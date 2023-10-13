В весёлом и лёгком формате изучить историю античного мира
Хотите научу? Вам нужен увлечённый гид, карандаши и хорошее настроение — вот и всё! Приглашаем на интересную прогулку по известным и неизвестным уголкам Турции.
Мы подслушаем разговоры богов, познакомимся с обитателями музейного дворика, а гордые статуи будут нам позировать.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Карта Турции у входа в музей. Найдём на ней места, в которых вы уже побывали или планируете, и я в деталях расскажу о них.
Детский зал. Тут нас ждут макеты с основным достопримечательностями анталийского региона. Коротко, понятно, информативно они познакомят с Демре, Сиде, Фазелисом и другими старыми городами страны. Я присоединюсь со своим рассказом и мини-заданиями.
Зал с первыми орудиями труда и украшениями. Рассмотрим их все, а я расскажу, из чего были сделаны первые серьги, и много других интересных фактов.
Зал античности. Вот мы и добрались до древних богов. Экспозиция регулярно меняет своих героев. Возможно, мы встретим тут Артемиду, Геракла, Зевса или других знаменитых персонажей. Обязательно поделюсь интересными историями о них. А ещё займёмся суперувлекательным делом — нарисуем эскизы статуй. За лучший рисунок обещаю подарочек.
Концерт симфонического концерта. Он проходит в соседнем зале раз в две недели. Если повезёт, услышим классическую музыку в стенах музея — очень необычно и впечатляюще.
Зал с мозаиками. Тут вспомним древние мифы, а ещё я познакомлю вас с некоторыми техниками мозаики.
Музейный дворик. Естественно, он тоже непростой, и там есть свои обитатели. Знаете, кто живёт тут, кроме скульптур? Скоро всё расскажу. До встречи в музее!
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на родителей с детьми 5–10 лет
- Входные билеты не включены в стоимость и приобретаются самостоятельно. Для детей до 12 лет — бесплатно. Для посетителей с 12 лет — 340 лир.
- При необходимости поможем с заказом трансфера. Подробности обсудим в переписке.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.