За один день мы увидим две самые популярные достопримечательности курорта. «Аквариум Анталии» откроет вам удивительный подводный мир со всей планеты — вы сможете рассмотреть десятки тысяч удивительных рыб! А после мы прогуляемся по улочкам Старого города и рассмотрим старинные архитектурные памятники.

Описание экскурсии

Океанариум и архитектура Старого города Если вам уже наскучило отдыхать в отеле, приглашаем вас отправиться на полдня в Анталию и совместить приятное с полезным. Мы посетим местный «Аквариум» — волшебный подводный мир с десятками тысяч морских рыб. Далее нас ждет небольшая прогулка по Старому городу, где вы сможете рассмотреть важные архитектурные памятники или устроить фотосессию. Также у нас будет время для посещения торгового центра «Терра Сити» — здесь можно купить что-нибудь на память или пообедать.