Отправиться в Археологический музей — отличный вариант досуга для всех любознательных и заинтересованных! Вы познакомитесь с Турцией и Анталией античных времен. В тематических залах вы сможете рассмотреть орудия труда, украшения и памятники, а профессиональный гид расскажет интересные факты и мифы древних народов о божествах.

Описание экскурсии

По следам прошлого В археологическом музее Анталии вы отправитесь в путешествие на много веков назад: узнаете интересные события и факты, рассмотрите памятники, скульптуры и орудия труда доисторического периода. От античности до Республики Наше путешествие стартует с эпохи античности. В зале можно рассмотреть карту Анталии и Турции и узнать, как изготавливали первые орудия труда и украшения. Для юных туристов есть детский зал с мини-макетами исторические объектов. В зале Богов и Богинь вы услышите мифы, рассказы и легенды, иллюстрированные яркими мозаиками. А на втором этаже представлены религиозные реликвии — например, мощи святого Николая Чудотворца и иконостас. Далее вы познакомитесь с республиканским периодом Турции и рассмотрите золотые монеты. У нас останется немного свободного времени — можно отдохнуть или устроить небольшую фотосессию.