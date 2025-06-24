Вы отправитесь в путешествие по глубинам морей! Узнаете, почему акулы такие грациозные, а черепахи живут сотни лет. Пройдёте через один из самых длинных туннельных аквариумов в мире и полюбуетесь проплывающими над вами скатами и рыбами-клоунами. Также в программу входит посещение музея восковых фигур — многие из них вам точно знакомы!

Описание трансфер

Наш водитель заберёт вас от отеля и с комфортом довезёт до аквариума. Вы посетите две локации:

Face 2 Face Wax Museum — музей восковых фигур, где представлены знаменитости со всего мира. У вас будет возможность сделать яркие фото с экспонатами.

Аквариум. Вас ждут 40 тематических зон, в том числе один из крупнейших в мире туннельных аквариумов длиной 131 метр. Вы увидите камбалу, морского окуня, барракуду, спинорога, морского чёрта и другие виды рыб. Понаблюдаете за кормлением акул с безопасного расстояния. А в зале с затонувшими кораблями и пещерами почувствуете себя исследователями.

Организационные детали