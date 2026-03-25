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Из Антальи - в Демре: однодневное путешествие по ликийской культуре

Захватывающее путешествие во времени: от античного города Мира до затонувшего города Кекова, всё это в комфортабельной поездке из Антальи
Представьте себе день, полный открытий и впечатлений: с утра вы отправитесь из Антальи в Демре, где вас ждут руины древнего ликийского города Мира с его уникальными скальными гробницами. Затем посещение
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церкви Святого Николая, где каждый сможет загадать желание. И завершение дня - экскурсия на лодке с прозрачным дном к затонувшему городу Кекова.

Всё это включает комфортабельный трансфер из Антальи, прохладительные напитки в дороге и незабываемые впечатления от увиденного

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕍 Уникальное историческое наследие
  • ⛰️ Захватывающие скальные гробницы
  • 🚤 Прогулка на лодке с прозрачным дном
  • 🏛️ Посещение церкви святого Николая
  • 🎭 Античный амфитеатр

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Идеальные месяцы для экскурсии - с июня по сентябрь. В это время погода в Анталье и окрестностях тёплая и солнечная, что делает поездку комфортной и приятной. Летние месяцы особенно хороши для прогулок на свежем воздухе и морских экскурсий. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладные вечера. Эти периоды менее загружены туристами, что позволяет насладиться достопримечательностями в более спокойной обстановке.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Антальи - в Демре: однодневное путешествие по ликийской культуре
Из Антальи - в Демре: однодневное путешествие по ликийской культуре
Из Антальи - в Демре: однодневное путешествие по ликийской культуре

Что можно увидеть

  • Античный город Мира
  • Скальные гробницы
  • Церковь святого Николая
  • Амфитеатр Миры
  • Затонувший город Кавакува

Описание экскурсии

Античный город Мира

С утра мы заберём вас из дома и отправимся в сторону Демре. Здесь находятся руины городка Мира, со знакомства с которыми мы и начнем наше путешествие. Это древний ликийский город, расположенный на реке Андрак. По легенде, именно сюда, в бухту у реки, пристал апостол Петр перед своим отправлением в Рим.

У народов Ликии существовал обычай хоронить мёртвых на возвышенных местах, так как предполагалось, что это поможет им попасть на небо. Мы посмотрим на гробницы, расположенные в скалах. А во время прогулки по античным руинам я расскажу о маленьких и больших секретах города, временах его расцвета и причинах упадка.

К Николаю Чудотворцу

Также Мира стал центром паломничества христиан со всего мира. А всё потому, что в 4 веке епископом городской церкви был сам Николай Чудотворец — и там же он был погребён. Мы обязательно посетим церковь святого Николая, где у вас будет возможность загадать желание. И увидим древний амфитеатр Миры, построенный ещё римлянами.

Затонувший город

Далее отправимся на Кекова — остров, находящийся в Средиземном море. У его северной части находится затонувший в 5 веке д. н. э. город Кавакува, который мы и посетим. Нет, акваланг вам не понадобится:) Мы посмотрим на него через стеклянное дно нашей лодки. Вода в Средиземном море настолько прозрачная, что на глубине 3 метров нам будет отлично видно весь древний город!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном 6-местном авто Volkswagen VIP Transporter, внутри вас будет ждать вода и другие прохладительные напитки
  • Трансфер из Антальи входит в стоимость, трансфер из других городов оговаривается отдельно
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входной билет в храм Святого Николая — €17/чел. (дети до 8 лет — бесплатно)
  • Входной билет в город Мира — €13/чел. (дети до 8 лет — бесплатно)
  • Аренда лодки на острове Кекова — €300/группа
  • Расходы на обед (место оговаривается отдельно)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мумин
Мумин — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 618 туристов
Мы — команда лицензированных гидов с историческим образованием. Проводим экскурсии с 2004 года. Искренне любим свой город и знаем его секреты. С радостью покажем вам интересные места и расскажем истории, которые вы не найдёте в интернете.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Мария
Экскурсия понравилась. Была плохая погода, и гид Мумин смог перестроить программу под погоду и наши пожелания. Было интересно и комфортно. Рекомендую
Экскурсия понравилась. Была плохая погода, и гид Мумин смог перестроить программу под погоду и наши пожелания. Было интересно и комфортно. Рекомендую
Экскурсия понравилась. Была плохая погода, и гид Мумин смог перестроить программу под погоду и наши пожелания. Было интересно и комфортно. Рекомендую
Экскурсия понравилась. Была плохая погода, и гид Мумин смог перестроить программу под погоду и наши пожелания. Было интересно и комфортно. Рекомендую
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И
Очень понравилась поездка, комфортно и познавательно. Мумин - знающий гид, очень заботливый и внимательный к клиентам.
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