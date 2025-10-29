С Светлана Потрясающий экскурсовод Юлия! Очень интересно преподносила историческую информацию, всё было очень хорошо организовано,, благодаря ей вся группа осталась в восторге от экскурсии. Хороший

Тайминг. Закончили на очень позитивной ноте, Юлии аплодировал весь автобус!

А Антон Очень повезло с водителем, который довез по всему серпантину без единой проблемы.

Наш экскурсовод- Юлия это находка для туриста. Получили огромное количество знаний.

Пейзажи, море, горы, древние города!

Все было на высоте.



Единственный минус- повезли в магазин камней и икон, на 2 эти магазина 1.5 часа потратили.

Д Дмитрий Очень понравилась поездка! Наш гид Юля просто супер, с отличной подачей информации и искренней любовью к истории. Мира, Демре и особенно затонувший город Кекова произвели большое впечатление. Всё было отлично организовано: чистый автобус, кондиционер, хорошее время на остановках. Обед вкусный, без спешки. Мы узнали много нового и отдохнули душой. Огромная благодарность Юле и всей команде за насыщенный и интересный день!

Н Наталья читать дальше заслушаться можно! Поездка прошла легко, всё было организовано на высшем уровне. Лодочная прогулка по Кекова отдельный восторг! Очень благодарна за полученные знания и впечатления. Такие туры хочется повторять снова и снова! Замечательная экскурсия в Миру, Демре и Кекову! Прекрасный маршрут, потрясающие виды и, конечно, великолепный гид Юля. Так интересно и с душой она рассказывала об истории мест, легендах и археологии, что