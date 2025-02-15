Плавание на САПах и каноэ в природном каньоне Антальи

Искупаться в прозрачной воде и послушать птичий оркестр
Мечтаете оказаться подальше от суеты и отдохнуть в сказочном месте? Во время плавания по атмосферному каньону вы перезагрузитесь и забудете о заботах. Здесь только вы, чистейшая вода, свежий горный воздух и щебечущие пернатые.
Плавание на САПах и каноэ в природном каньоне Антальи
Плавание на САПах и каноэ в природном каньоне Антальи
Плавание на САПах и каноэ в природном каньоне Антальи
Ближайшие даты:
15
фев17
фев20
фев21
фев22
фев24
фев27
фев
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание водной прогулки

По дороге к каньону вы увидите ближайшую к центру Антальи деревню и узнаете, как живут местные. А потом попадёте в настоящую сказку: над каньоном нависают горы, слышно пение птиц, а вода поражает своей чистотой и насыщенным цветом.

В каньоне нет туристических объектов, вы окажетесь наедине с природой. Здесь можно плавать на САПе или каноэ, купаться, наслаждаться видами и делать яркие фотографии.

Организационные детали

Как пройдёт поездка

  • В стоимость влючён трансфер на автомобиле Dacia Duster 4*4 и аренда САПов и каноэ
  • В каньоне нет туристической инфраструктуры, это максимально естественный отдых со своей спецификой
  • Мы соблюдаем правила безопасности: у каждого путешественника будет спасательный жилет
  • На четверых путешественников выделяется один русскоговорящий сопровождающий из нашей команды

Важно

  • Если вы не умеете плавать, вам больше подойдёт каноэ
  • Этот опыт не подходит беременным женщинам и детям до двух лет
  • Дорога к каньону займёт около 40 минут, в каньоне вы проведёте полтора часа

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€124
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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