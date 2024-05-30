1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
Посетите знаменитые достопримечательности Анталийского побережья: церковь Святого Николая, римский амфитеатр и затонувший город Кекова
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
€45 за человека
скидка
9%
Групповая
13 часов
Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Погрузитесь в историю и культуру Ликии. Посетите церковь Святого Николая, античный город Мира и насладитесь яхтенной прогулкой возле затонувшего города Кекова
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
43€39 за человека
Индивидуальная
11 часов
Путешествие во времени: храм Святого Николая и ликийские гробницы в Мире
Погрузитесь в историю Анталии, посетив храм Святого Николая и древний город Мира. Узнайте тайны прошлого через архитектурные шедевры
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
€450 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Анталии
Погрузитесь в историю древней Ликии, увидев великолепные наскальные гробницы и уникальный амфитеатр, а также посетив храм Святого Николая
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
388€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Антальи в Демре: погружение в историю ликийской культуры за один день
Захватывающее путешествие во времени: от античного города Мира до затонувшего города Кекова, всё это в комфортабельной поездке из Антальи
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Древний город Демре: экскурсия из Антальи
Побывать на родине Николая Чудотворца, посетить античный город, изучить саркофаги и древние гробницы
Начало: У вашего отеля в Кемере, Белеке или Анталье
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€349 за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
Демре - Мира - Кекова: групповая экскурсия из Антальи
Побывать в Церкви Святого Николая, увидеть ликийские гробницы и изучить затонувший город
Начало: В вашем отеле
Расписание: в среду и воскресенье в 05:30
Завтра в 05:30
12 июня в 05:30
€38 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия30 мая 2024Автобус чуть-чуть задержался и приехал не ко времени, но это скорее вина туристов, в целом поездка прошла хорошо, гид Алекс (Руфат) все рассказывал хорошо и содержательно)
- ААнна20 мая 2024На майских праздниках ездила с семьей с гидом Угуром на экскурсию в античный город Мира и Храм Святителя Николая Мирликийского.
- ООксана13 мая 2024В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов: 1. Гид не увлекал рассказом. Донес кратко основную информацию и все. 2. Берите с
- ИИгорь6 января 2024Очень понравилась поездка, комфортно и познавательно. Мумин - знающий гид, очень заботливый и внимательный к клиентам.
- VVladislav8 октября 2023Хорошая в целом организация поездки к Н. Угоднику; стараниями всех к тому причастных лиц. Но зачем, после всего уже, еще
- ААнастасия14 июня 2023Замечательная экскурсия. Советую. Обязательно найдите время, посетить экскурсию Исмета. Были с ребенком 7 лет, прошло замечательно. Комфортная машина, общение, время посещения и формат экскурсии. Благодарим Исмета за внимательность и отзывчивость.
- ИИнга17 февраля 2023Угур - блестящий профессионал! Ничего лишнего в информации, подстройка под гостя и его предпочтения, легкое общение, все четко и вовремя. Рекомендую!
- аалексндр23 января 2023Прекрасно провели время. оно пролетело незаметно. интересно и ненавязчиво предоставлен материал. попробоволи местную кухню. рекомендуем всем.
- ММария1 декабря 2022Отличная поездка, приятно провели время. Всю дорогу Угур рассказывал интересные факты и отвечал на наши любопытные вопросы. Рекомендую всем, кто хочет посмотреть интересные места на Юге Турции
- ММарина9 октября 2022Погружение в мир Турции, её природу и историю состоялось. Экскурсия прошла замечательно, наши пожелания по программе были все учтены. Огромная благодарность Исмету.
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Древний город Мира»
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