Древний город Мира – экскурсии в Анталье

Найдено 7 экскурсий в категории «Древний город Мира» в Анталье, цены от €38, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
12 часов
12 отзывов
Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
Посетите знаменитые достопримечательности Анталийского побережья: церковь Святого Николая, римский амфитеатр и затонувший город Кекова
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
45 за человека
Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
13 часов
28 отзывов
Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Погрузитесь в историю и культуру Ликии. Посетите церковь Святого Николая, античный город Мира и насладитесь яхтенной прогулкой возле затонувшего города Кекова
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
4339 за человека
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
5 отзывов
Путешествие во времени: храм Святого Николая и ликийские гробницы в Мире
Погрузитесь в историю Анталии, посетив храм Святого Николая и древний город Мира. Узнайте тайны прошлого через архитектурные шедевры
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
450 за всё до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Анталии
Погрузитесь в историю древней Ликии, увидев великолепные наскальные гробницы и уникальный амфитеатр, а также посетив храм Святого Николая
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
388350 за всё до 4 чел.
Из Антальи - в Демре: однодневное путешествие по ликийской культуре
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Из Антальи в Демре: погружение в историю ликийской культуры за один день
Захватывающее путешествие во времени: от античного города Мира до затонувшего города Кекова, всё это в комфортабельной поездке из Антальи
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
350 за всё до 6 чел.
Древний город Демре: экскурсия из Антальи
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Древний город Демре: экскурсия из Антальи
Побывать на родине Николая Чудотворца, посетить античный город, изучить саркофаги и древние гробницы
Начало: У вашего отеля в Кемере, Белеке или Анталье
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
349 за всё до 3 чел.
Демре - Мира - Кекова: групповая экскурсия из Антальи
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
Демре - Мира - Кекова: групповая экскурсия из Антальи
Побывать в Церкви Святого Николая, увидеть ликийские гробницы и изучить затонувший город
Начало: В вашем отеле
Расписание: в среду и воскресенье в 05:30
Завтра в 05:30
12 июня в 05:30
38 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
    Автобус чуть-чуть задержался и приехал не ко времени, но это скорее вина туристов, в целом поездка прошла хорошо, гид Алекс (Руфат) все рассказывал хорошо и содержательно)
  • А
    Анна
    20 мая 2024
    Античный город Мира и храм Святого Николая
    На майских праздниках ездила с семьей с гидом Угуром на экскурсию в античный город Мира и Храм Святителя Николая Мирликийского.
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    Нам важен был гид именно с глубоким знанием истории места и событий. Угур именно таким и оказался. Пунктуальный, прекрасно владеющий русским языком и предметом повествования, заботящийся о комфорте своих гостей. Организовал остановку на обед в колоритном местном ресторанчике. Мы очень довольны поездкой и обязательно посотрудничаем с гидом еще.

  • О
    Оксана
    13 мая 2024
    Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
    В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов: 1. Гид не увлекал рассказом. Донес кратко основную информацию и все. 2. Берите с
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    собой завтрак. Вас привезут в кафе и выбора там очень мало, да и кафе супер простое. Но есть места для того, чтобы сесть и позавтракать. 3. Много времени на дорогу. Если есть возможность взять машину и самим покататься, то точно это сделайте. Пока всех заберут с отелей, пока тут подождете, там подождете. В целом если взять экскурсию, то это часа 4 все вместе.

    В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов:В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов:В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов:В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов:В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов:В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов:
  • И
    Игорь
    6 января 2024
    Из Антальи - в Демре: однодневное путешествие по ликийской культуре
    Очень понравилась поездка, комфортно и познавательно. Мумин - знающий гид, очень заботливый и внимательный к клиентам.
  • V
    Vladislav
    8 октября 2023
    Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
    Хорошая в целом организация поездки к Н. Угоднику; стараниями всех к тому причастных лиц. Но зачем, после всего уже, еще
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    везти людей за поделками из камня, этого не понять, чистый развод. Никто даже на них не посмотрел! Не мешайте духовное с мелочным.

  • А
    Анастасия
    14 июня 2023
    Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
    Замечательная экскурсия. Советую. Обязательно найдите время, посетить экскурсию Исмета. Были с ребенком 7 лет, прошло замечательно. Комфортная машина, общение, время посещения и формат экскурсии. Благодарим Исмета за внимательность и отзывчивость.
  • И
    Инга
    17 февраля 2023
    Античный город Мира и храм Святого Николая
    Угур - блестящий профессионал! Ничего лишнего в информации, подстройка под гостя и его предпочтения, легкое общение, все четко и вовремя. Рекомендую!
  • а
    алексндр
    23 января 2023
    Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
    Прекрасно провели время. оно пролетело незаметно. интересно и ненавязчиво предоставлен материал. попробоволи местную кухню. рекомендуем всем.
  • М
    Мария
    1 декабря 2022
    Античный город Мира и храм Святого Николая
    Отличная поездка, приятно провели время. Всю дорогу Угур рассказывал интересные факты и отвечал на наши любопытные вопросы. Рекомендую всем, кто хочет посмотреть интересные места на Юге Турции
  • М
    Марина
    9 октября 2022
    Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
    Погружение в мир Турции, её природу и историю состоялось. Экскурсия прошла замечательно, наши пожелания по программе были все учтены. Огромная благодарность Исмету.

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Древний город Мира»

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  1. Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
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  3. Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
  4. Античный город Мира и храм Святого Николая
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  9. Каньоны Кепрюлю
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Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Древний город Мира" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 38 до 450 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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