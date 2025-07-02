Водная прогулка
Водная прогулка: Древние города Ликии
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив Демре, Мира и Кекова. Узнайте историю этих мест и насладитесь живописной прогулкой на яхте
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 6:00
Завтра в 06:00
25 июл в 06:00
$45 за человека
Водная прогулка
Демре - Мира - Кекова и Храм Святого Николая Чудотворца
Начало: Около вашего отеля
Расписание: Дни проведения - понедельник, среда и воскресенье
27 июл в 06:30
28 июл в 06:30
$45 за человека
Водная прогулка
Демре, Мира и Кекова - тур из Анталии
Откройте для себя магию Ликии! Посетите древние города и острова, насладитесь уникальными достопримечательностями и историей, которая оживает на каждом шагу
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье в 5:30
Завтра в 05:30
27 июл в 05:30
$35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий2 июля 2025Очень понравилась поездка! Наш гид Юля просто супер, с отличной подачей информации и искренней любовью к истории. Мира, Демре и
- ННаталья6 июня 2025Замечательная экскурсия в Миру, Демре и Кекову! Прекрасный маршрут, потрясающие виды и, конечно, великолепный гид Юля. Так интересно и с
- ААлексей2 июня 2025Я влюбился в Демре, Мира, Кекова! Археологический парк, скалы и великолепный вид на море создают уникальную картину, которая останется в моем сердце.
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Демре-Мира-Кекова»
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Сколько стоит экскурсия по Анталье в июле 2025
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