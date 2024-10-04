Индивидуальная
до 3 чел.
Памуккале и Иераполис: путешествие из Анталии в сердце древности
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и легендарных красот на экскурсии из Анталии. Памуккале и Иераполис ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Так говорят турки о своем любимом «Хлопковом замке»»
Завтра в 08:00
4 июл в 08:00
€479 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Хлопковый замок: Белоснежные террасы Памуккале из Анталии
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
Завтра в 05:00
6 июл в 05:00
$55 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Памуккале: Живописная экскурсия из Анталии - Хлопковый замок
Погрузитесь в мир древности и термальных чудес, посетив Памуккале, одно из самых завораживающих творений природы
Начало: По договоренности
Расписание: по договорённости
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
$620 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- VVeronika4 октября 2024Благодаря Хайдару мы получили отличные впечатления от экскурсии в это удивительное место. Поездка на машине была очень комфортной, во время
- ЕЕлизавета20 сентября 2024Экскурсия была хорошо организована, гид Тургай предварительно связался с нами через вотсап, рассказал, как пройдёт экскурсия и дал необходимые советы.
- ГГалина18 сентября 2024Экскурсия хорошая. Много кормят, но это для туристов плюс. Вероника очаровательная девушка, очень эмоциональная, рассказ содержательный.
- ССергей27 июня 2024Хайдар, отличный организатор, экскурсовод и гид. Приехал заранее, до начала написал что нужно. Очень общительный дорога до поммуккале в разговоре
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Дворцы, замки и особняки»
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Сколько стоит экскурсия по Анталье в июле 2025
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