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Замки, дворцы и особняки Антальи

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Анталье, цены от €55. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Антальи
На машине
10 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Памуккале и Иераполис: путешествие из Анталии в сердце древности
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и легендарных красот на экскурсии из Анталии. Памуккале и Иераполис ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Так говорят турки о своем любимом «Хлопковом замке»»
Завтра в 08:00
4 июл в 08:00
€479 за всё до 3 чел.
Хлопковый замок: Белоснежные террасы Памуккале из Анталии
На автобусе
15 часов
16 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Хлопковый замок: Белоснежные террасы Памуккале из Анталии
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
Завтра в 05:00
6 июл в 05:00
$55 за человека
Жемчужина Турции - «Хлопковый замок» Памуккале
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Памуккале: Живописная экскурсия из Анталии - Хлопковый замок
Погрузитесь в мир древности и термальных чудес, посетив Памуккале, одно из самых завораживающих творений природы
Начало: По договоренности
Расписание: по договорённости
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
$620 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Veronika
    4 октября 2024
    «Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Антальи
    Благодаря Хайдару мы получили отличные впечатления от экскурсии в это удивительное место. Поездка на машине была очень комфортной, во время
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    пребывания в Памуккале мы смогли в своем темпе посетить все основные достопримечательности и вдоволь искупаться в бассейне Клеопатры, а также узнать много нового об этом полном древней истории месте. Рекомендуем посетить Памуккале с Хайдаром, чтобы получить приятные впечатления и воспоминания!

  • Е
    Елизавета
    20 сентября 2024
    «Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Антальи
    Экскурсия была хорошо организована, гид Тургай предварительно связался с нами через вотсап, рассказал, как пройдёт экскурсия и дал необходимые советы.
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    В свою очередь, мы могли задать ему свои вопросы. Гид забрал нас из отеля в 8 часов утра, трёхчасовая поездка в комфортабельном автомобиле не была утомительной, так как по дороге Тургай рассказывал нам об истории Турции в целом и о Памуккале в частности. Он провёл экскурсию по античному Иераполису и сопровождал нас до выхода на "белые горы". У нас было достаточно времени, чтобы насладиться удивительным пейзажем и самостоятельно всё осмотреть. Для обеда гид выбрал национальный (оригинальный) турецкий ресторан, а к ужину мы уже возвратились в свой отель. Большое спасибо Тургаю и команде Трипстера за замечательную экскурсию!

  • Г
    Галина
    18 сентября 2024
    Хлопковый замок: Белоснежные террасы Памуккале из Анталии
    Экскурсия хорошая. Много кормят, но это для туристов плюс. Вероника очаровательная девушка, очень эмоциональная, рассказ содержательный.
  • С
    Сергей
    27 июня 2024
    «Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Антальи
    Хайдар, отличный организатор, экскурсовод и гид. Приехал заранее, до начала написал что нужно. Очень общительный дорога до поммуккале в разговоре
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    пролетела незаметно. Искупались в бассейне Клеопарты (Хайдар пофотографировал). Пофотографировались в травертиновых бассейнах. Хайдар внимательно везде помогал, с вещами, проходами, где удобнее где лучше как пройти, водичка, мороженое, Где лучше перекусить. Прогулялись по разрушеному городу, послушали исторические факты о месте. Заехали во все места котоорые хотели, в текстильном магазине, Хайдар выбил дополнительную скидку+подарок, за что отдельное спасибо, отличный водитель и собеседник. В общем наша семья однозначно рекомендует!

    Хайдар, отличный организатор, экскурсовод и гид. Приехал заранее, до начала написал что нужно. Очень общительный дорога

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Дворцы, замки и особняки»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Антальи
  2. Хлопковый замок: Белоснежные террасы Памуккале из Анталии
  3. Жемчужина Турции - «Хлопковый замок» Памуккале
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Памуккале
  5. Ворота Адриана
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Башня Хыдырлык
  10. Каньоны Кепрюлю
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июле 2025
Сейчас в Анталье в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 620. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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