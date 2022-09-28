Вы раскроете тайны великой Римской империей и вспомните мифы Древней Греции. Оцените статуи людей 2 века нашей эры и услышите, как они жили. А еще рассмотрите изображения богов, которым они поклонялись и во имя которых жгли костры жертвоприношений. Кроме того, мы посетим Византийским зал — он расскажет о Святом Николае и его проповеднической деятельности. По желанию, вы сможете поклониться его мощам, которые были возвращены в Турцию с большим трудом.
Я покажу великолепные древние саркофаги и помогу «прочитать» с помощью скульптурных изображений истории о земной жизни их хозяев. Поделюсь легендами о царе Мидасе и преданием о знаменитой булавке фригийцев. Раскрою, как в древности хоронили людей и какие обряды дошли до наших дней. А также помогу с помощью экспонатов музея ощутить преемственность эпох в других аспектах жизни: ведении быта, устройстве домов и праздновании важных событий.