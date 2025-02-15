Мечтаете оказаться подальше от суеты и отдохнуть в сказочном месте? Во время плавания по атмосферному каньону вы перезагрузитесь и забудете о заботах. Здесь только вы, чистейшая вода, свежий горный воздух и щебечущие пернатые.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание водной прогулки

По дороге к каньону вы увидите ближайшую к центру Антальи деревню и узнаете, как живут местные. А потом попадёте в настоящую сказку: над каньоном нависают горы, слышно пение птиц, а вода поражает своей чистотой и насыщенным цветом.

В каньоне нет туристических объектов, вы окажетесь наедине с природой. Здесь можно плавать на САПе или каноэ, купаться, наслаждаться видами и делать яркие фотографии.

Организационные детали

Как пройдёт поездка

В стоимость влючён трансфер на автомобиле Dacia Duster 4*4 и аренда САПов и каноэ

В каньоне нет туристической инфраструктуры, это максимально естественный отдых со своей спецификой

Мы соблюдаем правила безопасности: у каждого путешественника будет спасательный жилет

На четверых путешественников выделяется один русскоговорящий сопровождающий из нашей команды

Важно