Квест-экскурсия «Античный Перге: в поисках диадемы императора Адриана»

Погрузитесь в историю Антальи на квест-экскурсии «Античный Перге». Разгадайте загадки древнего города и найдите диадему императора Адриана
Знакомство с историей Антальи станет невероятно увлекательным на квест-экскурсии "Античный Перге: в поисках диадемы императора Адриана".

Вы будете получать знания в приключенческом формате, буквально "раскапывая" сведения об античном мире. Информация, добытая своими силами, запоминается гораздо лучше. А главное - именно вы станете главными героями приключения и отыщете диадему римского императора
5
4 отзыва

5 причин купить этот квест

  • 🗺️ Погружение в историю античного Перге
  • 🔍 Увлекательные задания и загадки
  • 👑 Поиск диадемы императора Адриана
  • 🏛️ Исследование античных сооружений
  • 📚 Интересные факты о жизни в древнем городе
    • Квест-экскурсия «Античный Перге: в поисках диадемы императора Адриана»
    Квест-экскурсия «Античный Перге: в поисках диадемы императора Адриана»
    Квест-экскурсия «Античный Перге: в поисках диадемы императора Адриана»
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30

    Что можно увидеть

  • Античный театр
  • Стадион
  • Агора
  • Бани
  • Гимназии
  • Фонтаны

    • Описание квеста

    Мы неспешно прогуляемся по городу «тысячи колонн», рассматривая античные сооружения, впечатляющие былой роскошью. Смотрите в оба: на пути вам будут то и дело попадаться секретные послания с дальнейшими инструкциями. Вы исследуете античный город, разгадаете занимательные задания и найдёте драгоценную диадему, подаренную городу императором Адрианом.

    Во время экскурсии с элементами квеста вам предстоит:

    • исследовать античный театр, стадион, агору, бани, гимназии и фонтаны
    • выяснить, почему Перге называют «городом воды»
    • узнать, зачем посетителям римских бань выдавали глиняные таблички для написания проклятий
    • разобраться, какое отношение имеет главная богиня-покровительница города к американской Статуе Свободы

    Вы познакомитесь с «античными» дамами, чья жизнь и деятельность выходила за рамки привычного патриархального общества, а также с римскими императорами и их причудами. Кроме того, я поделюсь интересными фактами: что ели в античном городе, где жили и как развлекались в отсутствие интернета.

    Организационные детали

    • Начало экскурсии — в археологическом музее Перге. Добраться туда можно на такси. Второй вариант — из центра Антальи на трамвае (остановка Doğu garajı). Выходить на остановке Aksu. Оттуда к Перге можно пройти пешком (15 минут).
    • Дополнительно оплачивается входной билет в музей: 11 евро. Детский билет — до 8 лет (бесплатно). Билет для гида не нужен.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У музея Перге
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 4 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    4
    4
    3
    2
    1
    Ульяна
    5 ноя 2024
    Потрясающе интересная экскурсия! Если вы путешествуете с детьми, то не раздумывая бронируйте! Елена очень приятный и дружелюбный человек, настоящий интеллектуал! Она рассказывала не заученную экскурсию, было видно, что она хороша
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    разбирается в истории и любит свое дело. А главное отлично коммуницировала с ребенком, держала его внимание все время. Квест был интересен и взрослым и детям, она здорово придумала задания, а по завершению ребенка ждал сладкий приз!

    А
    13 июн 2024
    Отличное приключение. Очень рекомендуем. Прекрасное сочетание лёгкой подачи информации с тем, что экскурсия один большой рассказ про жизнь города и горожан.
    Ильнур
    11 июн 2024
    Хотели поблагодарить еще раз Елену за экскурсию. Были с ребенком. Все в восторге и под впечатлением от древнего города Перге. Экскурсию рекомендуем!
    Хотели поблагодарить еще раз Елену за экскурсию. Были с ребенком. Все в восторге и под впечатлением от древнего города Перге. Экскурсию рекомендуем!Хотели поблагодарить еще раз Елену за экскурсию. Были с ребенком. Все в восторге и под впечатлением от древнего города Перге. Экскурсию рекомендуем!Хотели поблагодарить еще раз Елену за экскурсию. Были с ребенком. Все в восторге и под впечатлением от древнего города Перге. Экскурсию рекомендуем!Хотели поблагодарить еще раз Елену за экскурсию. Были с ребенком. Все в восторге и под впечатлением от древнего города Перге. Экскурсию рекомендуем!Хотели поблагодарить еще раз Елену за экскурсию. Были с ребенком. Все в восторге и под впечатлением от древнего города Перге. Экскурсию рекомендуем!Хотели поблагодарить еще раз Елену за экскурсию. Были с ребенком. Все в восторге и под впечатлением от древнего города Перге. Экскурсию рекомендуем!Хотели поблагодарить еще раз Елену за экскурсию. Были с ребенком. Все в восторге и под впечатлением от древнего города Перге. Экскурсию рекомендуем!
    О
    31 мая 2024
    Экскурсия очень понравилась, было интересно и мне, и ребенку. Сразу видно, что специалист постоянно обновляет свои знания, мы даже узнали об актуальных раскопках на территории древнего Перге.
    Сыну было интересно узнать о жизни в древнем римском городе, как он был устроен и чем занимались местные жители. Экскурсия под открытым небом, поэтому берите с собой воду и головные уборы.

    Входит в следующие категории Антальи

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