Знакомство с историей Антальи станет невероятно увлекательным на квест-экскурсии "Античный Перге: в поисках диадемы императора Адриана".
Вы будете получать знания в приключенческом формате, буквально "раскапывая" сведения об античном мире. Информация, добытая своими силами, запоминается гораздо лучше. А главное - именно вы станете главными героями приключения и отыщете диадему римского императора
Вы будете получать знания в приключенческом формате, буквально "раскапывая" сведения об античном мире. Информация, добытая своими силами, запоминается гораздо лучше. А главное - именно вы станете главными героями приключения и отыщете диадему римского императора
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30
Что можно увидеть
Описание квеста
Мы неспешно прогуляемся по городу «тысячи колонн», рассматривая античные сооружения, впечатляющие былой роскошью. Смотрите в оба: на пути вам будут то и дело попадаться секретные послания с дальнейшими инструкциями. Вы исследуете античный город, разгадаете занимательные задания и найдёте драгоценную диадему, подаренную городу императором Адрианом.
Во время экскурсии с элементами квеста вам предстоит:
- исследовать античный театр, стадион, агору, бани, гимназии и фонтаны
- выяснить, почему Перге называют «городом воды»
- узнать, зачем посетителям римских бань выдавали глиняные таблички для написания проклятий
- разобраться, какое отношение имеет главная богиня-покровительница города к американской Статуе Свободы
Вы познакомитесь с «античными» дамами, чья жизнь и деятельность выходила за рамки привычного патриархального общества, а также с римскими императорами и их причудами. Кроме того, я поделюсь интересными фактами: что ели в античном городе, где жили и как развлекались в отсутствие интернета.
Организационные детали
- Начало экскурсии — в археологическом музее Перге. Добраться туда можно на такси. Второй вариант — из центра Антальи на трамвае (остановка Doğu garajı). Выходить на остановке Aksu. Оттуда к Перге можно пройти пешком (15 минут).
- Дополнительно оплачивается входной билет в музей: 11 евро. Детский билет — до 8 лет (бесплатно). Билет для гида не нужен.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея Перге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Анталье
Провела экскурсии для 696 туристов
Привет всем! Меня зовут Елена, я профессиональный гид с большим опытом работы. Живу в Анталье более 10 лет и просто обожаю этот гостеприимный город на берегу Средиземного моря. С радостью покажу вам его самые живописные места и расскажу о них нескучные факты.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ульяна
5 ноя 2024
Потрясающе интересная экскурсия! Если вы путешествуете с детьми, то не раздумывая бронируйте! Елена очень приятный и дружелюбный человек, настоящий интеллектуал! Она рассказывала не заученную экскурсию, было видно, что она хороша
А
Алексей
13 июн 2024
Отличное приключение. Очень рекомендуем. Прекрасное сочетание лёгкой подачи информации с тем, что экскурсия один большой рассказ про жизнь города и горожан.
Ильнур
11 июн 2024
Хотели поблагодарить еще раз Елену за экскурсию. Были с ребенком. Все в восторге и под впечатлением от древнего города Перге. Экскурсию рекомендуем!
О
Олеся
31 мая 2024
Экскурсия очень понравилась, было интересно и мне, и ребенку. Сразу видно, что специалист постоянно обновляет свои знания, мы даже узнали об актуальных раскопках на территории древнего Перге.
Сыну было интересно узнать о жизни в древнем римском городе, как он был устроен и чем занимались местные жители. Экскурсия под открытым небом, поэтому берите с собой воду и головные уборы.
Сыну было интересно узнать о жизни в древнем римском городе, как он был устроен и чем занимались местные жители. Экскурсия под открытым небом, поэтому берите с собой воду и головные уборы.
Входит в следующие категории Антальи
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