Водная прогулка
Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
Порыбачить в Средиземном море, искупаться в живописных бухтах и насладиться шикарными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Анталье
Завтра в 05:00
13 дек в 05:00
€750 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Трансфер из Антальи в Сиде
Начните отпуск без стресса с трансфером из Антальи в Сиде. Комфортные автомобили и опытные водители сделают вашу поездку незабываемой
Завтра в 05:30
13 дек в 00:30
€54 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия в Каппадокию
Погрузитесь в волшебный мир Каппадокии с индивидуальной экскурсией из Антальи. Откройте для себя города-пещеры, скальные монастыри и величественные долины
13 дек в 16:00
14 дек в 15:00
€670 за человека
-
20%
Водная прогулка
Прогулка на сапборде в Анталье
Сап-сёрфинг для всех - легко, безопасно, незабываемо
Начало: На пляже Коньяалты
Завтра в 07:30
13 дек в 07:30
€48
€60 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
История Калеичи - тайная и явная
Приглашаем на прогулку по Калеичи - историческому сердцу Антальи. Откройте для себя мечети, башни и парки, погрузитесь в атмосферу старины
Начало: На площади Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
