получили массу положительных эмоций. Гид Руслан и водитель Муса. Отдельное спасибо. Организация тура на высоте. Рекомендую.
И
Ирина
21 окт 2025
Отличная экскурсия для того, чтобы посмотреть на красивые места и релаксировать. Трансфер до отеля доехал во время, гид говорил по-русски. Автобус большой, комфортабельный. От нашего отеля до точки отправления корабля
Б
Борис
18 сен 2025
Место шикарное, виды прекрасные, но есть некоторые огрехи. В экскурсии не присутствовало русскоговорящих гидов, еда в конце плавания была откровенно не вкусной, на обратной дороге нас завезли в огромный магазин с китайским ширпотребом по цене оригинальных фирменных вещей, пробыли там 40-50 минут. За исключением вышесказанного экскурсия понравилась, хоть и было очень много народа.
П
Прохор
10 сен 2025
Хорошая экскурсия, был не первый раз, хороший автобус, отличный водитель, экскурсовод Екатерина очень хорошо и подробно рассказывала.
Ю
Юлия
31 авг 2025
Организация на 5+
Рыбалка правда расстроила. С ней немного приукрасили. Поймать там невозможно и непонятно было сначала куда идти ловить и на что
Д
Дарья
26 авг 2025
Эта поездка для тех кто хочет спокойного путешествия и великолепных видов. В поездке вы вероятнее всего увидите горных козлов. Очень красивые виды на горы. Даже просто по пути туда на автобусе видно горы и речку. Обед в ресторане был хорошим.
Е
Екатерина
11 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Организация очень хорошая (не хуже чем от туроператора). Нас забрали на большом автобусе, с работающим кондиционером и удобными креслами, ехали где-то 1, 5 часа, дорога опасная, но
Е
Елизавета
3 авг 2025
Нам понравилось, после джип сафари эта экскурсия больше для релакса. Спокойно едете на двухэтажном катере, наслаждаетесь видами, купаетесь и рыбачите. От рыбалки одно название, у нас никому не повезло. Рекомендую взять полотенца потому что на солнце сиденья нагреваются и тяжело сидеть. Напитки на борту бесплатные.
А
Александра
21 июл 2025
Нам очень понравилось! Начиная с того что водитель забрал от отеля и в момент когда он приехал, нам пришла смс от организаторов, заканчивая самой организацией. На нашем кораблике загрузки была
К
Ксения
1 июл 2025
Входит в следующие категории Аланьи
