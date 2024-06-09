Недалеко от Анталии можно найти сокровище древней цивилизации.
Об основании города Перге ходит множество легенд, а его упоминание можно встретить в библейских текстах! Мы прогуляемся по руинам города, увидим памятники Римского периода и античный театр.
А после расслабимся в национальном парке у водопада Куршунлу и отправимся «назад в будущее» — в современный торговый центр Deepo Outlet.
Об основании города Перге ходит множество легенд, а его упоминание можно встретить в библейских текстах! Мы прогуляемся по руинам города, увидим памятники Римского периода и античный театр.
А после расслабимся в национальном парке у водопада Куршунлу и отправимся «назад в будущее» — в современный торговый центр Deepo Outlet.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что вас ожидает:
- Крепостные стены города
- Античный театр
- Стадион Римского периода
- Сторожевые башни города
- Римские бани
- Центральная улица с колоннами
- Агора и некрополь города
- Водопад Куршунлу
- Торговый центр Deepo Outlet & Mall of Antalya
Описание экскурсии
По следам прошлого Сегодня мы с вами посетим один из самых известных древних городов Памфилии — Перге. Легенды об основании города датируются примерно вторым тысячелетием до нашей эры, в эпоху древней цивилизации хетты, проживающей в Анатолии и в этих краях. Город расцвел во время Римского периода: многие памятники и архитектурные достопримечательности можно увидеть и сегодня. Именно с Перге святой Павел начал свою миссию по распространению христианской религии. Прогулка по природному парку и торговому центру Затем посетим одно из природных чудес — парк и водопад Куршунлу, где у вас будет возможность насладиться первозданной красотой. В конце программы мы отправимся в популярный торговый центр города — Deepo Outlet & Mall of Antalya, где у вас будет свободное время для покупок.
Ежедневно в 10:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепостные стены города
- Античный театр
- Стадион Римского периода
- Сторожевые башни города
- Римские бани
- Центральная улица с колоннами
- Агора и некрополь города
- Водопад Куршунлу
- Торговый центр Deepo Outlet & Mall of Antalya
Что включено
- Услуги гида
- Wi-Fi
- Вода (три бутылки)
- Транспорт (минивэн на 5 человек)
Что не входит в цену
- Личные расходы на еду и сувениры
- Входной билет в Водопад Куршунлу
- Входной билет в Перге
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви, желательно смотреть прогноз погоды города до начала тура
- Захватите деньги на личные расходы, сувениры и подарки
- Экскурсия проводится из региона Кунду, Анталия
- Весь транспорт имеет лицензионный сертификат Д-2 и страховку для пассажиров во время трансфера и экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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