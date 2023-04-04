Представьте себе место, где природа и история переплетаются в удивительный ландшафт. Памуккале, известный своими белоснежными травертинами, и древний город Иераполис ждут вас. Вы окунетесь в легендарный бассейн Клеопатры, чьи воды
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные белые травертиновые террасы
- 🏛 Погружение в историю древнего Иераполиса
- 💧 Купание в целебных горячих источниках
- 🗺 Экскурсия с профессиональным гидом-историком
- 👶 Бесплатный вход для детей до 8 лет
- 🍽 Возможность попробовать местную кухню
Что можно увидеть
- Античный театр
- Некрополь
- Церкви Иераполиса
- Храм Аполлона
- Бассейн Клеопатры
Описание экскурсии
Иераполис: путешествие во времени
Вы исследуете руины древнего Иераполиса, погрузитесь в историю города и увидите его главные достопримечательности: античный театр, некрополь и остатки церквей. Я расскажу, кто основал Иераполис и как он стал известным термальным курортом. А также расшифрую особенности строительства римских бань, вспомню о храме Аполлона и раскрою, где находится единственный в мире вход в Преисподнюю.
Купание в горячих источниках
Бассейн Клеопатры — самое комфортное место для купания в Памуккале, его температура круглый год держится на отметке +36°С. Вы отдохнете в теплой минеральной воде и узнаете, какие полезные элементы в ней содержатся. А еще я расскажу, по чьему приказу построили бассейн, когда он начал принимать гостей и как на его дне оказались фрагменты мраморных римских колонн.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость: Памуккале + Иераполис — 30 € с человека, дети до 8 лет бесплатно, бассейн Клеопатры — 340 лир с человека
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-историк из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Угур — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2222 туристов
Я представитель команды таких же, как и я, профессиональных русскоязычных гидов-историков в Турции. Мы с большим удовольствием поделимся с вами накопленными знаниями и расскажем всё самое интересное о богатом прошлом
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отлично съездили с Угуром в Памуккале: гид внимательный и заботливый, с интересом рассказывает о стране и достопримечательностях. Узнали многое о Турции в целом, было интересно увидеть провинцию Денизли. Отдельно отмечу
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А
Благодарим Угура за прекрасную и интересную экскурсию, а так же за чудесный день, яркие впечатления и полезную информацию.
Экскурсия прошла на одном дыхании! Угур учел все наши пожелания, а так же разрешил взять с собой на экскурсию нашу собаку, что добавило нашему дню много радости! Спасибо и до новых встреч!
Экскурсия прошла на одном дыхании! Угур учел все наши пожелания, а так же разрешил взять с собой на экскурсию нашу собаку, что добавило нашему дню много радости! Спасибо и до новых встреч!
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A
Прекрасная экскурсия с чудесным гидом! Угур замечательный рассказчик, он очень интересно и увлекательно рассказывает историю своей страны! Очень внимательный, учел все наши пожелания во время поездки, мы ни секунды не скучали, слушали всё с огромным интересом, вкусно позавтракали и пообедали! Спасибо большое!
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М
Мы хотели бы сердечно поблагодарить всех организаторов нашей незабываемой поездки в Памуккале (3.07.2023), нашего уважаемого экскурсовода Угура и его помощника Хасана. Не было вопроса или детали исторического, географического, химического и
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В
Спасибо Угугру за классно организованную экскурсию.
1-е - пунктуальность. Для Турции это удивительно. Экскурсия была назначена по нашей просьба на самое раннее возможное время. 5 утра. Никого не пришлось ждать. Вышли
1-е - пунктуальность. Для Турции это удивительно. Экскурсия была назначена по нашей просьба на самое раннее возможное время. 5 утра. Никого не пришлось ждать. Вышли
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Е
Мы остались очень довольны экскурсией в Памуккале и Иераполис, которую для нас провел Угур. В организационном плане все прошло отлично: изначально планировалось, что экскурсия начнется в 8 утра, но по
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