Анталья: ожившие герои Археологического музея

Посетить один из лучших музеев Турции и погрузиться в древнюю историю

Приглашаю в увлекательное путешествие по Археологическому музею Антальи! Мы перенесемся в первобытные времена и представим себя неандертальцами, охотившимися на свирепых кабанов и мамонтов. А еще попадем в города, занесенными несколькими слоями земли. Я помогу вам убедиться, что древняя история — это совсем не скучно. Она позволяет по-новому взглянуть на прошлое и современность.
Анталья: ожившие герои Археологического музея
Анталья: ожившие герои Археологического музея
Анталья: ожившие герои Археологического музея
Анталья: ожившие герои Археологического музея
Анталья: ожившие герои Археологического музея
Анталья: ожившие герои Археологического музея
Анталья: ожившие герои Археологического музея
Анталья: ожившие герои Археологического музея
Анталья: ожившие герои Археологического музея
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Загадочные миры: Римская империя, Древняя Греция и Византия

Вы раскроете тайны великой Римской империей и вспомните мифы Древней Греции. Оцените статуи людей 2 века нашей эры и услышите, как они жили. А еще рассмотрите изображения богов, которым они поклонялись и во имя которых жгли костры жертвоприношений. Кроме того, мы посетим Византийским зал — он расскажет о Святом Николае и его проповеднической деятельности. По желанию, вы сможете поклониться его мощам, которые были возвращены в Турцию с большим трудом.

Люди и эпохи

Я покажу великолепные древние саркофаги и помогу «прочитать» с помощью скульптурных изображений истории о земной жизни их хозяев. Поделюсь легендами о царе Мидасе и преданием о знаменитой булавке фригийцев. Раскрою, как в древности хоронили людей и какие обряды дошли до наших дней. А также помогу с помощью экспонатов музея ощутить преемственность эпох в других аспектах жизни: ведении быта, устройстве домов и праздновании важных событий.

Организационные детали

  • Входные билеты в музей не включены в стоимость — 5 евро взрослые, дети до 8 лет бесплатно
  • По запросу я могу организовать трансфер до музея. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в Археологический музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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