Представьте себе место, где природа и история переплетаются в удивительный ландшафт. Памуккале, известный своими белоснежными травертинами, и древний город Иераполис ждут вас. Вы окунетесь в легендарный бассейн Клеопатры, чьи воды

славятся своими целебными свойствами. Путешествие раскроет перед вами не только красоту этих мест, но и их историческое значение. Эта экскурсия из Анталии в Памуккале и Иераполис станет одним из самых ярких впечатлений вашего отдыха в Турции, даря не только новые знания, но и незабываемые эмоции

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Иераполис: путешествие во времени

Вы исследуете руины древнего Иераполиса, погрузитесь в историю города и увидите его главные достопримечательности: античный театр, некрополь и остатки церквей. Я расскажу, кто основал Иераполис и как он стал известным термальным курортом. А также расшифрую особенности строительства римских бань, вспомню о храме Аполлона и раскрою, где находится единственный в мире вход в Преисподнюю.

Купание в горячих источниках

Бассейн Клеопатры — самое комфортное место для купания в Памуккале, его температура круглый год держится на отметке +36°С. Вы отдохнете в теплой минеральной воде и узнаете, какие полезные элементы в ней содержатся. А еще я расскажу, по чьему приказу построили бассейн, когда он начал принимать гостей и как на его дне оказались фрагменты мраморных римских колонн.

Организационные детали