За один день мы увидим две самые популярные достопримечательности курорта.
«Аквариум Анталии» откроет вам удивительный подводный мир со всей планеты — вы сможете рассмотреть десятки тысяч удивительных рыб! А после мы прогуляемся по улочкам Старого города и рассмотрим старинные архитектурные памятники.
«Аквариум Анталии» откроет вам удивительный подводный мир со всей планеты — вы сможете рассмотреть десятки тысяч удивительных рыб! А после мы прогуляемся по улочкам Старого города и рассмотрим старинные архитектурные памятники.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 14:00, 15:00
Что вас ожидает:
- Аквариум Анталия
- Площадь Джумхуриет
- Памятник Ататюрка
- Комплекс «Музей Дервишей»
- Минарет Йивли
- Старый город Калеичи
- Турецкие дома с 19 века
- Торговый центр «Терра Сити»
Описание экскурсии
Океанариум и архитектура Старого города Если вам уже наскучило отдыхать в отеле, приглашаем вас отправиться на полдня в Анталию и совместить приятное с полезным. Мы посетим местный «Аквариум» — волшебный подводный мир с десятками тысяч морских рыб. Далее нас ждет небольшая прогулка по Старому городу, где вы сможете рассмотреть важные архитектурные памятники или устроить фотосессию. Также у нас будет время для посещения торгового центра «Терра Сити» — здесь можно купить что-нибудь на память или пообедать.
Ежедневно в 10:00, 11:00, 14:00, 15:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аквариум Анталия
- Площадь Джумхуриет
- Памятник Ататюрка
- Комплекс «Музей Дервишей»
- Минарет Йивли
- Старый город Калеичи
- Турецкие дома с 19 века
- Торговый центр «Терра Сити»
Что включено
- Услуги гида
- Wi-Fi
- Одна бутылка воды
- Tранспорт (минивэн на 5 человек)
Что не входит в цену
- Личные расходы на еду и сувениры
- Входной билет в Аквариум - 40 $ с человека, дети до 0-2 лет - бесплатно, дети 3-12 лет - 28 $ с человека
Место начала и завершения?
Место, где вы живёте
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 11:00, 14:00, 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Посещение «Аквариума» не обязательно и проводится по желанию туристов, гибкость и изменения в программы возможно
- На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви, желательно смотреть прогноз погоды города до начало тура
- Захватите деньги на личные расходы, сувениры и подарки
- Экскурсия проводятся с региона Кунду, Анталия. Место встречи, где вы живёте
- Все транспорты имеют лицензионный сертификат Д-2 и страховку для пассажиров во время экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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