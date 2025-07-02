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Демре-Мира-Кекова – экскурсии в Анталье

Найдено 3 экскурсии в категории «Демре-Мира-Кекова» в Анталье, цены от $35. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Историческая Турция: Демре, Мира Кекова из Анталии
Пешая
На автобусе
16 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Водная прогулка: Древние города Ликии
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив Демре, Мира и Кекова. Узнайте историю этих мест и насладитесь живописной прогулкой на яхте
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 6:00
Завтра в 06:00
25 июл в 06:00
$45 за человека
Демре - Мира - Кекова и Храм Святого Николая Чудотворца
На автобусе
13 часов
Водная прогулка
Демре - Мира - Кекова и Храм Святого Николая Чудотворца
Начало: Около вашего отеля
Расписание: Дни проведения - понедельник, среда и воскресенье
27 июл в 06:30
28 июл в 06:30
$45 за человека
Тур в исторические города Демре, Мира и на остров Кекова из Анталии
Пешая
На автобусе
14 часов
Водная прогулка
Демре, Мира и Кекова - тур из Анталии
Откройте для себя магию Ликии! Посетите древние города и острова, насладитесь уникальными достопримечательностями и историей, которая оживает на каждом шагу
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье в 5:30
Завтра в 05:30
27 июл в 05:30
$35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    2 июля 2025
    Историческая Турция: Демре, Мира Кекова из Анталии
    Очень понравилась поездка! Наш гид Юля просто супер, с отличной подачей информации и искренней любовью к истории. Мира, Демре и
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    особенно затонувший город Кекова произвели большое впечатление. Всё было отлично организовано: чистый автобус, кондиционер, хорошее время на остановках. Обед вкусный, без спешки. Мы узнали много нового и отдохнули душой. Огромная благодарность Юле и всей команде за насыщенный и интересный день!

  • Н
    Наталья
    6 июня 2025
    Историческая Турция: Демре, Мира Кекова из Анталии
    Замечательная экскурсия в Миру, Демре и Кекову! Прекрасный маршрут, потрясающие виды и, конечно, великолепный гид Юля. Так интересно и с
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    душой она рассказывала об истории мест, легендах и археологии, что заслушаться можно! Поездка прошла легко, всё было организовано на высшем уровне. Лодочная прогулка по Кекова отдельный восторг! Очень благодарна за полученные знания и впечатления. Такие туры хочется повторять снова и снова!

  • А
    Алексей
    2 июня 2025
    Историческая Турция: Демре, Мира Кекова из Анталии
    Я влюбился в Демре, Мира, Кекова! Археологический парк, скалы и великолепный вид на море создают уникальную картину, которая останется в моем сердце.

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Демре-Мира-Кекова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Памуккале
  5. Ворота Адриана
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Башня Хыдырлык
  10. Каньоны Кепрюлю
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июле 2025
Сейчас в Анталье в категории "Демре-Мира-Кекова" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 45. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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