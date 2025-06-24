Мои заказы

Аквариум Антальи: групповой трансфер

Погрузиться в океан без акваланга и познакомиться с обитателями морских глубин
Вы отправитесь в путешествие по глубинам морей! Узнаете, почему акулы такие грациозные, а черепахи живут сотни лет.

Пройдёте через один из самых длинных туннельных аквариумов в мире и полюбуетесь проплывающими над вами скатами и рыбами-клоунами. Также в программу входит посещение музея восковых фигур — многие из них вам точно знакомы!
Описание трансфер

Наш водитель заберёт вас от отеля и с комфортом довезёт до аквариума. Вы посетите две локации:

Face 2 Face Wax Museum — музей восковых фигур, где представлены знаменитости со всего мира. У вас будет возможность сделать яркие фото с экспонатами.

Аквариум. Вас ждут 40 тематических зон, в том числе один из крупнейших в мире туннельных аквариумов длиной 131 метр. Вы увидите камбалу, морского окуня, барракуду, спинорога, морского чёрта и другие виды рыб. Понаблюдаете за кормлением акул с безопасного расстояния. А в зале с затонувшими кораблями и пещерами почувствуете себя исследователями.

Организационные детали

  • В стоимость входит стандартный билет в аквариум плюс пакет F2F
  • Групповой трансфер от вашего отеля и обратно осуществляется на комфортабельных минивэнах и мидибусах, оснащённых кондиционерами
  • Общее время в аквариуме — от 2,5 до 3 часов. Время в пути зависит от расположения вашего отеля
  • С вами поедет водитель из нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Стандартный€75
Дети до 12 лет€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамазан
Рамазан — Организатор в Анталье
Провёл экскурсии для 6228 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Рамазан, я представляю лицензированное туристическое агентство в Турции. С удовольствием помогу организовать отдых в нашей живописной стране.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
1
2
1
А
Анастасия
24 июн 2025
Ездили втроем, один взрослый и двое детей, больше в группе никого не было. В этом повезло). Сразу скажу - это только трансфер! И покупка стандартных билетов заранее. Начало было с
читать дальше

того, что водитель начал движение во время посадки в минивэн, не дождавшись когда войдет последний пассажир. Привезли на стоянку и высадили со словами «вам в билетную кассу, скажите название фирмы и получите билет». С получением билетов разбирались самостоятельно, была заминка, администрация с кем-то созванивалась минут десять-пятнадцать. Время выделено было 2 часа, а не как заявлено, но нам хватило. На обратном пути нас ждал абсолютно перегретый минивэн, кондиционер включили только когда мы сели в машину. Естественно, вся дорога стала как в бане, салон не успел остыть. Сам океанариум: хорошо декорирован, не очень большой, но если вы будете в таком месте первый раз - должно понравиться, у нас не получилось больших впечатлений, так как бывали и в других, где больше морских обитателей. На третьем этаже музей восковых фигур. Есть музей мороженого, но туда мы не пошли. В целом неплохой вариант развлечь детей

Рамазан
Рамазан
Ответ организатора:
Благодарим вас за обратную связь и предоставленную возможность улучшить качество нашей экскурсии. Мы внимательно ознакомились с содержанием отзыва и уже
читать дальше

приняли меры по устранению указанных недостатков. В ближайшее время постараемся обеспечить высокий уровень сервиса и получить положительные отзывы от следующих участников.

Нам важно поддерживать высокий стандарт и соответствовать ожиданиям путешественников, поэтому приложим максимум усилий, чтобы заслужить доверие гостей и платформы.

