Всего час на машине от Антальи — и курортная Турция остаётся позади.Мы спустимся в пещеру Золотая Колыбель, где на лодке проплывём по подземному озеру среди сталактитов и природных мостов.Прогуляемся по

деревне с так называемыми пуговичными домами и поговорим, как климат определяет архитектуру. Атмосферная поездка познакомит вас с нетривиальными уголками Антальи, а ещё при желании вы пообедаете блюдами, которые не найти на туристических улицах.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Пещера Золотая колыбель с тремя уровнями и подводным озером. Мы проплывём на лодке по кристально чистой воде среди сталактитов и подземных мостов. Я расскажу, как появился этот мир и какие организмы здесь обитают.

Деревня с пуговичными домами в аутентичном регионе Анатолии. Вы узнаете, кто построил эти необычные дома и как их архитектура помогала людям выживать в горном и жарком климате.

Обед в ресторане Montenegro (за доплату): котлеты в жаровне с сырным соусом, пиде с начинкой, форель и другие региональные блюда. Поговорим, в чём особенности анатолийской кухни и почему её считают частью культурного наследия.

Этнографический музей янычар. Вы рассмотрите предметы быта османских воинов и их семей и познакомитесь с историей военной элиты. Выясните, почему янычары считались непобедимыми и какую роль играли традиции и духовные ордена в их воспитании.

Каньон Монастырь — живописная финальная остановка. Мы поговорим, почему монастыри строили в самых труднодоступных местах и как природа становилась частью духовной жизни людей разных вероисповеданий.

Ориентировочный тайминг программы

9:00 — выезд из отелей Антальи, Кунду, Белека

11:00 — прибытие к пещере Золотая колыбель и прогулка по подводному озеру в пещере на лодках

12:00 — прогулка по деревне с пуговичными домами

13:00 — обед в ресторане Montenegro

15:00 — посещение Музея янычар

16:00 — остановка у каньона Монастырь

18:00 — возвращение в отель

Организационные детали

Трансфер на машине или минивэне из отелей Антальи, Кунду и Белека входит в стоимость, из Кемера, Аланьи и Сиде — по запросу

Принимаем оплату в российских рублях наличными или банковским переводом

Не рекомендую программу людям с проблемами опорно-двигательного аппарата, сердечной недостаточностью и другими серьёзными заболеваниями, а также путешественникам преклонного возраста

