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В свою очередь, мы могли задать ему свои вопросы. Гид забрал нас из отеля в 8 часов утра, трёхчасовая поездка в комфортабельном автомобиле не была утомительной, так как по дороге Тургай рассказывал нам об истории Турции в целом и о Памуккале в частности. Он провёл экскурсию по античному Иераполису и сопровождал нас до выхода на "белые горы". У нас было достаточно времени, чтобы насладиться удивительным пейзажем и самостоятельно всё осмотреть. Для обеда гид выбрал национальный (оригинальный) турецкий ресторан, а к ужину мы уже возвратились в свой отель. Большое спасибо Тургаю и команде Трипстера за замечательную экскурсию!