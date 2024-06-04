Увидеть самое главное в Анталье

Найдено 44 экскурсии в категории «Самое главное» в Анталье, цены от €20, скидки до 24%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Восточная сказка» Антальи
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
115 отзывов
«Восточная сказка» Антальи: историческое путешествие по Калеичи
Погрузитесь в мир восточной сказки Антальи, где каждый уголок хранит истории древних времен и культурных традиций
Начало: У входа в Старый город Калеичи
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
151129 за всё до 4 чел.
Старый город Антальи: от истоков до наших дней
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
32 отзыва
Старый город Антальи: путешествие сквозь века
Приглашаем на уникальную пешеходную экскурсию по Старому городу Антальи, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У ворот Адриана
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
156125 за всё до 4 чел.
Анталья за один день на авто - all inclusive
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
35 отзывов
Анталья за один день на авто: история, природа, архитектура
Погрузитесь в 22-вековую историю Антальи, насладитесь её живописными пейзажами и уникальными природными памятниками
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
206 за всё до 6 чел.
Квест-экскурсия в археологическом музее Антальи
скидка
19%
Квест
2 часа
19 отзывов
Квест-экскурсия в археологическом музее Антальи
Познакомиться с ценными экспонатами, провести увлекательное расследование и ощутить дух Античности
Начало: У археологического музея
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
144116 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по старой Анталье
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
18 отзывов
Фотопрогулка по историческому центру Антальи: Калеичи в кадре
Откройте волшебство Калеичи вместе с профессиональным фотографом. Сохраните лучшие моменты в Анталье на ярких и живых снимках
Начало: У ворот Адриана
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
189171 за всё до 4 чел.
Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
2.5 часа
28 отзывов
Старый город Антальи: погружение в историю и культуру за 2,5 часа
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя тайны Старого города Антальи, его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
27 июня в 16:00
29 июня в 16:00
4339 за человека
Старый город Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
105 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Старому городу Антальи: от ворот Адриана до Марины Калеичи
Познайте душу Антальи, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: У входа в Калеичи
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
156 за всё до 3 чел.
Старая Анталья - путешествие в прошлое
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
71 отзыв
Старая Анталья: историческое путешествие по Калеичи
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: На Республиканской площади
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
257206 за всё до 4 чел.
Гастросекреты Антальи: узнать и попробовать
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
54 отзыва
Гастросекреты Антальи: путешествие по вкусам Старого города
Познакомьтесь с традиционной кухней Антальи, отведав уникальные блюда в уютных кафе Старого города
Начало: В Старом городе Калеичи
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
от 230 за всё до 6 чел.
Яркая Анталья на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
21 отзыв
Яркая Анталья на авто: старинные улочки и водопад Дюден
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Анталье. Вас ждут старинные улочки, водопад Дюден и музеи. Все билеты и транспорт включены
23 июля в 10:00
24 июля в 10:00
от 150 за всё до 4 чел.
Старый город в Анталье и водопад Дюден
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
21 отзыв
Путешествие по Анталии: Старый город, трамвай и водопад Куршунлу
Откройте для себя тайны Анталии: древние улочки, исторический ретро-трамвай и завораживающий водопад Куршунлу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
249237 за всё до 4 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Анталье
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
27 отзывов
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Анталье: старый город, водопады и яхтинг
Исторические места, живописные пейзажи, шопинг и морская прогулка - всё это ждёт вас на групповой экскурсии по Анталье. Присоединяйтесь
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 за человека
По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Популярное предложение
По красотам и эпохам Антальи - индивидуальная экскурсия с местным гидом
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних руин до живописных водопадов и панорамных видов с канатной дороги
Начало: У вашего отеля в Анталье
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Из Антальи - в Памуккале
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
Из Антальи - в Памуккале: индивидуальная экскурсия
Посетите Памуккале - «Хлопковый замок» Турции. Прогуляйтесь по белоснежным террасам, искупайтесь в бассейне Клеопатры и узнайте историю древнего Иераполиса
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
500 за всё до 4 чел.
Ежедневная прогулка по Анталье
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
21 отзыв
Историческая прогулка по Анталье: Калеичи и его секреты
Приключение по Анталье: откройте для себя Старый город и его исторические сокровища в компании знающего гида
Начало: На площади Республики в Анталье
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
30 за человека
Из Антальи - на гору Янарташ
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Гора Янарташ из Анталии: Олимпос, пляжи и мифы в однодневной поездке
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по историческим и живописным местам Анталии, где каждый шаг рассказывает уникальную историю
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
350 за всё до 4 чел.
Анталья с историком
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Анталье: история и природа в одном путешествии
Прогулка по Калеичи с историком: узнайте о древней Анталье и ее аутентичном колорите. Старинные мечети, минареты и природные красоты ждут вас
Начало: У Старого города
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
189180 за всё до 4 чел.
5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
13 отзывов
5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Анталье. Вас ждут живописные каньоны, древние руины и фантастические пейзажи. Забронируйте экскурсию прямо сейчас
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
34 за человека
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Антальи
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Памуккале и Иераполис: путешествие из Анталии в сердце древности
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и легендарных красот на экскурсии из Анталии. Памуккале и Иераполис ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
489 за всё до 3 чел.
Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
скидка
15%
Групповая
13 часов
1 отзыв
Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
Погрузитесь в удивительный мир Каппадокии с нашей групповой экскурсией из Антальи. Подземные города, полёты на воздушном шаре и древние крепости ждут вас
Начало: В вашем отеле в Анталье
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
10 июня в 03:30
13 июня в 03:30
6253 за человека
Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
13 часов
28 отзывов
Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Погрузитесь в историю и культуру Ликии. Посетите церковь Святого Николая, античный город Мира и насладитесь яхтенной прогулкой возле затонувшего города Кекова
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
4339 за человека
Влюбиться в Старый город Антальи
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
10 отзывов
Влюбиться в Старый город Антальи: Калеичи, ворота Адриана, минарет Йивли
Прогулка по аутентичному кварталу Калеичи в Анталье. Увидите главные достопримечательности, уютные уголки, панорамные виды и узнаете легенды города
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
10 июня в 16:00
43 за человека
Из Антальи - на горное озеро Салда
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Уникальное путешествие на озеро Салда из Антальи: купание, пейзажи и грязевые маски
Погрузитесь в мир неповторимых горных пейзажей и чистейшей воды озера Салда. Откройте для себя его целебные свойства и насладитесь идиллическим отдыхом
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
347 за всё до 5 чел.
Анталья старинная и современная
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Анталья: путешествие от старины к современности, культура и природа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Антальи, где история и современность переплетаются с красотой природы
Начало: По желанию гостей
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
200 за всё до 4 чел.
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
5 отзывов
Путешествие во времени: храм Святого Николая и ликийские гробницы в Мире
Погрузитесь в историю Анталии, посетив храм Святого Николая и древний город Мира. Узнайте тайны прошлого через архитектурные шедевры
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
450 за всё до 4 чел.
Из Антальи - в Перге, Аспендос и Куршунлу
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Из Антальи в Перге, Аспендос и Куршунлу: погружение в историю и природу
Путешествие из Антальи в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Куршунлу ждет вас. Откройте величие античных городов и красоту водопадов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
320 за всё до 4 чел.
2 в 1: Памуккале и древний Иераполис
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Памуккале и Иераполис: Путешествие от Анталии к чудесам природы и античности
Путешествие к «восьмому чуду света» и античному городу, где история сочетается с лечебными водами. Идеальный выбор для любителей культуры и релакса
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
591 за всё до 6 чел.
Ваш идеальный день в Анталье
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Ваш идеальный день в Анталье: Калеичи, Дюден и Тюнектепе
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от старинных улиц Калеичи до величественного водопада Дюден и панорам с горы Тюнектепе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
275 за всё до 4 чел.
Из Антальи - в Памуккале и античный Иераполис
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Памуккале и Иераполис: эксклюзивное путешествие из Анталии
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес, посетив Памуккале и Иераполис на однодневной экскурсии из Анталии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
533480 за всё до 4 чел.
Из Антальи к озеру Салда: побег от жары
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Из Антальи к озеру Салда: незабываемый побег от жары
Погрузитесь в прохладу турецких Мальдив - озера Салда. Бирюзовая вода и белоснежные берега ждут вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
311280 за всё до 4 чел.
Бирюзовый залив Антальи: прогулка по лучшим смотровым
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Бирюзовый залив Антальи: путешествие по историческим сокровищам
Погрузитесь в захватывающую историю и красоты Антальи: от дома Ататюрка до секретного водопада за одну экскурсию
Начало: Перед входом в дом-музей Мустафы Кемаля Ататюрка
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
143122 за всё до 4 чел.
Из Антальи - к Зеленому каньону
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
3 отзыва
Экскурсия на яхте по Зеленому каньону с обедом в Анталии
Исследуйте красоты Зеленого каньона на однодневной яхтенной прогулке с уютным обедом и возможностью купания
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 08:00
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
56 за человека
Ночная сказка старой Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Ночная сказка старой Антальи
Погрузитесь в атмосферу ночной Антальи: исторические здания и улочки Старого города ждут вас после заката
Начало: На входе в Старый город
14 июня в 19:30
15 июня в 19:30
157 за всё до 3 чел.
Та самая Анталья: Старый город и его история
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Та самая Анталья: Старый город и его история
Прогуляться по колоритным улочкам и узнать, какие события происходили на них раньше
Начало: На главной площади Антальи
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
129 за всё до 6 чел.
Анталья: истории Рая на Земле
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
78 отзывов
Анталья: истории Рая на Земле - путешествие по эпохам
Вас ждет погружение в удивительный мир Антальи, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: У входа в Старый город Калеичи
141 за всё до 4 чел.
Анталья: ожившие герои Археологического музея
Индивидуальная
1.5 часа
11 отзывов
Анталья: ожившие герои Археологического музея
Посетить один из лучших музеев Турции и погрузиться в древнюю историю
Начало: У входа в Археологический музей
143 за всё до 4 чел.
Из Антальи - в старинный Сиде
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Из Антальи в Сиде: амфитеатр, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Погрузитесь в историю Сиде, насладитесь красотой водопада Манавгат и узнайте тайны мечети Кулийе в увлекательной экскурсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
325 за всё до 4 чел.
Сиде и водопад Манавгат: поездка из Антальи
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Сиде и водопад Манавгат: путешествие в прошлое и наслаждение природой
Погрузитесь в мир античных руин и величественных природных красот во время поездки из Анталии. Вас ждут удивительные открытия
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
350315 за всё до 4 чел.
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Антальи
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Антальи
Насладиться горными пейзажами, искупаться в бирюзовой воде и погулять среди римских руин
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
433390 за всё до 4 чел.
Старый город и Археологический музей Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
Старый город и Археологический музей Антальи
Познакомиться с богатым наследием города в компании гида-историка
Начало: На площади Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 6 чел.
История Калеичи - тайная и явная
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
История Калеичи - тайная и явная
Увидеть Старый город Антальи и заглянуть на его скрытую сторону
Начало: на площади Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Древний город Демре: экскурсия из Антальи
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Древний город Демре: экскурсия из Антальи
Побывать на родине Николая Чудотворца, посетить античный город, изучить саркофаги и древние гробницы
Начало: У вашего отеля в Кемере, Белеке или Анталье
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
349 за всё до 3 чел.
По Калеичи без суеты
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
По Калеичи без суеты
Погулять по главным достопримечательностям Старого города Антальи в компании гида-историка
Начало: у ворот Адриана
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
129 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Анталье + музей «Некрополис» (в мини-группе)
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
скидка
24%
Мини-группа
3 часа
Обзорная экскурсия по Анталье + музей «Некрополис» (в мини-группе)
Увидеть следы всех древних цивилизаций в истории региона
Начало: У музея «Некрополис»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5542 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Квест-экскурсия в археологическом музее Антальи
    Просто на отлично все прошло!!!!! Рекомендую всем. Мои внуки (8 и 9 лет) не особо увлечены изучением истории. Но данная
    читать дальше

    экскурсия им, выражаясь их языком, «зашла»))))) выдержали все 2 часа. Можно было, конечно, несколько сократить. Например, досконально не изучать барельефы на многих саркофагах, но в целом, в е л и к о л е п но!!!! Дети были очень заинтересованы

  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Анталье
    Отличная экскурсия для тех,кто по приезду в Анталью хочет соориенитоваться по местности. Любим автобусные экскурсии,потому что за короткое время можно
    читать дальше

    узнать основную информацию,а затем,по желанию,уже определиться на каких-то подробных конкретных объектах. Светлана молодец,все динамично,интересно! Все посмотрели,попробовали,померяли))) Все вовремя,без изнурительных ожиданий. От себя могу добавить только увеличить время на верхнем водопаде,территория красивая,фотолокации,настоящий кофе,фото в костюмах,тарзанка,ну,и собственно,сам водопад,не успеваешь все и везде. У нас,например,все время ушло на фотки в костюмах Сулеймана))))и сколько мы не просили бросить фото на электронную почту,все равно фотограф заставил выбирать на месте (((Остальные,кто спустился к водопаду,не успели выпить легендарный кофе. Это из мелочей. Вообщем экскурсия прошла очень здорово!!! Рекомендую,не пожалеете!

    Отличная экскурсия для тех,кто по приезду в Анталью хочет соориенитоваться по местности. Любим автобусные экскурсии,потому чтоОтличная экскурсия для тех,кто по приезду в Анталью хочет соориенитоваться по местности. Любим автобусные экскурсии,потому чтоОтличная экскурсия для тех,кто по приезду в Анталью хочет соориенитоваться по местности. Любим автобусные экскурсии,потому что
  • Р
    Роман
    3 июня 2024
    По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
    Мы брали тур у Ислама. Отличный гид, замечательно провел экскурсию, прекрасно знает Историю Турции, так же хорошо владеет русским языком! Всем рекомендую!
    Мы брали тур у Ислама. Отличный гид, замечательно провел экскурсию, прекрасно знает Историю Турции, так жеМы брали тур у Ислама. Отличный гид, замечательно провел экскурсию, прекрасно знает Историю Турции, так жеМы брали тур у Ислама. Отличный гид, замечательно провел экскурсию, прекрасно знает Историю Турции, так же
  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Анталье
    Экскурсовод Светлана очень позитивная, доброжелательна к туристам. Информацией не перегружает, а даёт тот объем, который останется в памяти. В конце
    читать дальше

    экскурсии, когда задавали вопросы, то она консультировалась с турецким представителем, чтобы не ответить не точно. Молодец! Большое спасибо! Буду рекомендовать знакомым и друзьям.

    Экскурсовод Светлана очень позитивная, доброжелательна к туристам. Информацией не перегружает, а даёт тот объем, который останетсяЭкскурсовод Светлана очень позитивная, доброжелательна к туристам. Информацией не перегружает, а даёт тот объем, который останетсяЭкскурсовод Светлана очень позитивная, доброжелательна к туристам. Информацией не перегружает, а даёт тот объем, который останется
  • N
    Natalia
    2 июня 2024
    Из Антальи - на гору Янарташ
    Отлично съездили. Мне понравился рассказ о древнем городе и всех местах по дороге. Так как ехали с тремя детьми, это было непросто)) мы поднимались в гору) но гид делал нашу поездку максимально комфортной! Спасибо за это!
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Из Антальи - в Перге, Аспендос и Куршунлу
    Спасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересно
    Спасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересноСпасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересноСпасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересноСпасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересноСпасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересноСпасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересно
  • A
    Anna
    28 мая 2024
    Влюбиться в Старый город Антальи
    У Турана отличный русский. Он рассказал много интересного о турецкой культуре и истории. Время пронеслось незаметно. Спасибо за экскурсию!
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Старый город в Анталье и водопад Дюден
    Очень понравилось, интересный рассказ, во время забрали из отеля, не спеша прошли старый город, прокатились на трамвайчике, попили вкусный кофе
    Очень понравилось, интересный рассказ, во время забрали из отеля, не спеша прошли старый город, прокатились на трамвайчике, попили вкусный кофеОчень понравилось, интересный рассказ, во время забрали из отеля, не спеша прошли старый город, прокатились на трамвайчике, попили вкусный кофеОчень понравилось, интересный рассказ, во время забрали из отеля, не спеша прошли старый город, прокатились на трамвайчике, попили вкусный кофеОчень понравилось, интересный рассказ, во время забрали из отеля, не спеша прошли старый город, прокатились на трамвайчике, попили вкусный кофе
  • О
    Олеся
    27 мая 2024
    Анталья за один день на авто - all inclusive
    Очень понравилась экскурсия, Фырат забрал нас из отеля в Белеке, показал старый город Антальи, водопады Куршунлу и Нижний Дюден. Время
    читать дальше

    пролетело незаметно! Всем рекомендую этого гида 👍 Очень интересно рассказывает про город и культурные особенности страны, про жизнь сейчас. Еще раз большое спасибо!

  • А
    Андрей
    27 мая 2024
    Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
    Сегодня был на городской экскурсии с Алтаном. Гид отлично владеет русским языком, хорошо знает тему экскурсии, контактный и общительный. Я доволен проведенным временем. Спасибо 🙏

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 44
  1. «Восточная сказка» Антальи
  2. Старый город Антальи: от истоков до наших дней
  3. Анталья за один день на авто - all inclusive
  4. Квест-экскурсия в археологическом музее Антальи
  5. Фотопрогулка по старой Анталье
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Самое главное" можно забронировать 44 экскурсии от 20 до 591 со скидкой до 24%. Туристы уже оставили гидам 790 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Купите самую интересную из 44 экскурсий в Анталье на 2024 год по теме «Самое главное», 790 ⭐ отзывов, цены от €20. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам