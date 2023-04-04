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Из Антальи - в Памуккале и античный Иераполис

Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес, посетив Памуккале и Иераполис на однодневной экскурсии из Анталии
Представьте себе место, где природа и история переплетаются в удивительный ландшафт. Памуккале, известный своими белоснежными травертинами, и древний город Иераполис ждут вас. Вы окунетесь в легендарный бассейн Клеопатры, чьи воды
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славятся своими целебными свойствами. Путешествие раскроет перед вами не только красоту этих мест, но и их историческое значение.

Эта экскурсия из Анталии в Памуккале и Иераполис станет одним из самых ярких впечатлений вашего отдыха в Турции, даря не только новые знания, но и незабываемые эмоции

5
17 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные белые травертиновые террасы
  • 🏛 Погружение в историю древнего Иераполиса
  • 💧 Купание в целебных горячих источниках
  • 🗺 Экскурсия с профессиональным гидом-историком
  • 👶 Бесплатный вход для детей до 8 лет
  • 🍽 Возможность попробовать местную кухню
Из Антальи - в Памуккале и античный Иераполис
Из Антальи - в Памуккале и античный Иераполис
Из Антальи - в Памуккале и античный Иераполис

Что можно увидеть

  • Античный театр
  • Некрополь
  • Церкви Иераполиса
  • Храм Аполлона
  • Бассейн Клеопатры

Описание экскурсии

Иераполис: путешествие во времени

Вы исследуете руины древнего Иераполиса, погрузитесь в историю города и увидите его главные достопримечательности: античный театр, некрополь и остатки церквей. Я расскажу, кто основал Иераполис и как он стал известным термальным курортом. А также расшифрую особенности строительства римских бань, вспомню о храме Аполлона и раскрою, где находится единственный в мире вход в Преисподнюю.

Купание в горячих источниках

Бассейн Клеопатры — самое комфортное место для купания в Памуккале, его температура круглый год держится на отметке +36°С. Вы отдохнете в теплой минеральной воде и узнаете, какие полезные элементы в ней содержатся. А еще я расскажу, по чьему приказу построили бассейн, когда он начал принимать гостей и как на его дне оказались фрагменты мраморных римских колонн.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: Памуккале + Иераполис — 30 € с человека, дети до 8 лет бесплатно, бассейн Клеопатры — 340 лир с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-историк из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Угур
Угур — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2222 туристов
Я представитель команды таких же, как и я, профессиональных русскоязычных гидов-историков в Турции. Мы с большим удовольствием поделимся с вами накопленными знаниями и расскажем всё самое интересное о богатом прошлом
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и настоящем этой чудесной республики. За более чем 20 лет мы подарили незабываемые эмоции тысячам путешественников. Мы точно знаем, какие экскурсии предложить, чтобы отдых запомнился яркими впечатлениями и интересными приключениями. У нас есть все необходимые лицензии и разрешения от Министерства туризма в Турции, которые дают право на проведение экскурсий на всей территории страны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
2
1
Елизавета
Отлично съездили с Угуром в Памуккале: гид внимательный и заботливый, с интересом рассказывает о стране и достопримечательностях. Узнали многое о Турции в целом, было интересно увидеть провинцию Денизли. Отдельно отмечу
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онлайн-коммуникацию с гидом: на все вопросы были получены ответы, все вежливо, корректно, быстро! Это очень ценно.
Дорога и вождение - комфортные, добрались в обе стороны очень быстро.
«Хлопковый замок» тоже впечатлил. Сама долина в окружении гор живописна. Античные руины дополняют пейзаж:) А еще нам повезло застать цветение маков 😍 Рада, что о белоснежных травертинах сейчас пристальнее заботятся: часть из них «сохнет», чтобы сохранялся и нарастал белоснежный слой. Это правда удивительное место - рекомендуем к посещению с Угуром ☺️

Отлично съездили с Угуром в Памуккале: гид внимательный и заботливый, с интересом рассказывает о стране и
Отлично съездили с Угуром в Памуккале: гид внимательный и заботливый, с интересом рассказывает о стране и
Отлично съездили с Угуром в Памуккале: гид внимательный и заботливый, с интересом рассказывает о стране и
Отлично съездили с Угуром в Памуккале: гид внимательный и заботливый, с интересом рассказывает о стране и
Отлично съездили с Угуром в Памуккале: гид внимательный и заботливый, с интересом рассказывает о стране и
Отлично съездили с Угуром в Памуккале: гид внимательный и заботливый, с интересом рассказывает о стране и
Отлично съездили с Угуром в Памуккале: гид внимательный и заботливый, с интересом рассказывает о стране и
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А
Благодарим Угура за прекрасную и интересную экскурсию, а так же за чудесный день, яркие впечатления и полезную информацию.
Экскурсия прошла на одном дыхании! Угур учел все наши пожелания, а так же разрешил взять с собой на экскурсию нашу собаку, что добавило нашему дню много радости! Спасибо и до новых встреч!
Благодарим Угура за прекрасную и интересную экскурсию, а так же за чудесный день, яркие впечатления и полезную информацию.
Благодарим Угура за прекрасную и интересную экскурсию, а так же за чудесный день, яркие впечатления и полезную информацию.
Благодарим Угура за прекрасную и интересную экскурсию, а так же за чудесный день, яркие впечатления и полезную информацию.
Благодарим Угура за прекрасную и интересную экскурсию, а так же за чудесный день, яркие впечатления и полезную информацию.
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A
Прекрасная экскурсия с чудесным гидом! Угур замечательный рассказчик, он очень интересно и увлекательно рассказывает историю своей страны! Очень внимательный, учел все наши пожелания во время поездки, мы ни секунды не скучали, слушали всё с огромным интересом, вкусно позавтракали и пообедали! Спасибо большое!
Прекрасная экскурсия с чудесным гидом! Угур замечательный рассказчик, он очень интересно и увлекательно рассказывает историю своей
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М
Мы хотели бы сердечно поблагодарить всех организаторов нашей незабываемой поездки в Памуккале (3.07.2023), нашего уважаемого экскурсовода Угура и его помощника Хасана. Не было вопроса или детали исторического, географического, химического и
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любого другого характера, на который Угур не дал бы нам исчерпывающий ответ. Нам было очень приятно чуткое отношение ко всей семье с детьми разного возраста, забота о каждом из нас и предвосхищение любого возникающего вопроса. Угур и Хасан всем своим благородством полностью и безусловно соответствовали величию этого уникального природного и исторического места. Большое спасибо! Мы будем всем рекомендовать эту команду гидов- организаторов и надеяться на новые столь же впечатляющие и восхитительные встречи. С уважением, семья Зиганшиных

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В
Спасибо Угугру за классно организованную экскурсию.
1-е - пунктуальность. Для Турции это удивительно. Экскурсия была назначена по нашей просьба на самое раннее возможное время. 5 утра. Никого не пришлось ждать. Вышли
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из отеля и сразу нырнули в комфортабельный авто.
2-е - автомобиль. Неудачный опыт предыдущей экскурсии в Анталье (обзорная) вынудил нас при выборе экскурсии обращать в первую очередь не на саму программу, а на условия (погодные) в которых она будет проходить. Ну от жары никуда не убежишь, а вот поездка в автомобиле с отсутствием нормально функционирующего кондиционера испортила бы впечатления от красот, которые предстояло увидеть и послевкусия увиденного) Но нам повезло. Авто оказался очень удобным. Еще 1 плюс 3-е - сама экскурсия. История Иерополиса, Антальи, Денизли и самой Турции оказалась очень познавательной. Не только факты истории, но и культуры и традиции и много другого преподнесены в ненавязчивой и доходчивой форме. Вообщем собеседник Угур чудный)
4-е - природа. Турция - это не только моря) Но и удивительной красоты страна! Горы, много гор, но лучше гор могут быть только горы) Сам Памуккале очень понравился. Необычное место, очень красивое, яркое безоблачное небо, белые уступы Памуккале, зеленые горы. Красотища!

Спасибо Угуру за прекрасное знакомство с этим потрясающим местом и открытием Турции, как отличное место для начала путешествий по Малой Азии!

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Е
Мы остались очень довольны экскурсией в Памуккале и Иераполис, которую для нас провел Угур. В организационном плане все прошло отлично: изначально планировалось, что экскурсия начнется в 8 утра, но по
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предложению Угура мы выехали в 5 утра, чтобы приехать в Памуккале до наступления жары и прибытия многочисленных туристов - мы убедились в правильности этой идеи, когда благодаря нашему раннему приезду мы успели осмотреть Иераполис, искупаться в бассейне Клеопатры и источниках Памуккале до наступления пика жары (до 12 дня) и массового наплыва туристов; мы позавтракали в кафе на стоянке по дороге в Памуккале, при этом Угур организовал для нас скидку на стоимость завтрака; в Памуккале Угур купил для нас все необходимые билеты (без очереди), дал рекомендации для самостоятельного посещения (очень интересного) археологического музея, находящегося в Памуккале в хорошо сохранившихся зданиях бывших общественных бань Иераполиса (в этом музее выставлены различные археологические находки, раскопанные в Иераполисе, в том числе впечатляющие саркофаги), предоставил достаточно свободного времени для купания в бассейне и источниках, посещения музея и легкого обеда в кафе около бассейна. Мы приехали в Памуккале и вернулись в Анталью на комфортабельном минивене (с кондиционером) Угура. Содержательную часть экскурсии мы также оцениваем на отлично: Угур (замечательно владеющий русским языком) увлекательно рассказал нам об истории Памуккале, Иераполиса и региона в целом, иллюстрируя свой рассказ своими личными воспоминаниями (например, о том, каким он помнил Памуккале с ранних лет и как Памуккале буквально умирает с каждым годом в силу необратимых экологических процессов) и интересными деталями из античной истории. Отдельно хотелось бы отметить легкий живой стиль Угура в подаче материала. Таким образом, мы очень рады, что открыли для себя незабываемый Памуккале именно с Угуром и мы всячески рекомендуем экскурсию Угура для тех, кто планирует посетить Памуккале.

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