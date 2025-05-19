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Аквариумы Антальи

Найдено 3 экскурсии в категории «Аквариум» в Анталье, цены от €37, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Дайвинг в бухтах Кемера: поездка на лодке из Антальи
6 часов
9 отзывов
Водная прогулка
Экскурсия дайвинг в бухтах Кемера с трансфером из Анталии
Подарите себе незабываемое приключение под водой с двумя погружениями и вкусным обедом на борту
Начало: У вашего отеля
«Мы совершим два погружения, до и после обеда: сначала в спокойной бухте Аквариум, которая превосходно подойдёт новичкам, а затем в бухте Пещера — здесь будет интересно и профессионалам, и начинающим дайверам»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
5 июл в 08:00
€37 за человека
Жемчужины Антальи: Старый город, океанариум и прогулка на яхте
На машине
На яхте
5 часов
-
15%
Водная прогулка
Жемчужины Антальи: Старый город, океанариум и прогулка на яхте
Познакомиться с древней историей города, обитателями моря и полюбоваться водопадом с воды
«Здесь более 40 тематических аквариумов с обитателями всех океанов — их здесь около 15000, включая акул, скатов и мурен»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€166€195 за всё до 4 чел.
Аквариум Антальи: групповой трансфер
На автобусе
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Аквариум Антальи: групповой трансфер
Погрузитесь в морскую сказку и познакомьтесь с восковыми знаменитостями. Удобный трансфер и яркие впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
«Наш водитель заберёт вас от отеля и с комфортом довезёт до аквариума»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    19 мая 2025
    Дайвинг в бухтах Кемера: поездка на лодке из Антальи
    Все понравилось, для первого раза это огонь
    Все понравилось, для первого раза это огоньВсе понравилось, для первого раза это огоньВсе понравилось, для первого раза это огоньВсе понравилось, для первого раза это огоньВсе понравилось, для первого раза это огоньВсе понравилось, для первого раза это огонь
  • Ж
    Жданова
    10 ноября 2024
    Дайвинг в бухтах Кемера: поездка на лодке из Антальи
    Все понравилось, доступно объясняют. Видимо из-за не сезона было не особо много людей, Кемер очень понравился) Ехали на яхте, предоставили
    читать дальше

    все оборудование, помогали погружаться. Немного побеседовали с одним дополнительным инструктором через переводчик (русскоязычный инструктор был). Узнала о ночном дайвинге и еще много что интересно. +1 хобби🐟 Рекомендую как для новичков, так и профессионалам скучно не будет, можно просто выбрать другой вариант погружения на 12м

    Все понравилось, доступно объясняют. Видимо из-за не сезона было не особо много людей, Кемер очень понравился)Все понравилось, доступно объясняют. Видимо из-за не сезона было не особо много людей, Кемер очень понравился)
  • Р
    Рената
    30 октября 2024
    Дайвинг в бухтах Кемера: поездка на лодке из Антальи
    Спасибо Вам огромное за прекрасный день!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Аквариум»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дайвинг в бухтах Кемера: поездка на лодке из Антальи
  2. Жемчужины Антальи: Старый город, океанариум и прогулка на яхте
  3. Аквариум Антальи: групповой трансфер
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Памуккале
  5. Ворота Адриана
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Башня Хыдырлык
  10. Каньоны Кепрюлю
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июле 2025
Сейчас в Анталье в категории "Аквариум" можно забронировать 3 экскурсии от 37 до 166 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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