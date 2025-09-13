Мои заказы

Найдено 8 экскурсий в категории «Экскурсии на русском языке» в Анталье, цены от €25, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
«Аэропорт - отель»: трансфер в Анталье
На машине
30 минут
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Комфортный трансфер из аэропорта Антальи до вашего отеля. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит до места назначения
Завтра в 00:00
14 сен в 00:00
€69 за всё до 5 чел.
Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
5 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Погрузитесь в атмосферу настоящей морской рыбалки в Анталье. Опытные рыбаки и комфортная яхта Seagull обеспечат незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в Анталье
Сегодня в 07:00
Завтра в 05:00
€750 за всё до 4 чел.
Путешествие на ликийскую винодельню
На машине
6.5 часов
-
10%
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Погрузитесь в мир турецкого виноделия, посетив винодельню в Таврских горах. Дегустация шести сортов вина и прогулка по виноградникам ждут вас
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€396€439 за всё до 2 чел.
Древний город Демре: экскурсия из Антальи
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Откройте для себя историю Николая Чудотворца в Демре и древние ликийские гробницы в Мире. Уникальная экскурсия с гидом из Антальи ждёт вас
Начало: У вашего отеля в Кемере
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€349 за всё до 3 чел.
Археологический музей Антальи
2 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Откройте для себя удивительные артефакты из античного города Перге и насладитесь скульптурами мифологических богов в Археологическом музее Антальи
Начало: У входа в музей
Расписание: в воскресенье в 15:00
14 сен в 15:00
21 сен в 15:00
€25 за человека
Гурмэ-тур на винодельню в горах: путешествие из Антальи
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Уникальный тур для ценителей гастрономии и природы: винодельня, старинный город Эльмалы и уютный итальянский ресторан ждут вас
Начало: У вашего отеля
14 сен в 09:00
15 сен в 09:00
€500 за всё до 10 чел.
Плавание на САПах и каноэ в природном каньоне Антальи
На машине
SUP-прогулки
Прогулки на каяках
4 часа
4 отзыва
Водная прогулка
Погрузитесь в атмосферу уединения и природной красоты каньона Антальи. Насладитесь плаванием на САПах и каноэ в окружении гор и чистейшей воды
Начало: Gizem Havai Fişek
15 сен в 08:30
18 сен в 08:30
€124 за человека
Каш, яхтинг и райский Капуташ - из Анталии
На автобусе
На яхте
12 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Отправляйтесь в захватывающее путешествие из Анталии, чтобы открыть для себя Каш и его историю, а также насладиться отдыхом на живописном пляже Капуташ
Начало: У места вашего проживания/месте встречи
Завтра в 06:30
15 сен в 06:30
€57 за человека

Сколько стоит экскурсия по Анталье в сентябре 2025
Сейчас в Анталье в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 25 до 750 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
