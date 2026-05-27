Оставим на день очаровательное побережье, чтобы полюбоваться величественными руинами античного Перге, водопадом Нижний Дюден, который срывается в Средиземное море, и побродить по лабиринту османских улочек Калеичи. Я последовательно расскажу об истории этих мест, и вы насладитесь особой атмосферой камерного города с богатым прошлым, увлекательным настоящим и восхитительной природой.

Описание экскурсии

Город Перге эпохи Древнего Рима — в сравнении с другими древними постройками региона он сохранился на удивление хорошо. Вы увидите колоннадную улицу с древней системой водоснабжения, огромный стадион, термы и агору. А я расскажу, как была устроена городская жизнь 2000 лет назад — от архитектуры до торговли и повседневного быта.

Водопад Нижний Дюден — один из символов Антальи. Вода падает здесь с высоких скал прямо в море.

Калеичи — Старый город с узкими улочками, османскими домами, тихими внутренними двориками и портом. Вы познакомитесь с жизнью Антальи за крепостными стенами в период Средневековья.

Ориентировочный тайминг

10:00 — выезд из отеля

10:30–11:00 — город Перге

13:00–13:30 — переезд

14:00–16:30 — прогулка по Калеичи

14:30–15:30 — обед / отдых

17:00–17:40 — водопад Нижний Дюден

18:00–19:00 — возвращение в отель

Организационные детали

Трансфер на минивэне или легковом автомобиле из отелей в Анталье, Кунду и Белеке включён в стоимость. Из отелей в Кемере, Сиде и Аланье — по запросу за доплату

Принимаю оплату в российских рублях наличными или банковским переводом

Не рекомендую программу людям с проблемами опорно-двигательного аппарата, сердечной недостаточностью и другими серьёзными заболеваниями, а также путешественникам преклонного возраста