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душой она рассказывала об истории мест, легендах и археологии, что заслушаться можно! Поездка прошла легко, всё было организовано на высшем уровне. Лодочная прогулка по Кекова отдельный восторг! Очень благодарна за полученные знания и впечатления. Такие туры хочется повторять снова и снова!