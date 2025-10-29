Приглашаем вас в увлекательное путешествие по древним местам Демре, Мира и Кекова! Вы увидите ликийские гробницы, церковь Святого Николая, затонувший город и насладитесь прогулкой на яхте вдоль живописного побережья. Это экскурсия для тех, кто хочет прикоснуться к истории и насладиться красотой Средиземноморья.
Описание водной прогулкиДревние города Ликии Наша экскурсия — это настоящее путешествие во времени и природе. Вас ждёт увлекательный день, наполненный историей, живописными пейзажами и морским бризом. Вы проедете через города Кумлуджа и Финике — регионы, известные своими фруктовыми садами, особенно помидорами и апельсинами. Первой остановкой станет Церковь Святого Николая — того самого, кого весь мир знает как Санта-Клауса. Это древнее христианское святилище IV века, украшенное фресками и мозаиками, хранящее память о великом святом. Затем вы посетите античный город Мира. Здесь вас впечатлят уникальные ликийские гробницы, вырезанные прямо в скалах, и один из крупнейших в регионе римских амфитеатров, рассчитанный на 10 000 зрителей. Незабываемое путешествие После наземной части путешествия вы отправитесь в морскую прогулку на яхте к легендарному затонувшему городу Кекова. Во время плавания вы увидите древние постройки под водой и услышите рассказ гида о трагической судьбе города, разрушенного землетрясением. Также вы побываете у замка Калекёй (Симена) - средневековой крепости XIII века, расположенной на склоне холма с потрясающим видом на бухту. Внутри замка скрыт миниатюрный римский театр - настоящий архитектурный сюрприз. Важная информация:
Экскурсия среда воскресенье
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Демре
- Церковь святого Николая
- Мира - античный город в Турции
- Амфитеатр в Демре
- Ликийские гробницы
- Затопленный город (остров Кекова)
- Крепость Симена (Келекей)
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Гид-историк
- Обед
- Прогулка на яхте по затонувшему городу Кекова (2 часа)
- Страховка
Что не входит в цену
- Напитки
- Входной билет в церковь Святого Николая Угодника 20€
- Входной билет в античный город Мира 13€
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия среда воскресенье
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
29 окт 2025
Потрясающий экскурсовод Юлия! Очень интересно преподносила историческую информацию, всё было очень хорошо организовано,, благодаря ей вся группа осталась в восторге от экскурсии. Хороший
А
Антон
26 сен 2025
Д
Демидова
10 авг 2025
E
Ellada
10 авг 2025
Д
Дмитрий
2 июл 2025
Очень понравилась поездка! Наш гид Юля просто супер, с отличной подачей информации и искренней любовью к истории. Мира, Демре и особенно затонувший город Кекова произвели большое впечатление. Всё было отлично организовано: чистый автобус, кондиционер, хорошее время на остановках. Обед вкусный, без спешки. Мы узнали много нового и отдохнули душой. Огромная благодарность Юле и всей команде за насыщенный и интересный день!
Н
Наталья
6 июн 2025
Замечательная экскурсия в Миру, Демре и Кекову! Прекрасный маршрут, потрясающие виды и, конечно, великолепный гид Юля. Так интересно и с душой она рассказывала об истории мест, легендах и археологии, что
А
Алексей
2 июн 2025
Я влюбился в Демре, Мира, Кекова! Археологический парк, скалы и великолепный вид на море создают уникальную картину, которая останется в моем сердце.
Входит в следующие категории Антальи
