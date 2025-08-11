Мои заказы

От Морского вокзала – экскурсии в Анталье

Найдено 3 экскурсии в категории «От Морского вокзала» в Анталье, цены от $16, скидки до 11%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Экскурсия на подводной лодке в Анталии
На автобусе
2 часа
1 отзыв
Групповая
Экскурсия на подводной лодке в Анталии
Начало: Старый порт Старого города
Расписание: Каждый день
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$60 за человека
Экскурсия на Остров Сулуада на яхте, встреча в Адрасане
На автобусе
На яхте
6 часов
-
11%
5 отзывов
Водная прогулка
Экскурсия на Остров Сулуада на яхте, встреча в Адрасане
Начало: Порт Адрасан
Расписание: Каждый день, примерно в 09:30
Завтра в 09:30
18 сен в 09:30
$17$19 за человека
Из Адрасана: Экскурсия на Остров Сулуада на яхте
На яхте
6 часов
Водная прогулка
Из Адрасана: Экскурсия на Остров Сулуада на яхте
Начало: Порт Адрасан
Расписание: Каждый день.
Завтра в 10:00
18 сен в 10:00
$16 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nastasya
    11 августа 2025
    Экскурсия на Остров Сулуада на яхте, встреча в Адрасане
    Плавали на корабле на остров. Хорошо провели время. Было 4 остановки. Много кораблей на остановках и соответственно очень много людей
    читать дальше

    плавало. Первые две остановки очень красиво, голубая вода.
    Еда средненькая. Впечатление хорошее. Изначально смотрели на эту экскурсию из Алании по 50$, но ехали мимо и оставили машину на парковки и пополыли по 15$ Скажу, что за 50 мне стало бы жалко денег)) А за 15 отлично!!! Но понятное дело, что трансфер бесплатно не будет.
    Спасибо!!

  • A
    Anna
    9 июля 2025
    Экскурсия на Остров Сулуада на яхте, встреча в Адрасане
    Отличная экскурсия, накупались в аквамариновой водичке, позагорали, но будьте готовы к большому количеству лодок с туристами на острове…
  • A
    Anna
    15 августа 2024
    Экскурсия на Остров Сулуада на яхте, встреча в Адрасане
    Лучшая экускурсия,что мы брали! Берите,не пожалеете! Не жарко,виды супер,фото бомба. Кормят вкусно. Лучший день в Антальи!!!!!
  • А
    Анна
    15 августа 2024
    Экскурсия на Остров Сулуада на яхте, встреча в Адрасане
    Лучшая экускурсия,что мы брали! Берите,не пожалеете! Не жарко,виды супер,фото бомба. Кормят вкусно. Лучший день в Антальи!!!!!

