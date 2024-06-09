Отправиться в Археологический музей — отличный вариант досуга для всех любознательных и заинтересованных! Вы познакомитесь с Турцией и Анталией античных времен.
В тематических залах вы сможете рассмотреть орудия труда, украшения и памятники, а профессиональный гид расскажет интересные факты и мифы древних народов о божествах.
В тематических залах вы сможете рассмотреть орудия труда, украшения и памятники, а профессиональный гид расскажет интересные факты и мифы древних народов о божествах.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсии
По следам прошлого В археологическом музее Анталии вы отправитесь в путешествие на много веков назад: узнаете интересные события и факты, рассмотрите памятники, скульптуры и орудия труда доисторического периода. От античности до Республики Наше путешествие стартует с эпохи античности. В зале можно рассмотреть карту Анталии и Турции и узнать, как изготавливали первые орудия труда и украшения. Для юных туристов есть детский зал с мини-макетами исторические объектов. В зале Богов и Богинь вы услышите мифы, рассказы и легенды, иллюстрированные яркими мозаиками. А на втором этаже представлены религиозные реликвии — например, мощи святого Николая Чудотворца и иконостас. Далее вы познакомитесь с республиканским периодом Турции и рассмотрите золотые монеты. У нас останется немного свободного времени — можно отдохнуть или устроить небольшую фотосессию.
Ежедневно в 10:00,11:00,13:00,14:00, 15:00, 16:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Одна бутылка воды
Что не входит в цену
- Личные расходы на еду и сувениры
- Входной билет в Археологический музей - 15 Евро, дети до 8 лет - бесплатно
Место начала и завершения?
Археологический Музей Антальи
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00,11:00,13:00,14:00, 15:00, 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви, желательно смотреть прогноз погоды города до начало тура
- Захватите деньги на личные расходы, сувениры и подарки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Антальи
Похожие экскурсии из Антальи
скидка
19%
Квест
2 часа
Квест-экскурсия в археологическом музее Антальи
Познакомиться с ценными экспонатами, провести увлекательное расследование и ощутить дух Античности
Начало: У археологического музея
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
144€116 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Большое путешествие по Анталье на авто: от Старого города до водопадов
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних стен Калеичи до величественного водопада Нижний Дюден
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Археологический музей Антальи: путешествие в прошлое для взрослых и детей
Откройте вместе с детьми тайны древних цивилизаций в Археологическом музее Антальи. Вас ждут увлекательные рассказы и творческие задания
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
€118 за всё до 6 чел.