Откройте для себя «Турецкие Мальдивы» на острове Сулуада, где вас ждут белоснежные пляжи и кристально чистая вода, полная рыбок.
Начните свое приключение в порту Адрасан и наслаждайтесь уникальными природными зонами, где живут редкие черепахи. Погружение в атмосферу тишины и красоты природы подарит вам незабываемые эмоции!
Описание водной прогулки
Откройте для себя природный рай на острове Сулуада Погрузитесь в атмосферу природного рая, посетив знаменитый остров Сулуада — «Турецкие Мальдивы». Этот уголок средиземноморской природы поражает первозданной красотой, белоснежными пляжами и кристально чистой водой, в которой можно увидеть рыбок, плавающих у ваших ног. Экскурсия начинается в порту Адрасан, где яхта отправляется в бескрайнюю морскую синеву, проходя через уникальные природные зоны, защищенные от строительства и загрязнения, чтобы сохранить редкие виды, такие как черепахи Каретта. На острове вас ждет сочетание белого песка и прозрачной воды, где вы сможете поплавать, сделать потрясающие фотографии и насладиться тишиной. Следующая остановка — залив Аксеки с знаменитой Пещерой Любви, где плавание в прохладной воде подарит невероятные эмоции и освежит вас. Важная информация:
Рекомендуем взять собой: купальные принадлежности, полотенце и солнцезащитные средства, камеру для съемки уникальных моментов.
Каждый день.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Сулуада
- Залив Аксеки
- Пещера Любви
Что включено
- Прогулка на яхте
- Обед
- Чай
Что не входит в цену
- Напитки (кроме чая)
- Личные расходы (фото, сувениры, мороженое и т. д.)
Место начала и завершения?
Порт Адрасан
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Рекомендуем взять собой: купальные принадлежности
- Полотенце и солнцезащитные средства
- Камеру для съемки уникальных моментов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
10 окт 2025
Очень понравилась экскурсия к островам, спасибо организаторам за отлично проведенный день!
