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Индивидуальная
5.5 часов
Из Антальи в Сиде: амфитеатр, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Погрузитесь в историю Сиде, насладитесь красотой водопада Манавгат и узнайте тайны мечети Кулийе в увлекательной экскурсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€325 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Сиде и водопад Манавгат: путешествие в прошлое и наслаждение природой
Погрузитесь в мир античных руин и величественных природных красот во время поездки из Анталии. Вас ждут удивительные открытия
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
350€315 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Античное наследие Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Изучить древние руины, полюбоваться водопадом с банкноты и рассмотреть красивые храмовые орнаменты
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
260€234 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Водопад Манавгат»
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