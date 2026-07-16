Термессос — один из самых необычных античных городов Турции.
Жители буквально отвоевали его у суровых скал, построив дома на высоте более 1000 м среди неприступных гор. Даже Александр Македонский отказался штурмовать Термессос, назвав его орлиным гнездом.
Сегодня сюда ведет живописная тропа через сосновый лес, а с вершины открываются виды, которые невозможно забыть.
Жители буквально отвоевали его у суровых скал, построив дома на высоте более 1000 м среди неприступных гор. Даже Александр Македонский отказался штурмовать Термессос, назвав его орлиным гнездом.
Сегодня сюда ведет живописная тропа через сосновый лес, а с вершины открываются виды, которые невозможно забыть.
Описание экскурсии
Мы пройдём по горной тропе к древнему Термессосу и поговорим о его истории.
Увидим:
- величественный античный театр с нереальным видом на горы и море
- агору — сердце городской жизни
- здание городского совета
- гимназию
- древние улицы и остатки крепостных сооружений
- цистерны и водохранилища, благодаря которым город существовал на вершине горы
- некрополь с саркофагами
- знаменитую гробницу Алкета — соратника Александра Македонского, нашедшего здесь убежище после борьбы за власть
Обсудим:
- почему Александр Македонский отказался штурмовать Термессос
- как жители построили и обеспечивали водой город на высоте более 1000 м
- как жил народ солимов и что делало Термессос особенным среди античных городов
- в каких древнегреческих мифах упоминается Термессос
И многое другое!
Организационные детали
- До Термессоса вы добираетесь самостоятельно
- Общая протяженность маршрута около 5 км
- Билеты в античный город оплачиваются дополнительно — €3 за чел., детям до 9 лет бесплатно.
- Специальной экипировки не требуется, но стоит уделить внимание обуви: обязательно спортивная, желательно на толстой подошве
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Термессосе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 48 туристов
Когда-то в далёком 2007 году я приехала в Турцию на работу только на одно лето, но, влюбившись в эту страну, осталась тут навсегда. Более 15 лет работала в туризме в этой
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