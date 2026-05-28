Мои заказы

Вглубь Анатолии - к пещере Золотая колыбель (из Антальи)

Спуститься в пещере с подводным озером, побывать в янычарском музее и увидеть «пуговичные дома»
Всего час на машине от Антальи — и курортная Турция остаётся позади.

Мы спустимся в пещеру Золотая Колыбель, где на лодке проплывём по подземному озеру среди сталактитов и природных мостов.

Прогуляемся по
читать дальшеуменьшить

деревне с так называемыми пуговичными домами и поговорим, как климат определяет архитектуру.

Атмосферная поездка познакомит вас с нетривиальными уголками Антальи, а ещё при желании вы пообедаете блюдами, которые не найти на туристических улицах.

Вглубь Анатолии - к пещере Золотая колыбель (из Антальи)
Вглубь Анатолии - к пещере Золотая колыбель (из Антальи)
Вглубь Анатолии - к пещере Золотая колыбель (из Антальи)

Описание экскурсии

Пещера Золотая колыбель с тремя уровнями и подводным озером. Мы проплывём на лодке по кристально чистой воде среди сталактитов и подземных мостов. Я расскажу, как появился этот мир и какие организмы здесь обитают.

Деревня с пуговичными домами в аутентичном регионе Анатолии. Вы узнаете, кто построил эти необычные дома и как их архитектура помогала людям выживать в горном и жарком климате.

Обед в ресторане Montenegro (за доплату): котлеты в жаровне с сырным соусом, пиде с начинкой, форель и другие региональные блюда. Поговорим, в чём особенности анатолийской кухни и почему её считают частью культурного наследия.

Этнографический музей янычар. Вы рассмотрите предметы быта османских воинов и их семей и познакомитесь с историей военной элиты. Выясните, почему янычары считались непобедимыми и какую роль играли традиции и духовные ордена в их воспитании.

Каньон Монастырь — живописная финальная остановка. Мы поговорим, почему монастыри строили в самых труднодоступных местах и как природа становилась частью духовной жизни людей разных вероисповеданий.

Ориентировочный тайминг программы

9:00 — выезд из отелей Антальи, Кунду, Белека
11:00 — прибытие к пещере Золотая колыбель и прогулка по подводному озеру в пещере на лодках
12:00 — прогулка по деревне с пуговичными домами
13:00 — обед в ресторане Montenegro
15:00 — посещение Музея янычар
16:00 — остановка у каньона Монастырь
18:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Трансфер на машине или минивэне из отелей Антальи, Кунду и Белека входит в стоимость, из Кемера, Аланьи и Сиде — по запросу
  • Принимаем оплату в российских рублях наличными или банковским переводом
  • Не рекомендую программу людям с проблемами опорно-двигательного аппарата, сердечной недостаточностью и другими серьёзными заболеваниями, а также путешественникам преклонного возраста

Дополнительные расходы

  • вход в пещеру Золотая колыбель — €6 за чел.
  • обед — €7–10 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айя
Айя — ваш гид в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Лицензированный гид по Турции и турагентство с лицензией TURSAB. Для меня Турция — это не просто страна, в которой я живу и работаю. Это место, которое однажды очень глубоко почувствовала. Мои экскурсии
читать дальшеуменьшить

— не про спешку и не про сухие факты. Это про состояние. Про то, как мы идём по старым улицам и вдруг начинаем замечать детали. Про то, как история перестаёт быть где-то далеко и становится живой и понятной. Про разговоры, в которых можно не только узнать новое, но и немного выдохнуть. Я рассказываю просто и по-настоящему, без перегрузки и лишнего пафоса. Мне важно, чтобы вам было комфортно, спокойно и интересно — как будто вы гуляете с человеком, который давно здесь живёт и искренне хочет поделиться самым ценным. Со мной часто получается не просто экскурсия, а тёплая встреча, после которой остаются не только знания, но и особое ощущение. Если вам откликается такой формат — буду рада пройти этот путь вместе.

Входит в следующие категории Антальи

Похожие экскурсии на «Вглубь Анатолии - к пещере Золотая колыбель (из Антальи)»

Большое путешествие по Анталье на авто
На машине
5 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Большое путешествие по Анталье на авто
Старый город, Археологический музей и водопад Нижний Дюден на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Ваш отель
Завтра в 17:30
30 мая в 14:00
€250 за всё до 5 чел.
Из Антальи - на горное озеро Салда
На машине
6 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Антальи - на горное озеро Салда
Погрузитесь в мир неповторимых горных пейзажей и чистейшей воды озера Салда. Откройте для себя его целебные свойства и насладитесь идиллическим отдыхом
Завтра в 11:00
30 мая в 08:00
€360 за всё до 5 чел.
Памуккале и озеро Салда - из Анталии
На автобусе
12 часов
3 отзыва
Групповая
Памуккале и озеро Салда - из Анталии
Увлекательное путешествие в Анталье: Памуккале, Иераполис и озеро Салда. Узнайте о древних цивилизациях и насладитесь природной красотой
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 03:00
31 мая в 03:00
2 июн в 03:00
€40 за человека
Из Антальи к озеру Салда: побег от жары
На машине
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Антальи к озеру Салда: побег от жары
Погрузитесь в прохладу турецких Мальдив - озера Салда. Бирюзовая вода и белоснежные берега ждут вас
7 июн в 08:00
9 июн в 08:00
€353 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Анталье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Анталье
-5%
до 20 июня
от €333 за экскурсию