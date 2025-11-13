Приключение с эмоциями и драйвом Откройте для себя дикую красоту Таврских гор на захватывающем джип-сафари в Анталии! Мы заберём вас прямо из отеля и отправимся к точке старта, где вас встретят опытные гиды. Вас ждёт увлекательная дорога протяжённостью 140 километров по горным тропам, среди лесов, рек и живописных долин — всё это в настоящих внедорожниках 4×4, рассчитанных на компанию друзей или семью. Незабываемое путешествие Во время поездки мы остановимся в деревне Юмаклар, затерянной в горах на высоте почти 1000 метров. Там вы увидите, как живут местные жители, и прочувствуете подлинную атмосферу турецкой глубинки — простой, душевной и гостеприимной. После насыщенной первой части маршрута нас ждёт обед на свежем воздухе курица или рыба с гарниром, свежие овощи и фрукты. А затем снова в путь — навстречу потрясающим видам, которые хочется запомнить навсегда. Весь маршрут пройдёт в составе колонны джипов, создавая особое чувство единства, драйва и свободы. Важная информация:

Не забудьте надеть удобную одежду, которую не жалко запачкать — на маршруте будет пыльно, мокро и весело! Возьмите купальник, головной убор, солнцезащитные очки и защиту для гаджетов — день обещает быть активным и незабываемым.