Е Елена Прекрасная экскурсия от Алтана! Он говорит очень размеренно, так что я успевала осмыслить и записать себе сложные названия. Всё рассказывает поэтапно. Видно, что хорошо знает историю. По времени экскурсия шла даже дольше заявленного. После его экскурсии хочется вернуться в Анталию снова!

Ilona читать дальше солнечном свете и когда стемнеет. Зажгутся фонари и подсветка, они делают своё магическое дело.. Идите обязательно, узнавайте что-то новое и вспоминайте прошлое! Всё было супер! Увезу домой положительные эмоции и много красивых фото. Очень приятные впечатления от экскурсовода и от старого города! Рассказы гида оживляют картины многовековых исторических событий. Богатая история и красота узких улочек. Если пойдете вечером, то застанете город и при

L Leonid Было очень жарко и гид провел нас по тенистым местам в достаточно щадящем режиме. За это ему отдельное спасибо)

А Анастасия Были на экскурсии по старому городу. Алтан прекрасный рассказчик, с самого начала завладел нашим вниманием и погрузил в удивительный мир истории Антальи. Параллельно по ходу экскурсии узнали много интересного о современном городе и получили советы, куда еще можно сходить, что посмотреть, где покушать). Получилась очень приятная прогулка. Спасибо!

Т Татьяна Нам очень понравилась экскурсия! Гид прекрасно говорит по-русски, создаёт очень теплую дружескую атмосферу. Маршрут продуман, рассказ очень захватывающий.

Кирилл читать дальше информативной и очень атмосферной. Старый Город очаровал узкими улочками, историей и удивительными видами на море и горы — настоящая открытка! Алтан показал лучшие места для фото и поделился интересными местными историями. Отличная организация, душевная подача и просто невероятная красота вокруг. Рекомендую от души! Побывал на экскурсии по Анталии и Старому Городу с Русскоязычным Гидом Алтаном — остался в полном восторге! Алтан — харизматичный, знающий гид, умеющий увлечь с первой минуты. Прогулка была легкой,

Альбина Отличная экскурсия с прекрасным гидом Алтыном.

Грамотный и профессиональный гид.

Хорошо владеет информацией.

С заботой отнёсся к нашим пожеланиям, так как поехали на экскурсию с детьми.

Благодарим за интересную экскурсию.

Е Елена Алтан очень много знает о древней и о современной Турции! На протяжении маршрута заботится, чтобы гостю было комфортно и интересно. Мы прошли все основные достопримечательности старого города Анталии, который навсегда останется в моей памяти. От всей души желаю Алтану успехов и процветания!

А Антон Все очень понравилось. Атан - прекрасный экскурсовод, которого очень интересно слушать. Сама экскурсия прошла на одном дыхании и я узнал Анталию как интересный исторический город.

E Elena читать дальше свободно, что совсем забываешь, что находишься за границей. Его рассказы — это не просто факты, а живые истории, полные эмоций, тайн и интересных деталей. Чувствуется, как он любит свой город и делится этой любовью с каждым гостем. Спасибо огромное, Алтан, за такую атмосферу — вы превзошли все ожидания! Эта экскурсия с Алтаном стала настоящим открытием! Мы не ожидали, что прогулка по старому городу может быть настолько увлекательной. Алтан — невероятно душевный и харизматичный гид. Он говорит по-русски так

D Dmitrii Интересная экскурсия, узнал много нового как с исторической перспективы, так и с точки зрения современного взгляда на вещи, рекомендую.

Oyuna Заказала экскурсию буквально накануне. Хочу отметить, что Алтан очень быстро дает обратную связь и идет на встречу 👍

Алтан, благодарю вас за организацию и проведение прекрасной и информативной экскурсии🙏 Наша прогулка прошла незаметно, можно сказать, на одном дыхании ✨ Было очень интересно и познавательно🫶

Однозначно, рекомендую Алтана как организатора и экскурсовода 👍👍👍

С Снежана Это была одна из лучших экскурсий в нашей поездке! Старый город оказался настоящей сокровищницей истории, а наш русскоязычный гид Алтан сумел передать всю его атмосферу. Мы как будто перенеслись в прошлое — с узкими улочками, старинными зданиями и захватывающими историями. Очень благодарны за такой опыт!

М Марина читать дальше старинных зданий и уютных площадей позволила по-настоящему почувствовать дух прошлого.

Особенно понравилось, что маршрут был продуман до мелочей - не утомительный, но насыщенный. Эта прогулка действительно оживила историю и подарила много ярких эмоций. Рекомендую всем, кто хочет узнать город с новой стороны! Экскурсия по старому городу оставила самые приятные впечатления. Гид Алтан был очень увлечённым и профессиональным, рассказывал интересные исторические факты, легенды и забавные истории, связанные с этим местом. Атмосфера узких улочек,