Из Антальи - в Демре: однодневное путешествие по ликийской культуре

Загадать желание Николаю Чудотворцу и полюбоваться затонувшим городом со дна прозрачной лодки

Историческое наследие Турции настолько велико, что потребуется несколько жизней для исследования ее богатств.

Но мы сделаем невозможное: за один день посетим античный город Мира, увидим загадочные скальные гробницы и прикоснемся к стенам церкви святого Николая, епископом которой он сам был когда-то.

А завершим день на лодке, любуясь затонувшим 25 веков назад городом через прозрачную толщу Средиземного моря.
Из Антальи - в Демре: однодневное путешествие по ликийской культуре
Из Антальи - в Демре: однодневное путешествие по ликийской культуре
Из Антальи - в Демре: однодневное путешествие по ликийской культуре
Из Антальи - в Демре: однодневное путешествие по ликийской культуре
Из Антальи - в Демре: однодневное путешествие по ликийской культуре
Из Антальи - в Демре: однодневное путешествие по ликийской культуре
Из Антальи - в Демре: однодневное путешествие по ликийской культуре
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Описание

Что вас ожидает

Античный город Мира

С утра мы заберем вас из дома и отправимся в сторону Демре. Здесь находятся руины городка Мира, со знакомства с которыми мы и начнем наше путешествие. Это древний ликийский город, расположенный на реке Андрак. По легенде, именно сюда, в бухту у реки, пристал апостол Петр перед своим отправлением в Рим.
У народов Ликии существовал обычай хоронить мёртвых на возвышенных местах, так как предполагалось, что это поможет им попасть на небо. Мы посмотрим на гробницы, расположенные в скалах. А во время прогулки по античным руинам я расскажу о маленьких и больших секретах города, временах его расцвета и причинах упадка.

К Николаю Чудотворцу

Также Мира стал центром паломничества христиан со всего мира. А все потому, что в 4 веке епископом городской церкви был сам Николай Чудотворец — и там же он был погребен. Мы обязательно посетим церковь святого Николая, где у вас будет возможность загадать желание. И увидим древний амфитеатр Миры, построенный еще римлянами.

Затонувший город

Далее отправимся на Кекова — остров, находящийся в Средиземном море. У его северной части находится затонувший в 5 веке д. н. э. город Кавакува, который мы и посетим. Нет, акваланг вам не понадобится:) Мы посмотрим на него через стеклянное дно нашей лодки. Вода в Средиземном море настолько прозрачная, что на глубине 3 метров нам будет отлично видно весь древний город! Пришло время возвращаться домой.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном 6-местном авто Volkswagen VIP Transporter, внутри вас будет ждать вода и другие прохладительные напитки
  • Трансфер из Антальи входит в стоимость, из других город оговаривается отдельно

Дополнительные расходы

  • Входной билет в храм Святого Николая — 125 лир/чел. (дети до 8 лет — бесплатно)
  • Входной билет в город Мира — 90 лир/чел. (дети до 8 лет — бесплатно)
  • Аренда лодки на острове Кекова — 150 евро/группа
  • Расходы на обед (место оговаривается отдельно)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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