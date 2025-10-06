Анталья, ранее известная как Атталия, предлагает уникальное путешествие во времени. Экскурсия познакомит с богатым наследием греческой, римской, сельчукской и османской цивилизаций. Прогулка по историческому району Калеичи позволит ощутить дух древности и современности.
Посетители увидят символы города, такие как Минарет Йивли и Ворота Адриана, и узнают о значимых событиях, повлиявших на развитие региона. Это идеальная возможность для любителей истории и культуры
Посетители увидят символы города, такие как Минарет Йивли и Ворота Адриана, и узнают о значимых событиях, повлиявших на развитие региона. Это идеальная возможность для любителей истории и культуры
7 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Погружение в историю
- 🏛️ Уникальные архитектурные памятники
- 🌟 Культурное разнообразие
- 🚶 Прогулка по Калеичи
- 📜 Узнать о древних цивилизациях
- 🎨 Вдохновение от искусства
- 🏞️ Красивые виды
Что можно увидеть
- Площадь Республики
- Медресе дервишей
- Минарет Йивли
- Часовая башня
- Памятник Атталу
- Ворота Адриана
- «Срезанный» минарет
- Башня Хыдырлык
Описание экскурсии
- Площадь Республики и памятник Ататюрку — основателю современной Турции
- Медресе дервишей — школа 13 века, сейчас музей философии суфизма
- Минарет Йивли — символ Антальи и образец сельчукской архитектуры
- Часовая башня — часть древней крепости города
- Памятник Атталу — основателю города Анталья
- Ворота Адриана — построенные в честь визита римского императора
- «Срезанный» минарет — комплекс, объединивший византийскую базилику и сельчукское медресе
- Башня Хыдырлык — оборонительное сооружение для защиты порта
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:15 и 16:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Антальи
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:15 и 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алтан — ваша команда гидов в Анталье
Провели экскурсии для 51 туриста
Здравствуйте! Я Алтан. Закончил филологический факультет Стамбульского университета и курсы министерства туризма, а затем получил лицензию профессионального гида. И вот с тех пор уже 30 лет живу в Анталье и работаю в туризме. Путешественники — не только мои гости, а ещё и мои друзья, с которыми мы всегда приятно проводим время на любой экскурсии. В моей команде только профессионалы.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Елена
6 окт 2025
Прекрасная экскурсия от Алтана! Он говорит очень размеренно, так что я успевала осмыслить и записать себе сложные названия. Всё рассказывает поэтапно. Видно, что хорошо знает историю. По времени экскурсия шла даже дольше заявленного. После его экскурсии хочется вернуться в Анталию снова!
Ilona
10 сен 2025
Очень приятные впечатления от экскурсовода и от старого города! Рассказы гида оживляют картины многовековых исторических событий. Богатая история и красота узких улочек. Если пойдете вечером, то застанете город и при
L
Leonid
24 июн 2025
Было очень жарко и гид провел нас по тенистым местам в достаточно щадящем режиме. За это ему отдельное спасибо)
А
Анастасия
14 июн 2025
Были на экскурсии по старому городу. Алтан прекрасный рассказчик, с самого начала завладел нашим вниманием и погрузил в удивительный мир истории Антальи. Параллельно по ходу экскурсии узнали много интересного о современном городе и получили советы, куда еще можно сходить, что посмотреть, где покушать). Получилась очень приятная прогулка. Спасибо!
Т
Татьяна
8 июн 2025
Нам очень понравилась экскурсия! Гид прекрасно говорит по-русски, создаёт очень теплую дружескую атмосферу. Маршрут продуман, рассказ очень захватывающий.
Кирилл
6 июн 2025
Побывал на экскурсии по Анталии и Старому Городу с Русскоязычным Гидом Алтаном — остался в полном восторге! Алтан — харизматичный, знающий гид, умеющий увлечь с первой минуты. Прогулка была легкой,
Альбина
6 июн 2025
Отличная экскурсия с прекрасным гидом Алтыном.
Грамотный и профессиональный гид.
Хорошо владеет информацией.
С заботой отнёсся к нашим пожеланиям, так как поехали на экскурсию с детьми.
Благодарим за интересную экскурсию.
Грамотный и профессиональный гид.
Хорошо владеет информацией.
С заботой отнёсся к нашим пожеланиям, так как поехали на экскурсию с детьми.
Благодарим за интересную экскурсию.
Е
Елена
30 мая 2025
Алтан очень много знает о древней и о современной Турции! На протяжении маршрута заботится, чтобы гостю было комфортно и интересно. Мы прошли все основные достопримечательности старого города Анталии, который навсегда останется в моей памяти. От всей души желаю Алтану успехов и процветания!
А
Антон
30 мая 2025
Все очень понравилось. Атан - прекрасный экскурсовод, которого очень интересно слушать. Сама экскурсия прошла на одном дыхании и я узнал Анталию как интересный исторический город.
E
Elena
29 мая 2025
Эта экскурсия с Алтаном стала настоящим открытием! Мы не ожидали, что прогулка по старому городу может быть настолько увлекательной. Алтан — невероятно душевный и харизматичный гид. Он говорит по-русски так
D
Dmitrii
18 мая 2025
Интересная экскурсия, узнал много нового как с исторической перспективы, так и с точки зрения современного взгляда на вещи, рекомендую.
Oyuna
14 мая 2025
Заказала экскурсию буквально накануне. Хочу отметить, что Алтан очень быстро дает обратную связь и идет на встречу 👍
Алтан, благодарю вас за организацию и проведение прекрасной и информативной экскурсии🙏 Наша прогулка прошла незаметно, можно сказать, на одном дыхании ✨ Было очень интересно и познавательно🫶
Однозначно, рекомендую Алтана как организатора и экскурсовода 👍👍👍
Алтан, благодарю вас за организацию и проведение прекрасной и информативной экскурсии🙏 Наша прогулка прошла незаметно, можно сказать, на одном дыхании ✨ Было очень интересно и познавательно🫶
Однозначно, рекомендую Алтана как организатора и экскурсовода 👍👍👍
С
Снежана
30 апр 2025
Это была одна из лучших экскурсий в нашей поездке! Старый город оказался настоящей сокровищницей истории, а наш русскоязычный гид Алтан сумел передать всю его атмосферу. Мы как будто перенеслись в прошлое — с узкими улочками, старинными зданиями и захватывающими историями. Очень благодарны за такой опыт!
М
Марина
29 апр 2025
Экскурсия по старому городу оставила самые приятные впечатления. Гид Алтан был очень увлечённым и профессиональным, рассказывал интересные исторические факты, легенды и забавные истории, связанные с этим местом. Атмосфера узких улочек,
М
Мария
21 апр 2025
Экскурсия по старому городу Анталии с русскоговорящим гидом Алтаном была замечательной! Алтан очень увлекательно рассказывал о городе, его истории и архитектуре. Всё было организовано отлично — интересно, познавательно. Познакомиться с Анталией с этой стороны было волшебно. Остались сотни фото и приятные воспоминания. Рекомендуем.
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии из Антальи
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Анталья 2 в 1: Калеичи + морская прогулка
Исследуйте Калеичи, где вас ждёт встреча с богатой историей Антальи. Прогулка по морю дополнит экскурсию, открывая удивительные виды на город и его окрестности
Начало: У ворот Адриана в Старом городе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€125
€156 за всё до 6 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних руин до живописных водопадов и панорамных видов с канатной дороги
Начало: У вашего отеля в Анталье
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€170
€200 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
«Восточная сказка» Антальи
Индивидуальная экскурсия по Анталье: ворота Адриана, римская башня, мечеть Шехзаде Коркут и многое другое ждут вас
Начало: У входа в Старый город Калеичи
12 ноя в 08:30
14 ноя в 08:30
€129
€151 за всё до 3 чел.