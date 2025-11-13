Готовы к незабываемому приключению среди гор, лесов и рек? Джип-сафари в Анталии — это захватывающая поездка по живописному бездорожью, где вас ждут панорамные виды, весёлые остановки и настоящая порция драйва.
Это отличный способ увидеть дикую природу Турции, зарядиться энергией и провести день ярко и активно!
Описание экскурсии
Приключение с эмоциями и драйвом Откройте для себя дикую красоту Таврских гор на захватывающем джип-сафари в Анталии! Мы заберём вас прямо из отеля и отправимся к точке старта, где вас встретят опытные гиды. Вас ждёт увлекательная дорога протяжённостью 140 километров по горным тропам, среди лесов, рек и живописных долин — всё это в настоящих внедорожниках 4×4, рассчитанных на компанию друзей или семью. Незабываемое путешествие Во время поездки мы остановимся в деревне Юмаклар, затерянной в горах на высоте почти 1000 метров. Там вы увидите, как живут местные жители, и прочувствуете подлинную атмосферу турецкой глубинки — простой, душевной и гостеприимной. После насыщенной первой части маршрута нас ждёт обед на свежем воздухе курица или рыба с гарниром, свежие овощи и фрукты. А затем снова в путь — навстречу потрясающим видам, которые хочется запомнить навсегда. Весь маршрут пройдёт в составе колонны джипов, создавая особое чувство единства, драйва и свободы. Важная информация:
Не забудьте надеть удобную одежду, которую не жалко запачкать — на маршруте будет пыльно, мокро и весело! Возьмите купальник, головной убор, солнцезащитные очки и защиту для гаджетов — день обещает быть активным и незабываемым.
Ежедневно в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Таврские горы
- Деревня Юмаклар
Что включено
- Трансфер от /до отеля
- Страховка
- Сопровождение
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Мы заберем вас из вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Не забудьте надеть удобную одежду
- Которую не жалко запачкать - на маршруте будет пыльно
- Мокро и весело! Возьмите купальник
- Головной убор
- Солнцезащитные очки и защиту для гаджетов - день обещает быть активным и незабываемым
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
