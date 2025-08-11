Групповая
Экскурсия на подводной лодке в Анталии
Начало: Старый порт Старого города
Расписание: Каждый день
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$60 за человека
-
11%
Водная прогулка
Экскурсия на Остров Сулуада на яхте, встреча в Адрасане
Начало: Порт Адрасан
Расписание: Каждый день, примерно в 09:30
Завтра в 09:30
18 сен в 09:30
$17
$19 за человека
Водная прогулка
Из Адрасана: Экскурсия на Остров Сулуада на яхте
Начало: Порт Адрасан
Расписание: Каждый день.
Завтра в 10:00
18 сен в 10:00
$16 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- NNastasya11 августа 2025Плавали на корабле на остров. Хорошо провели время. Было 4 остановки. Много кораблей на остановках и соответственно очень много людей
- AAnna9 июля 2025Отличная экскурсия, накупались в аквамариновой водичке, позагорали, но будьте готовы к большому количеству лодок с туристами на острове…
- AAnna15 августа 2024Лучшая экускурсия,что мы брали! Берите,не пожалеете! Не жарко,виды супер,фото бомба. Кормят вкусно. Лучший день в Антальи!!!!!
Сейчас в Анталье в категории "От Морского вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 16 до 60 со скидкой до 11%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
