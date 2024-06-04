1 чел.
По популярности
скидка
19%
Квест
2 часа
Квест-экскурсия в археологическом музее Антальи
Познакомиться с ценными экспонатами, провести увлекательное расследование и ощутить дух Античности
Начало: У археологического музея
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
144€116 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Большое путешествие по Анталье на авто: от Старого города до водопадов
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних стен Калеичи до величественного водопада Нижний Дюден
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Археологический музей Антальи: путешествие в прошлое для взрослых и детей
Откройте вместе с детьми тайны древних цивилизаций в Археологическом музее Антальи. Вас ждут увлекательные рассказы и творческие задания
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
€118 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Анталья: ожившие герои Археологического музея
Посетить один из лучших музеев Турции и погрузиться в древнюю историю
Начало: У входа в Археологический музей
€143 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Старый город и Археологический музей Антальи
Познакомиться с богатым наследием города в компании гида-историка
Начало: На площади Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Перге: античный город и археологический музей
Прогуляться по руинам, разгадать тайны прошлого, узнать, что не поделили сыновья римского императора
€157 за всё до 6 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
Археологический Музей Анталии
Начало: Археологический Музей Антальи
Расписание: Ежедневно в 10:00,11:00,13:00,14:00, 15:00, 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
158$119 за всё до 6 чел.
скидка
40%
Мини-группа
2 часа
Ежедневная экскурсия по археологическому музею Антальи - в мини-группе
Познакомиться с богатым наследием города в компании профессионального гида
Начало: В археологическом музее Антальи
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
55€33 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 июня 2024Просто на отлично все прошло!!!!! Рекомендую всем. Мои внуки (8 и 9 лет) не особо увлечены изучением истории. Но данная
- ААнастасия19 мая 2024Елене тысяча благодарностей. Провела для нас и наших детей экскурсию в археологическом музее. Детям 8 и 10 лет. Слушали очень
- ИИгорь11 мая 2024Путешествовал в начале мая. Было 10 часов между рейсами и решил осмотреть город тк в нем никогда не был. Меня
- ИИрина17 апреля 2024Экскурсия была на комфортабельном минивэне. Гид г-н Мумин - интеллигентный, дружелюбный, хорошо говорит на русском языке. У нас была приятная прогулка по
- ААльбина31 марта 2024Я с удовольствием напишу первый отзыв для Валерии))) Мы были в Анталии на весенних каникулах с детьми, и это самое
- ООльга30 марта 2024Спасибо Елене большое за чудесную, интересную, содержательную квест экскурсию. Получили огромное удовольствие, много интересной информации и сюрприз в конце. Дочери тоже очень понравилось. Очень рекомендую!
- ССергей1 января 2024Елена отличный гид, профессиональная, доброжелательная, позитивная.
- ВВиктория29 ноября 2023Мы взяли две экскурсии подряд, по музею и по старому городу Антальи. Мы были вдвоем, я и дочка 9 лет. Мы
- ААнна5 октября 2023Очень интересно даже детям шести лет! Два часа слушали и хорошо всё запомнили. Потом дома вдохновлённые рисовали Геракла и Медузу Горгону😁
- ДДмитрий21 мая 2023Всё было хорошо, экскурсия прошла комфортно и интересно. Единственный момент, который омрачил впечатление - это сувенирный магазин со сладостями: дорого и не вкусно:-(
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Архитектура и археология»
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