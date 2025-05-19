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все оборудование, помогали погружаться. Немного побеседовали с одним дополнительным инструктором через переводчик (русскоязычный инструктор был). Узнала о ночном дайвинге и еще много что интересно. +1 хобби🐟 Рекомендую как для новичков, так и профессионалам скучно не будет, можно просто выбрать другой вариант погружения на 12м