Каш и пляж Капуташ: поездка из Антальи

Погулять по лабиринту улочек и отдохнуть на море
На комфортабельном транспорте доставим вас в Каш — турецкий город с греческим характером и спокойной атмосферой.

Здесь приятно поплутать между старинных домов, осмотреть античные руины и посидеть на ступенях амфитеатра. А после расслабиться на пляже Капуташ в живописной бухте и понежиться под солнцем.
Описание трансфер

  • Организуем трансфер из вашего отеля.
  • Вы побываете на смотровой площадке, откуда открывается вдохновляющий вид на греческий остров Мейс.
  • Самостоятельно погуляете по городу Каш: пройдётесь по узким улочкам, осмотрите античный театр и сможете заглянуть в сувенирные лавки (2,5 ч).
  • Отдохнёте на пляже Капуташ с лазурной водой, отвесными скалами и мягким песком (3 ч).

Организационные детали

  • Трансфер из/в отель на автобусе и страховка включены в стоимость.
  • Обед и вход на пляж Капуташ оплачиваются дополнительно.
  • Поездка проходит без гида.

в понедельник, среду и субботу в 06:00

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Стандартный€54
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Султан
Султан — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 16 туристов
Предлагаем провести время в одном из самых аутентичных регионов мира с тысячелетней историей, природой и культурным разнообразием. Это невероятное чувство — ступить на исторические земли и увидеть своими глазами величественные природные образования истории спустя много лет. Слушайте, прикасайтесь и ощущайте красоту в сопровождении опытных и профессиональных гидов.

