Экскурсии к водопаду Манавгат из Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопад Манавгат» в Анталье, цены от €234, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Антальи - в старинный Сиде
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Из Антальи в Сиде: амфитеатр, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Погрузитесь в историю Сиде, насладитесь красотой водопада Манавгат и узнайте тайны мечети Кулийе в увлекательной экскурсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
325 за всё до 4 чел.
Сиде и водопад Манавгат: поездка из Антальи
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Сиде и водопад Манавгат: путешествие в прошлое и наслаждение природой
Погрузитесь в мир античных руин и величественных природных красот во время поездки из Анталии. Вас ждут удивительные открытия
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
350315 за всё до 4 чел.
Античное наследие Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Античное наследие Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Изучить древние руины, полюбоваться водопадом с банкноты и рассмотреть красивые храмовые орнаменты
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
260234 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Водопад Манавгат»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Антальи - в старинный Сиде
  2. Сиде и водопад Манавгат: поездка из Антальи
  3. Античное наследие Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
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