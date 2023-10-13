Ходить по музеям надо уметь. Особенно по археологическим. И особенно с детьми. Хотите научу? Вам нужен увлечённый гид, карандаши и хорошее настроение — вот и всё! Приглашаем на интересную прогулку по известным и неизвестным уголкам Турции. Мы подслушаем разговоры богов, познакомимся с обитателями музейного дворика, а гордые статуи будут нам позировать.

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Описание

Что вас ожидает

Карта Турции у входа в музей. Найдём на ней места, в которых вы уже побывали или планируете, и я в деталях расскажу о них.

Детский зал. Тут нас ждут макеты с основным достопримечательностями анталийского региона. Коротко, понятно, информативно они познакомят с Демре, Сиде, Фазелисом и другими старыми городами страны. Я присоединюсь со своим рассказом и мини-заданиями.

Зал с первыми орудиями труда и украшениями. Рассмотрим их все, а я расскажу, из чего были сделаны первые серьги, и много других интересных фактов.

Зал античности. Вот мы и добрались до древних богов. Экспозиция регулярно меняет своих героев. Возможно, мы встретим тут Артемиду, Геракла, Зевса или других знаменитых персонажей. Обязательно поделюсь интересными историями о них. А ещё займёмся суперувлекательным делом — нарисуем эскизы статуй. За лучший рисунок обещаю подарочек.

Концерт симфонического концерта. Он проходит в соседнем зале раз в две недели. Если повезёт, услышим классическую музыку в стенах музея — очень необычно и впечатляюще.

Зал с мозаиками. Тут вспомним древние мифы, а ещё я познакомлю вас с некоторыми техниками мозаики.

Музейный дворик. Естественно, он тоже непростой, и там есть свои обитатели. Знаете, кто живёт тут, кроме скульптур? Скоро всё расскажу. До встречи в музее!

Организационные детали