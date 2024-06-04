Экскурсии по паркам Антальи

Найдено 10 экскурсий в категории «Парки» в Анталье, цены от €16, скидки до 19%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Анталья за один день на авто - all inclusive
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
35 отзывов
Анталья за один день на авто: история, природа, архитектура
Погрузитесь в 22-вековую историю Антальи, насладитесь её живописными пейзажами и уникальными природными памятниками
Начало: В холле вашего отеля
«Здесь вы полюбуетесь живописным потоком, отдохнете от шума и суеты города: в парке у водопада кроме эко-троп оборудованы места для пикника, есть несколько кафе и ресторанов»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
206 за всё до 6 чел.
Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
2.5 часа
28 отзывов
Старый город Антальи: погружение в историю и культуру за 2,5 часа
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя тайны Старого города Антальи, его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
27 июня в 16:00
29 июня в 16:00
4339 за человека
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
13 часов
148 отзывов
Калейдоскоп Каппадокии: 2 дня из Анталии - пещеры, танцы, воздушные шары
Погрузитесь в магию Каппадокии с экскурсией из Анталии. Пещерные дома, уникальные ландшафты и полет на воздушном шаре - ваш шанс увидеть все
Начало: У вашего отеля
«Посещение национального парка под открытым небом Гёреме (не музея)»
10 июня в 03:30
13 июня в 03:30
6754 за человека
Из Антальи - в Перге, Аспендос и Куршунлу
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Из Антальи в Перге, Аспендос и Куршунлу: погружение в историю и природу
Путешествие из Антальи в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Куршунлу ждет вас. Откройте величие античных городов и красоту водопадов
«Величественный Аспендос и парк Куршунлу»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
320 за всё до 4 чел.
Каньон Тазы + рафтинг из Антальи
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
10 отзывов
Каньон Тазы + рафтинг из Антальи
Полюбоваться одним из крупнейших каньонов Турции и сплавиться по горной реке на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Мы заедем за вами в отель и отправимся в национальный природный парк Кёпрюлю»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
30 за человека
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Групповая
6 часов
29 отзывов
Рафтинг в Каньоне Кепрюлю: Экстремальное Приключение в Анталии
Жаждете приключений? Присоединяйтесь к нам в рафтинге по бурной реке Кепрючай в сердце живописного каньона
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$16 за человека
Рафтинг в Национальном Парке Каньон Кёпрюлю
Групповая
9 часов
4 отзыва
Рафтинг в Национальном Парке Каньон Кёпрюлю
Начало: Ваш отель. Не забудьте сообщить название
Расписание: Eжедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$17 за человека
К водопадам Антальи: Верхнему и Нижнему Дюдену и Куршунлу
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
К водопадам Антальи: Верхнему и Нижнему Дюдену и Куршунлу
Посетить сразу 3 природных оазиса в черте города
Начало: В вашем отеле в Анталье или Белеке
«Вокруг этого 18-метрового водопада разбит парк с детскими площадками, местом для пикников, кафе, фотозонами и пешеходными тропами»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
240216 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в Фазелис и природный парк Улупынар
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия в Фазелис и природный парк Улупынар
Начало: Ваш отель
«После посещения города мы отправимся в природный парк Улупынар и прогуляемся среди пейзажей невероятной флоры»
Расписание: Ежедневно в 08:00, 09:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$575 за всё до 10 чел.
По Калеичи без суеты
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
По Калеичи без суеты
Погулять по главным достопримечательностям Старого города Антальи в компании гида-историка
Начало: у ворот Адриана
«Парк Караалиоглу — самая большая зелёная зона города»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
129 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи
    Впервые заказывал экскурсию на трипстере и были некоторые опасения по поводу оплаты и т. д., но все прошло отлично. Сама
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    экскурсия очень понравилась, особенно понравилась работа экскурсовода Султана. Он очень интересный рассказчик, с обширными познаниями в истории современной Турции, а также античного времени. Было приятно слушать его рассказы и мысли на разные темы. Сама Каппадокия не требует представлений - волшебно. Однозначно рекомендую и обращусь еще для участия в других экскурсиях.

  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Из Антальи - в Перге, Аспендос и Куршунлу
    Спасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересно
    Спасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересноСпасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересноСпасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересноСпасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересноСпасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересноСпасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересно
  • О
    Олеся
    27 мая 2024
    Анталья за один день на авто - all inclusive
    Очень понравилась экскурсия, Фырат забрал нас из отеля в Белеке, показал старый город Антальи, водопады Куршунлу и Нижний Дюден. Время
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    пролетело незаметно! Всем рекомендую этого гида 👍 Очень интересно рассказывает про город и культурные особенности страны, про жизнь сейчас. Еще раз большое спасибо!

  • А
    Андрей
    27 мая 2024
    Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
    Сегодня был на городской экскурсии с Алтаном. Гид отлично владеет русским языком, хорошо знает тему экскурсии, контактный и общительный. Я доволен проведенным временем. Спасибо 🙏
  • Т
    Татьяна
    14 мая 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи
    Потрясающая поездка состоялась и сбылась мечта увидеть воздушные шары в Каппадокии, благодаря команде профессиональных гидов и водителей. Создают комфорт и
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    уют на протяжении всей поездки. Очень понравился гид Фархад! Отлично говорит по-русски, знает про Каппадокию всё, очень внимательный и заботливый! Отдельное спасибо за выбор отеля в Аваносе, это просто эстетическое наслаждение, каки вся Каппадокия 😍

    Потрясающая поездка состоялась и сбылась мечта увидеть воздушные шары в Каппадокии, благодаря команде профессиональных гидов иПотрясающая поездка состоялась и сбылась мечта увидеть воздушные шары в Каппадокии, благодаря команде профессиональных гидов иПотрясающая поездка состоялась и сбылась мечта увидеть воздушные шары в Каппадокии, благодаря команде профессиональных гидов и
  • А
    Алина
    9 мая 2024
    Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
    Замечательный гид Айдын! Ввиду того, что еще не сезон, я была в группе одна и это было потрясающе) получилась индивидуальная
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    экскурсия, я спрашивала о чем угодно и даже о своем любимом турецком сериале Зимородок:)) было очень интересно! После экскурсии посетили кафе с отличным турецким кофе и даже погадали на кофейной гуще! Айдын отлично говорит по-русски, уже более 20 лет работает гидом. Берите экскурсию по старому городу, это прекрасно! Город восторг! Также Айдын делал мне фотографии и они мне очень понравились:) 😻

    Замечательный гид Айдын! Ввиду того, что еще не сезон, я была в группе одна и этоЗамечательный гид Айдын! Ввиду того, что еще не сезон, я была в группе одна и это
  • с
    стаc
    7 мая 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи
    Есть нюанс: при том что всё прошло просто великолепно, подвох оказался с пещерным отелем. Мы доплатили 60 долларов за то
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    чтобы разместиться в пещерном отеле, а нас разместили в его флигеле. Организаторам было бы по совести вернуть за это деньги. Фото флигеля прилагается

    Есть нюанс: при том что всё прошло просто великолепно, подвох оказался с пещерным отелем. Мы доплатили
  • Е
    Екатерина
    27 апреля 2024
    Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
    Все отлично! Интересно и увлекательно
  • S
    Stanislav
    22 апреля 2024
    Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
    Экскурсия понравилась. Забрали вовремя, быстро довезли, автобус комфортный. Везде покатали, потом покормили, потом отвезли домой. Плоты хорошие. Весла хорошие. Речка спокойная и
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    веселая. P.S. Уважаемые организаторы. Донесите пожалуйста до гидов одну простую мысль - большинство туристов НЕНАВИДЯТ брызгаться. Это нравится только туркам и гидам. Это ХУДШАЯ часть экскурсии. Если они так хотят брызгаться - пусть брызгают друг друга. Мы орем не потому что нам нравится, а чтобы сдержаться и веслом им голову не проломить! А так - экскурсия хорошая;)!

  • В
    Валентина
    21 апреля 2024
    Анталья за один день на авто - all inclusive
    Брали экскурсию на авто Анталья. Дополнительно заказали трансфер в отель. В назначенное время Фират забрал нас на минивэне Мерседес (нас было
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    5) и мы отправились на экскурсию. Старый город Калеичи, водопады - все очень понравилось. Фират - спокойный, интересный рассказчик! На обратном пути по нашей просьбе Фират завез нас в аптеку и очень помог))) Рассчитаться мы могли только лирами, которых у нас не было), Фират пришел на помощь в данной ситуации!) Спасибо за яркие впечатления от поездки!

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Анталья за один день на авто - all inclusive
  2. Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
  3. Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи
  4. Из Антальи - в Перге, Аспендос и Куршунлу
  5. Каньон Тазы + рафтинг из Антальи
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
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