плавало. Первые две остановки очень красиво, голубая вода.

Еда средненькая. Впечатление хорошее. Изначально смотрели на эту экскурсию из Алании по 50$, но ехали мимо и оставили машину на парковки и пополыли по 15$ Скажу, что за 50 мне стало бы жалко денег)) А за 15 отлично!!! Но понятное дело, что трансфер бесплатно не будет.

Спасибо!!