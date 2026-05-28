Вглубь Анатолии - к пещере Золотая колыбель (из Антальи)
Спуститься в пещере с подводным озером, побывать в янычарском музее и увидеть «пуговичные дома»
Всего час на машине от Антальи — и курортная Турция остаётся позади.
Мы спустимся в пещеру Золотая Колыбель, где на лодке проплывём по подземному озеру среди сталактитов и природных мостов.
Прогуляемся по читать дальшеуменьшить
деревне с так называемыми пуговичными домами и поговорим, как климат определяет архитектуру.
Атмосферная поездка познакомит вас с нетривиальными уголками Антальи, а ещё при желании вы пообедаете блюдами, которые не найти на туристических улицах.
Описание экскурсии
Пещера Золотая колыбель с тремя уровнями и подводным озером. Мы проплывём на лодке по кристально чистой воде среди сталактитов и подземных мостов. Я расскажу, как появился этот мир и какие организмы здесь обитают.
Деревня с пуговичными домами в аутентичном регионе Анатолии. Вы узнаете, кто построил эти необычные дома и как их архитектура помогала людям выживать в горном и жарком климате.
Обед в ресторане Montenegro (за доплату): котлеты в жаровне с сырным соусом, пиде с начинкой, форель и другие региональные блюда. Поговорим, в чём особенности анатолийской кухни и почему её считают частью культурного наследия.
Этнографический музей янычар. Вы рассмотрите предметы быта османских воинов и их семей и познакомитесь с историей военной элиты. Выясните, почему янычары считались непобедимыми и какую роль играли традиции и духовные ордена в их воспитании.
Каньон Монастырь — живописная финальная остановка. Мы поговорим, почему монастыри строили в самых труднодоступных местах и как природа становилась частью духовной жизни людей разных вероисповеданий.
Ориентировочный тайминг программы
9:00 — выезд из отелей Антальи, Кунду, Белека 11:00 — прибытие к пещере Золотая колыбель и прогулка по подводному озеру в пещере на лодках 12:00 — прогулка по деревне с пуговичными домами 13:00 — обед в ресторане Montenegro 15:00 — посещение Музея янычар 16:00 — остановка у каньона Монастырь 18:00 — возвращение в отель
Организационные детали
Трансфер на машине или минивэне из отелей Антальи, Кунду и Белека входит в стоимость, из Кемера, Аланьи и Сиде — по запросу
Принимаем оплату в российских рублях наличными или банковским переводом
Не рекомендую программу людям с проблемами опорно-двигательного аппарата, сердечной недостаточностью и другими серьёзными заболеваниями, а также путешественникам преклонного возраста
Дополнительные расходы
вход в пещеру Золотая колыбель — €6 за чел.
обед — €7–10 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айя — ваш гид в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Лицензированный гид по Турции и турагентство с лицензией TURSAB.
Для меня Турция — это не просто страна, в которой я живу и работаю. Это место, которое однажды очень глубоко почувствовала.
Мои экскурсии читать дальшеуменьшить
— не про спешку и не про сухие факты. Это про состояние. Про то, как мы идём по старым улицам и вдруг начинаем замечать детали. Про то, как история перестаёт быть где-то далеко и становится живой и понятной. Про разговоры, в которых можно не только узнать новое, но и немного выдохнуть.
Я рассказываю просто и по-настоящему, без перегрузки и лишнего пафоса. Мне важно, чтобы вам было комфортно, спокойно и интересно — как будто вы гуляете с человеком, который давно здесь живёт и искренне хочет поделиться самым ценным.
Со мной часто получается не просто экскурсия, а тёплая встреча, после которой остаются не только знания, но и особое ощущение. Если вам откликается такой формат — буду рада пройти этот путь вместе.
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии на «Вглубь Анатолии - к пещере Золотая колыбель (из Антальи)»