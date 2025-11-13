Живописная поездка Откройте для себя удивительную красоту побережья в путешествии на яхте! Вас ждёт незабываемый день среди лазурных волн, живописных бухт и потрясающих морских пейзажей. Мы отправимся в самые красивые и укромные места — бухты Порто Дженевиз и Сазак. Чистейшая вода, уединённые пляжи, потрясающие виды и тёплое солнце создадут идеальную атмосферу для отдыха. Во время прогулки вы сможете искупаться в кристально прозрачной воде, позагорать на палубе и насладиться морским бризом. Идеальное путешествие Это идеальный вариант для тех, кто мечтает провести день в расслабляющей атмосфере, вдали от городской суеты, в окружении природы и моря. Яркие впечатления, лёгкая романтика, фотографии на память и море позитива гарантированы! Не упустите шанс сделать этот день особенным — присоединяйтесь к нам! Важная информация:

Во время экскурсии вас ждёт остановка для купания. Не забудьте взять с собой полотенце, купальник, солнцезащитный крем, головной убор, очки.