Историческое наследие Турции настолько велико, что потребуется несколько жизней для исследования ее богатств. Но мы сделаем невозможное: за один день посетим античный город Мира, увидим загадочные скальные гробницы и прикоснемся к стенам церкви святого Николая, епископом которой он сам был когда-то. А завершим день на лодке, любуясь затонувшим 25 веков назад городом через прозрачную толщу Средиземного моря.

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Описание

Что вас ожидает

Античный город Мира

С утра мы заберем вас из дома и отправимся в сторону Демре. Здесь находятся руины городка Мира, со знакомства с которыми мы и начнем наше путешествие. Это древний ликийский город, расположенный на реке Андрак. По легенде, именно сюда, в бухту у реки, пристал апостол Петр перед своим отправлением в Рим.

У народов Ликии существовал обычай хоронить мёртвых на возвышенных местах, так как предполагалось, что это поможет им попасть на небо. Мы посмотрим на гробницы, расположенные в скалах. А во время прогулки по античным руинам я расскажу о маленьких и больших секретах города, временах его расцвета и причинах упадка.

К Николаю Чудотворцу

Также Мира стал центром паломничества христиан со всего мира. А все потому, что в 4 веке епископом городской церкви был сам Николай Чудотворец — и там же он был погребен. Мы обязательно посетим церковь святого Николая, где у вас будет возможность загадать желание. И увидим древний амфитеатр Миры, построенный еще римлянами.

Затонувший город

Далее отправимся на Кекова — остров, находящийся в Средиземном море. У его северной части находится затонувший в 5 веке д. н. э. город Кавакува, который мы и посетим. Нет, акваланг вам не понадобится:) Мы посмотрим на него через стеклянное дно нашей лодки. Вода в Средиземном море настолько прозрачная, что на глубине 3 метров нам будет отлично видно весь древний город! Пришло время возвращаться домой.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном 6-местном авто Volkswagen VIP Transporter, внутри вас будет ждать вода и другие прохладительные напитки

Трансфер из Антальи входит в стоимость, из других город оговаривается отдельно

Дополнительные расходы