Вы отправитесь в путешествие по глубинам морей! Узнаете, почему акулы такие грациозные, а черепахи живут сотни лет.
Пройдёте через один из самых длинных туннельных аквариумов в мире и полюбуетесь проплывающими над вами скатами и рыбами-клоунами. Также в программу входит посещение музея восковых фигур — многие из них вам точно знакомы!
Описание трансфер
Наш водитель заберёт вас от отеля и с комфортом довезёт до аквариума. Вы посетите две локации:
Face 2 Face Wax Museum — музей восковых фигур, где представлены знаменитости со всего мира. У вас будет возможность сделать яркие фото с экспонатами.
Аквариум. Вас ждут 40 тематических зон, в том числе один из крупнейших в мире туннельных аквариумов длиной 131 метр. Вы увидите камбалу, морского окуня, барракуду, спинорога, морского чёрта и другие виды рыб. Понаблюдаете за кормлением акул с безопасного расстояния. А в зале с затонувшими кораблями и пещерами почувствуете себя исследователями.
Организационные детали
- В стоимость входит стандартный билет в аквариум плюс пакет F2F
- Групповой трансфер от вашего отеля и обратно осуществляется на комфортабельных минивэнах и мидибусах, оснащённых кондиционерами
- Общее время в аквариуме — от 2,5 до 3 часов. Время в пути зависит от расположения вашего отеля
- С вами поедет водитель из нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€75
|Дети до 12 лет
|€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамазан — Организатор в Анталье
Провёл экскурсии для 6228 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Рамазан, я представляю лицензированное туристическое агентство в Турции. С удовольствием помогу организовать отдых в нашей живописной стране.
Отзывы и рейтинг
3
3
А
Анастасия
24 июн 2025
Ездили втроем, один взрослый и двое детей, больше в группе никого не было. В этом повезло). Сразу скажу - это только трансфер! И покупка стандартных билетов заранее. Начало было с
Рамазан
Ответ организатора:
Благодарим вас за обратную связь и предоставленную возможность улучшить качество нашей экскурсии. Мы внимательно ознакомились с содержанием отзыва и уже
