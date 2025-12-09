Описание экскурсииВосьмое чудо света, хлопковый замок, источник красоты и здоровья как только ни называют Памуккале. Это удивительной красоты местность, известная белыми травертиновыми террасами и целебными горячими источниками. Вы искупаетесь в бассейне Клеопатры, полюбуетесь волшебными пейзажами, осмотрите древний город Иераполис и раскроете Турцию с новой стороны. Что вас ожидает: Иераполис: путешествие во времени. Вы исследуете руины древнего города Иераполис, погрузитесь в историю города и увидите его главные достопримечательности: античный театр, некрополь и остатки церквей. Мы расскажем вам, кто основал Иераполис и как он стал известным термальным курортом. А также расшифруем особенности строительства римских бань, вспомним о храме Аполлона и раскроем, где находится единственный в мире вход в Преисподнюю. Купание в горячих источниках. Бассейн Клеопатры - самое комфортное место для купания в Памуккале, его температура круглый год держится на отметке +36°С. Вы отдохнете в теплой минеральной воде и узнаете, какие полезные элементы в ней содержатся. Мы также расскажем по чьему приказу построили бассейн, когда он начал принимать гостей и как на его дне оказались фрагменты мраморных римских колонн. Организационные детали: - индивидуальный формат для 1-4 человека - Экскурсию для вас проведет один из профессиональных лицензированных русскоязычных гидов нашей команды - Экскурсия проходит на индивидуальном трансфере комфортабельном минивене - средняя продолжительность экскурсии 12 часов Дополнительные расходы: - Входные билеты не включены в стоимость: Памуккале + Иераполис — 30 € с человека, дети до 8 лет бесплатно; бассейн Клеопатры — 340 лир с человека
Ответы на вопросы
Что не входит в цену
Место начала и завершения?
Обговаривается лично
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
