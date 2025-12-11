Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Анталье

Найдено 5 экскурсий в категории «Для иностранцев» в Анталье, цены от €48, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
На яхте
5 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
Порыбачить в Средиземном море, искупаться в живописных бухтах и насладиться шикарными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Анталье
Завтра в 05:00
13 дек в 05:00
€750 за всё до 4 чел.
Трансфер из Антальи в Сиде
На машине
1 час
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Трансфер из Антальи в Сиде
Начните отпуск без стресса с трансфером из Антальи в Сиде. Комфортные автомобили и опытные водители сделают вашу поездку незабываемой
Завтра в 05:30
13 дек в 00:30
€54 за всё до 5 чел.
Из Антальи, Кемера или Сиде в Каппадокию - 2 дня/2 ночи
На машине
13 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия в Каппадокию
Погрузитесь в волшебный мир Каппадокии с индивидуальной экскурсией из Антальи. Откройте для себя города-пещеры, скальные монастыри и величественные долины
13 дек в 16:00
14 дек в 15:00
€670 за человека
Прогулка на сапборде в Анталье
SUP-прогулки
Сёрфинг
1.5 часа
-
20%
Водная прогулка
Прогулка на сапборде в Анталье
Сап-сёрфинг для всех - легко, безопасно, незабываемо
Начало: На пляже Коньяалты
Завтра в 07:30
13 дек в 07:30
€48€60 за человека
История Калеичи - тайная и явная
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
История Калеичи - тайная и явная
Приглашаем на прогулку по Калеичи - историческому сердцу Антальи. Откройте для себя мечети, башни и парки, погрузитесь в атмосферу старины
Начало: На площади Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 4 чел.

