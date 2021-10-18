Из Антальи — в Памуккале и античный Иераполис

Погулять по белоснежным склонам, отдохнуть в горячих термальных водах и посетить древний город

5
3 отзыва
Восьмое чудо света, хлопковый замок, источник красоты и здоровья — как только ни называют Памуккале.

Это удивительной красоты местность, известная белыми травертиновыми террасами и целебными горячими источниками.

Вы искупаетесь в бассейне Клеопатры, полюбуетесь волшебными пейзажами, осмотрите древний город Иераполис и раскроете Турцию с новой стороны.
Из Антальи — в Памуккале и античный Иераполис
Из Антальи — в Памуккале и античный Иераполис
Из Антальи — в Памуккале и античный Иераполис
Из Антальи — в Памуккале и античный Иераполис
Из Антальи — в Памуккале и античный Иераполис
Из Антальи — в Памуккале и античный Иераполис
Из Антальи — в Памуккале и античный Иераполис
Из Антальи — в Памуккале и античный Иераполис
Из Антальи — в Памуккале и античный Иераполис
Из Антальи — в Памуккале и античный Иераполис
Из Антальи — в Памуккале и античный Иераполис
Из Антальи — в Памуккале и античный Иераполис
Из Антальи — в Памуккале и античный Иераполис
Из Антальи — в Памуккале и античный Иераполис

Что вас ожидает

Иераполис: путешествие во времени

Вы исследуете руины древнего Иераполиса, погрузитесь в историю города и увидите его главные достопримечательности: античный театр, некрополь и остатки церквей. Я расскажу, кто основал Иераполис и как он стал известным термальным курортом. А также расшифрую особенности строительства римских бань, вспомню о храме Аполлона и раскрою, где находится единственный в мире вход в Преисподнюю.

Купание в горячих источниках

Бассейн Клеопатры — самое комфортное место для купания в Памуккале, его температура круглый год держится на отметке +36°С. Вы отдохнете в теплой минеральной воде и узнаете, какие полезные элементы в ней содержатся. А еще я расскажу, по чьему приказу построили бассейн, когда он начал принимать гостей и как на его дне оказались фрагменты мраморных римских колонн.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: Памуккале + Иераполис — 110 лир с человека, дети до 8 лет бесплатно, бассейн Клеопатры — 100 лир взрослые, 50 лир дети 6-12 лет, дети до 6 лет бесплатно
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсия может начинаться в Кемере, Анталье и Белеке, трансфер входит стоимость

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Угур
Угур
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Угур, мне 42 года. Я родился и вырос в Турции, закончил Кабардино-Балкарский университет. За 5 лет учебы я не только получил высшее образование, но и прекрасно овладел русским языком. По возвращении в Турцию поступил на службу в жандармерию Антальи. В студенческие годы на Кавказе я проникся русскими культурой и менталитетом — это стало решающим фактором при выборе своего будущего. Я прошел обучение по специальности «гид-историк» и получил лицензию Министерства культуры и туризма Турции. Так, 15 лет назад я начал водить экскурсии — и с удовольствием занимаюсь этим по сей день.
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3 настоящих отзыва от туристов

Т
18 окт 2021
Экскурсия в Памуккале и Иераполис были для нас очень важным элементом в нашем путешествии по Анталии. Мы подошли к выбору гида очень основательно, т. к. хороший и знающий гид - это половина успеха путешествия. Второй половиной является погода. Угур знает и любит свой край. Он владеет многими знаниями как по истории, архитектуре, античной мифологии, так и о современной Турции. Угур очень умело проводит параллели показывая, как античные времена и современность сплетены. Такой подход к экскурсии очень необычный и познавательный для любознательного туриста. А что до погоды, так Угур и здесь проявил заботу о клиентах, сделав нам на кануне предложение о более раннем выезде, чтобы избежать дождя в разгар нашего путешествия. Я не знаю, как ваша компания подберает персонал, но Угур в вашей компании - это достойный всяческих похвал сотрудник. Мы очень комфортно провели этот день с ним, хотя дорога была неблизкой. Он окружил нас истиной турецкой заботой и комфортом в поездке, как дорогих гостей. Такой подход к клиентам дорого стоит.
Е
24 июля 2021
Экскурсия была содержательной и интересной. Ничего лишнего. Угур очень приятный в общении человек. Старался чтобы наша Экскурсия проходила комфортно. На Все вопросы по заданной теме и без темы, старается отвечать. Спасибо
А
19 июля 2021
Прекрасная экскурсия, запаситесь терпением и Памуккале встретит вас необыкновенной архитектурой и своей историей.
Кто умеет петь попробуйте обязательно амфитеатр.

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