Знакомство с городом Откройте для себя Анталию — город, в котором древняя история встречается с современным очарованием Средиземноморья. Эта экскурсия — отличная возможность для тех, кто впервые в этом регионе, познакомиться с его культурой, архитектурой и природными красотами. Вас ждёт увлекательное путешествие по самым красивым и знаковым местам Анталии, которое подарит яркие впечатления и множество красивых фотографий. Ваш день начнётся с комфортного трансфера из отеля. Первая остановка — исторический район Калеичи. Это сердце старой Анталии, где узкие улочки хранят дух Османской эпохи. Гуляя вместе с гидом, вы увидите знаменитые ворота Адриана, Часовую башню, Рифлёный минарет и старинные особняки. Прогулка займёт около часа и завершится у старой гавани, которая была главным портом города в течение многих веков. Морская прогулка на яхте По желанию вы сможете отправиться на морскую прогулку — 45-минутный круиз на яхте вдоль побережья Анталии. С воды открываются живописные виды на город, скалы и море, сливающиеся в одну захватывающую картину. Это отличная возможность насладиться морским воздухом и сделать памятные снимки. Стоимость прогулки не входит в общий тур и оплачивается отдельно. Финальной точкой нашей экскурсии станет водопад Дюден — природная достопримечательность, которая поразит вас своей мощью и красотой. Потоки воды падают с сорокаметровой высоты прямо в море, создавая завораживающее зрелище. После этого, наполненные эмоциями и впечатлениями, мы вернёмся в автобус и отвезём вас обратно в отель. Возвращение ожидается около 16:00. Важная информация:

Возьмите с собой солнцезащитные средства, головной убор, удобную обувь, наличные (сувениры, мороженое, напитки).