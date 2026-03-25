Идеальные месяцы для экскурсии - с июня по сентябрь. В это время погода в Анталье и окрестностях тёплая и солнечная, что делает поездку комфортной и приятной. Летние месяцы особенно хороши для прогулок на свежем воздухе и морских экскурсий. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладные вечера. Эти периоды менее загружены туристами, что позволяет насладиться достопримечательностями в более спокойной обстановке.

Представьте себе день, полный открытий и впечатлений: с утра вы отправитесь из Антальи в Демре, где вас ждут руины древнего ликийского города Мира с его уникальными скальными гробницами. Затем посещение

церкви Святого Николая, где каждый сможет загадать желание. И завершение дня - экскурсия на лодке с прозрачным дном к затонувшему городу Кекова. Всё это включает комфортабельный трансфер из Антальи, прохладительные напитки в дороге и незабываемые впечатления от увиденного

Описание экскурсии

Античный город Мира

С утра мы заберём вас из дома и отправимся в сторону Демре. Здесь находятся руины городка Мира, со знакомства с которыми мы и начнем наше путешествие. Это древний ликийский город, расположенный на реке Андрак. По легенде, именно сюда, в бухту у реки, пристал апостол Петр перед своим отправлением в Рим.

У народов Ликии существовал обычай хоронить мёртвых на возвышенных местах, так как предполагалось, что это поможет им попасть на небо. Мы посмотрим на гробницы, расположенные в скалах. А во время прогулки по античным руинам я расскажу о маленьких и больших секретах города, временах его расцвета и причинах упадка.

К Николаю Чудотворцу

Также Мира стал центром паломничества христиан со всего мира. А всё потому, что в 4 веке епископом городской церкви был сам Николай Чудотворец — и там же он был погребён. Мы обязательно посетим церковь святого Николая, где у вас будет возможность загадать желание. И увидим древний амфитеатр Миры, построенный ещё римлянами.

Затонувший город

Далее отправимся на Кекова — остров, находящийся в Средиземном море. У его северной части находится затонувший в 5 веке д. н. э. город Кавакува, который мы и посетим. Нет, акваланг вам не понадобится:) Мы посмотрим на него через стеклянное дно нашей лодки. Вода в Средиземном море настолько прозрачная, что на глубине 3 метров нам будет отлично видно весь древний город!

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном 6-местном авто Volkswagen VIP Transporter, внутри вас будет ждать вода и другие прохладительные напитки

Трансфер из Антальи входит в стоимость, трансфер из других городов оговаривается отдельно

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы