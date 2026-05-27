Три лица Антальи: осколки Древнего Рима, водопад и Калеичи
Прогуляться по Античности, полюбоваться Нижним Дюденом и затеряться в переулках Старого города
Оставим на день очаровательное побережье, чтобы полюбоваться величественными руинами античного Перге, водопадом Нижний Дюден, который срывается в Средиземное море, и побродить по лабиринту османских улочек Калеичи.
Я последовательно расскажу об истории этих мест, и вы насладитесь особой атмосферой камерного города с богатым прошлым, увлекательным настоящим и восхитительной природой.
Описание экскурсии
Город Перге эпохи Древнего Рима — в сравнении с другими древними постройками региона он сохранился на удивление хорошо. Вы увидите колоннадную улицу с древней системой водоснабжения, огромный стадион, термы и агору. А я расскажу, как была устроена городская жизнь 2000 лет назад — от архитектуры до торговли и повседневного быта.
Водопад Нижний Дюден — один из символов Антальи. Вода падает здесь с высоких скал прямо в море.
Калеичи — Старый город с узкими улочками, османскими домами, тихими внутренними двориками и портом. Вы познакомитесь с жизнью Антальи за крепостными стенами в период Средневековья.
Ориентировочный тайминг
10:00 — выезд из отеля 10:30–11:00 — город Перге 13:00–13:30 — переезд 14:00–16:30 — прогулка по Калеичи 14:30–15:30 — обед / отдых 17:00–17:40 — водопад Нижний Дюден 18:00–19:00 — возвращение в отель
Организационные детали
Трансфер на минивэне или легковом автомобиле из отелей в Анталье, Кунду и Белеке включён в стоимость. Из отелей в Кемере, Сиде и Аланье — по запросу за доплату
Принимаю оплату в российских рублях наличными или банковским переводом
Не рекомендую программу людям с проблемами опорно-двигательного аппарата, сердечной недостаточностью и другими серьёзными заболеваниями, а также путешественникам преклонного возраста
Дополнительные расходы
Вход в античный город Перге — €11 за чел. (оплачивается наличными в лирах)
Обед в Калеичи — по меню
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айя — ваш гид в Анталье
На сайте с 2024 года
Лицензированный гид по Турции и турагентство с лицензией TURSAB.
Для меня Турция — это не просто страна, в которой я живу и работаю. Это место, которое однажды очень глубоко почувствовала.
— не про спешку и не про сухие факты. Это про состояние. Про то, как мы идём по старым улицам и вдруг начинаем замечать детали. Про то, как история перестаёт быть где-то далеко и становится живой и понятной. Про разговоры, в которых можно не только узнать новое, но и немного выдохнуть.
Я рассказываю просто и по-настоящему, без перегрузки и лишнего пафоса. Мне важно, чтобы вам было комфортно, спокойно и интересно — как будто вы гуляете с человеком, который давно здесь живёт и искренне хочет поделиться самым ценным.
Со мной часто получается не просто экскурсия, а тёплая встреча, после которой остаются не только знания, но и особое ощущение. Если вам откликается такой формат — буду рада пройти этот путь вместе.
