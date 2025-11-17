Приглашаем вас на обзорную экскурсию по Анталии — познакомьтесь с историческим центром города, его атмосферными улочками и древними памятниками. Насладитесь прогулкой по старинному Калеичи, морским круизом и видом на впечатляющий водопад Дюден. Этот день подарит вам море впечатлений и яркие воспоминания о настоящей Анталии!
Описание водной прогулки
Знакомство с городом Откройте для себя Анталию — город, в котором древняя история встречается с современным очарованием Средиземноморья. Эта экскурсия — отличная возможность для тех, кто впервые в этом регионе, познакомиться с его культурой, архитектурой и природными красотами. Вас ждёт увлекательное путешествие по самым красивым и знаковым местам Анталии, которое подарит яркие впечатления и множество красивых фотографий. Ваш день начнётся с комфортного трансфера из отеля. Первая остановка — исторический район Калеичи. Это сердце старой Анталии, где узкие улочки хранят дух Османской эпохи. Гуляя вместе с гидом, вы увидите знаменитые ворота Адриана, Часовую башню, Рифлёный минарет и старинные особняки. Прогулка займёт около часа и завершится у старой гавани, которая была главным портом города в течение многих веков. Морская прогулка на яхте По желанию вы сможете отправиться на морскую прогулку — 45-минутный круиз на яхте вдоль побережья Анталии. С воды открываются живописные виды на город, скалы и море, сливающиеся в одну захватывающую картину. Это отличная возможность насладиться морским воздухом и сделать памятные снимки. Стоимость прогулки не входит в общий тур и оплачивается отдельно. Финальной точкой нашей экскурсии станет водопад Дюден — природная достопримечательность, которая поразит вас своей мощью и красотой. Потоки воды падают с сорокаметровой высоты прямо в море, создавая завораживающее зрелище. После этого, наполненные эмоциями и впечатлениями, мы вернёмся в автобус и отвезём вас обратно в отель. Возвращение ожидается около 16:00. Важная информация:
Возьмите с собой солнцезащитные средства, головной убор, удобную обувь, наличные (сувениры, мороженое, напитки).
Ежедневно в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улица Калеичи
- Ворота Адриана
- Часовая башня
- Рифлёный минарет
- Водопад Дюден
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Гид - историк
- Обед
- Страховка
Что не входит в цену
- Напитки
- Прогулка на яхте (оплачивается отдельно 12$)
- Поездка на канатной дороге
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой солнцезащитные средства
- Головной убор
- Удобную обувь
- Наличные (сувениры, мороженое, напитки)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
