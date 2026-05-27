На комфортабельном транспорте доставим вас в Каш — турецкий город с греческим характером и спокойной атмосферой.
Здесь приятно поплутать между старинных домов, осмотреть античные руины и посидеть на ступенях амфитеатра. А после расслабиться на пляже Капуташ в живописной бухте и понежиться под солнцем.
Здесь приятно поплутать между старинных домов, осмотреть античные руины и посидеть на ступенях амфитеатра. А после расслабиться на пляже Капуташ в живописной бухте и понежиться под солнцем.
Описание трансфер
- Организуем трансфер из вашего отеля.
- Вы побываете на смотровой площадке, откуда открывается вдохновляющий вид на греческий остров Мейс.
- Самостоятельно погуляете по городу Каш: пройдётесь по узким улочкам, осмотрите античный театр и сможете заглянуть в сувенирные лавки (2,5 ч).
- Отдохнёте на пляже Капуташ с лазурной водой, отвесными скалами и мягким песком (3 ч).
Организационные детали
- Трансфер из/в отель на автобусе и страховка включены в стоимость.
- Обед и вход на пляж Капуташ оплачиваются дополнительно.
- Поездка проходит без гида.
в понедельник, среду и субботу в 06:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€54
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Султан — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 16 туристов
Предлагаем провести время в одном из самых аутентичных регионов мира с тысячелетней историей, природой и культурным разнообразием. Это невероятное чувство — ступить на исторические земли и увидеть своими глазами величественные природные образования истории спустя много лет. Слушайте, прикасайтесь и ощущайте красоту в сопровождении опытных и профессиональных гидов.
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии на «Каш и пляж Капуташ: поездка из Антальи»
Групповая
Храм Святого Николая Чудотворца в Демре + колоритный город Каш + пляж Капуташ
Проделать путь из Антальи к древней святыне, искупаться на знаменитом пляже и увидеть Каш
Начало: Около вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 05:30
Завтра в 05:30
31 мая в 05:30
€60 за человека
Групповая
Каш и лазурный Капуташ из Антальи - с гидом, яхтой и обедом
Побывать в уютном старинном городе, прокатиться на яхте и отдохнуть на пляже
Начало: У места вашего проживания/месте встречи
Завтра в 06:30
31 мая в 06:30
€67 за человека
Групповая
Сокровища Средиземноморья: Каш и пляж Капуташ из Анталии
Начало: Ваш отель
$50 за человека
-
9%
Групповая
Бирюзовая мечта: город Каш и пляж Капуташ из Анталии
Начало: Ваш отель
$96
$105 за человека
-10%
до 23 июня
€54 за человека