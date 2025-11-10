Экскурсия в Стамбул из Анталии — это отличный способ открыть для себя уникальный город, полный истории и очарования.
Стамбул, ранее известный как Византий, а затем Константинополь, всегда занимал важное стратегическое положение, что делало его объектом притязаний иностранных завоевателей.
Эта экскурсия подарит вам возможность прикоснуться к истории и увидеть самые главные достопримечательности города.
Описание трансферПутешествие в Анталию Погрузитесь в историю и атмосферу Стамбула — города, основанного в 660 году до н. э. под названием Византион. Этот уникальный мегаполис на стыке Европы и Азии стал местом пересечения эпох, религий и культур, где величие древности гармонично сочетается с современными тенденциями. Во время экскурсии вы посетите выдающиеся памятники искусства и архитектуры, которые никого не оставят равнодушным. Экскурсия в Стамбул на один день из Антальи— программа тура Время трансфера из отелей: с 02:30 до 04:00 Вылет из Антальи: 06:30 Прибытие в Стамбул (аэропорт Сабиха Гёкчен): 07:45 Экскурсионная программа: Посещение Ипподрома и Мечети Султанахмет (Голубая мечеть) Обед Экскурсия во дворец Топкапы (13:00–14:45) — доп. плата либо свободное время — 1,5 часа Экскурсия в собор Святой Софии (15:00–16:00) — доп. плата либо свободное время — 1 час Посещение Египетского базара или, при изменении программы, рынка Араста Прогулка на катере по Босфору (17:15–18:45, без ужина) Отправление в аэропорт: 20:30 Вылет из Стамбула: 21:30 Прибытие в Анталью: 22:45 Трансфер в отели: с 23:30 до 01:30 В стоимость включено: Авиаперелет (ручная кладь, без багажа) Трансфер Услуги профессионального гида Обед Прогулка по Босфору (1,5 часа) Дополнительные расходы: Входные билеты в музеи и исторические объекты Ужин Личные расходы и напитки Примечание: Даты тура и время вылета могут изменяться При раннем вылете рынок Араста заменяет Египетский базар Важная информация:
- Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами).
- Пожалуйста, строго соблюдайте указанное время сбора из отеля. Экскурсионная группа может ожидать опаздывающих гостей не более 5 минут, чтобы избежать задержек в программе.
Ответы на вопросы
Что включено
- Внутренние авиабилеты (Анталия-Стамбул-Анталия ", "Трансфер от/до отеля", "Услуги гида","Обед", " Ипподром", " Мечеть Султанахмет", "Немецкий фонтан", " ЕГИПИТСКИЙ БАЗАР или Базар Араста", " ужин (с видом на Босфор)
Что не входит в цену
- Напитки
- Входные билеты
- Двореопкапы (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) (1, 5 часа свободного времени для желающих)
- Мечеть Айя-София (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) (1 час свободного времени для желающих)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: В Анталии (по договорённости с организатором)
Когда и сколько длится?
Когда: В понедельник четверг в субботу
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Антальи
