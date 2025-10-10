Откройте для себя природный рай на острове Сулуада Погрузитесь в атмосферу природного рая, посетив знаменитый остров Сулуада — «Турецкие Мальдивы». Этот уголок средиземноморской природы поражает первозданной красотой, белоснежными пляжами и кристально чистой водой, в которой можно увидеть рыбок, плавающих у ваших ног. Экскурсия начинается в порту Адрасан, где яхта отправляется в бескрайнюю морскую синеву, проходя через уникальные природные зоны, защищенные от строительства и загрязнения, чтобы сохранить редкие виды, такие как черепахи Каретта. На острове вас ждет сочетание белого песка и прозрачной воды, где вы сможете поплавать, сделать потрясающие фотографии и насладиться тишиной. Следующая остановка — залив Аксеки с знаменитой Пещерой Любви, где плавание в прохладной воде подарит невероятные эмоции и освежит вас. Важная информация:

Рекомендуем взять собой: купальные принадлежности, полотенце и солнцезащитные средства, камеру для съемки уникальных моментов.