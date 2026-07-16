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Провела экскурсии для 48 туристов

читать дальше уменьшить стране и как никто другой понимаю, что туризму в Анталье не хватает креатива и новых локаций. Все мои экскурсии, как взрослые, так и детские — это нестандартные, новые маршруты и лёгкая подача информации. Идеей запуска детских экскурсий я обязана своему сыну — маленькому интеллектуалу, который интересуется всем на свете. Я люблю путешествовать вместе с ним. Чтобы ему тоже было интересно, постоянно стараюсь подать информацию таким образом, чтобы было понятно и 7-летке.

Когда-то в далёком 2007 году я приехала в Турцию на работу только на одно лето, но, влюбившись в эту страну, осталась тут навсегда. Более 15 лет работала в туризме в этой