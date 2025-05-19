Водная прогулка
Экскурсия дайвинг в бухтах Кемера с трансфером из Анталии
Подарите себе незабываемое приключение под водой с двумя погружениями и вкусным обедом на борту
Начало: У вашего отеля
«Мы совершим два погружения, до и после обеда: сначала в спокойной бухте Аквариум, которая превосходно подойдёт новичкам, а затем в бухте Пещера — здесь будет интересно и профессионалам, и начинающим дайверам»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
5 июл в 08:00
€37 за человека
-
15%
Водная прогулка
Жемчужины Антальи: Старый город, океанариум и прогулка на яхте
Познакомиться с древней историей города, обитателями моря и полюбоваться водопадом с воды
«Здесь более 40 тематических аквариумов с обитателями всех океанов — их здесь около 15000, включая акул, скатов и мурен»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€166
€195 за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Аквариум Антальи: групповой трансфер
Погрузитесь в морскую сказку и познакомьтесь с восковыми знаменитостями. Удобный трансфер и яркие впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
«Наш водитель заберёт вас от отеля и с комфортом довезёт до аквариума»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел19 мая 2025Все понравилось, для первого раза это огонь
- ЖЖданова10 ноября 2024Все понравилось, доступно объясняют. Видимо из-за не сезона было не особо много людей, Кемер очень понравился) Ехали на яхте, предоставили
- РРената30 октября 2024Спасибо Вам огромное за прекрасный день!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Аквариум»
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