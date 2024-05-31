Экскурсии по каньонам

Найдено 29 экскурсий в категории «Каньоны» в Анталье, цены от €16, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Групповая
10 часов
12 отзывов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Насладитесь захватывающей поездкой по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Рафтинг по реке и джипинг/кабрио-сафари подарят вам незабываемые впечатления и адреналин
Начало: У вашего отеля
«Джипинг и панорамы Тазы каньона»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4036 за человека
Природные чудеса вокруг Антальи: групповая поездка в каньон Тазы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
7 отзывов
Природные чудеса вокруг Антальи: групповая поездка в каньон Тазы
Погрузитесь в мир природных чудес каньона Тазы. Незабываемая групповая поездка, полная открытий и приключений
Начало: В вашем отеле
«Вы отправитесь в направлении каньона на комфортабельном автобусе, наслаждаясь видами сельских деревушек, сосновых лесов и горных массивов»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека
На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
🚤 На катере
Групповая
10 часов
8 отзывов
На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
Зелёный каньон - крупнейшее искусственное водохранилище Турции. Прокатитесь на катере, искупайтесь в чистой воде и пообедайте в живописном ресторане на берегу
Начало: У вашего отеля
«В стоимость всё включено: трансфер на на комфортабельном автобусе из отеля и обратно, билеты в национальный парк «Зёленый каньон», прогулка на катере, страховка, обед»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
35 за человека
5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
13 отзывов
5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Анталье. Вас ждут живописные каньоны, древние руины и фантастические пейзажи. Забронируйте экскурсию прямо сейчас
Начало: У вашего отеля
«Высота каньона — от 200 до 400 метров, сверху открываются завораживающие виды на долину и реку»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
34 за человека
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Антальи
скидка
9%
Групповая
10 часов
6 отзывов
Групповая экскурсия Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Антальи: незабываемое приключение
Проведите день активно и весело, наслаждаясь природой Турции. Сплав по горной реке с опытным инструктором, обед и трансфер включены
Начало: У вашего отеля
«Национальный парк Кёпрюлю Каньон»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2220 за человека
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
🚐 На микроавтобусе
🛞 Багги
Групповая
9 часов
1 отзыв
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Покорить горную реку, погонять на багги и увидеть чудо природы на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Поскольку каньон состоит из труднодоступных горных скал, он сохранил свою первозданную красоту»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
56 за человека
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Антальи
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Каньон Тазы и античный Аспендос: Индивидуальное путешествие из Антальи
Вас ждет незабываемое путешествие по историческим и природным красотам Анталии. Откройте для себя античный Аспендос и величественный Каньон Тазы
«Тазы каньон — одно из самых фотогеничных мест Турции»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
290 за всё до 4 чел.
Малахитовое царство: по Грин каньону из Антальи
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
10 часов
8 отзывов
Малахитовое царство: по Грин каньону из Антальи
Присоединяйтесь к групповой экскурсии по Грин каньону! Вас ждут живописные виды, яхтенная прогулка, пляжный отдых и рыбалка
Начало: у вашего отеля
«Мы проплывем по Малому и Большому Грин каньону, любуясь горными пейзажами»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4339 за человека
Сафари-микс из Антальи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
7 отзывов
Сафари-микс из Антальи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Увидеть природные и исторические богатства Турции в групповом туре на автобусе и джипе/кабрио-бусе
Начало: У вашего отеля
«Захватывающие каньоны Кёпрюлю и Тазы»
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
4036 за человека
Из Антальи - к Зеленому каньону
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
3 отзыва
Экскурсия на яхте по Зеленому каньону с обедом в Анталии
Исследуйте красоты Зеленого каньона на однодневной яхтенной прогулке с уютным обедом и возможностью купания
Начало: У вашего отеля
«Здесь вы пересядете на яхту и отправитесь на прогулку по каньону»
Расписание: в понедельник и четверг в 08:00
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
56 за человека
Каньон Тазы + рафтинг из Антальи
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
10 отзывов
Каньон Тазы + рафтинг из Антальи
Полюбоваться одним из крупнейших каньонов Турции и сплавиться по горной реке на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Один из самых красивых каньонов Турции, поражающий мощью и величием»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
30 за человека
Экскурсия в Тазы каньон из Антальи
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
70 отзывов
Путешествие в Тазы каньон из Анталии: джипы, горы и рафтинг
Откройте величественные пейзажи Таврских гор и Тазы каньона во время захватывающей экскурсии на джипах
Начало: Ваш отель
«Экскурсия в Каньон Тазы из Анталии Это поездка на джипах 4×4 по природной красоте гор Таурус по гравийным дорогам и пыльным дорогам»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$25 за человека
Каньон Тазы, Античный Сельге и Каменные люди: отдых среди гор
🚌 На автобусе
скидка
9%
Групповая
8 часов
47 отзывов
Каньон Тазы и Античный Сельге: Историческое приключение из Анталии
Погрузитесь в мир древности и природных чудес, посетив каньон Тазы и руины Сельге в одной экскурсии
Начало: Ваш отель
«Это единственный Каньон в мире такого рода»
Расписание: вторник, Пятница
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
35$32 за человека
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Групповая
6 часов
29 отзывов
Рафтинг в Каньоне Кепрюлю: Экстремальное Приключение в Анталии
Жаждете приключений? Присоединяйтесь к нам в рафтинге по бурной реке Кепрючай в сердце живописного каньона
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
«10:00 Прибытие на базу • Инструктаж, получение экипировки • Отправляемся на автобусах в Маленький Каньон, где находится Римский Мост Бюгрюм, 2 в нэ»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$16 за человека
5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
8 часов
1 отзыв
5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
Начало: Около вашего отеля
«Переезд к месту начала мероприятия на джипах через живописный каньон»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$45 за человека
Самый высокий каньон Анталии: природный заповедник Кёпрюлю
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Самый высокий каньон Анталии: природный заповедник Кёпрюлю
Начало: Ваш отель
«Река Кёпрючай и Кёпрюлю каньон»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Рафтинг и Сафари на Багги или Квадроциклах
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
9 часов
1 отзыв
Рафтинг и Сафари на Багги или Квадроциклах
Начало: Ваш отель
«Национальный парк каньон Кёпрюлю предлагает своим посетителям множество возможностей для активного отдыха благодаря своему природному, историческому и культурному богатству»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$35 за человека
Зеленый Каньон из Анталии, безлимитное количество напитков
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
11 отзывов
Зеленый Каньон из Анталии, безлимитное количество напитков
Начало: Ваш отель
«Зеленый Каньон из Анталии Зеленый Каньон из Анталии подходит для всех возрастных категорий»
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$50 за человека
4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
7 отзывов
4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
Начало: Ваш отель
«Каньон Тазы — Рафтинг — Кабриолет Сафари и Каньон Копру Программа экскурсии Этот увлекательный тур берет начало через два часа после того как гостей забираем из отеля, так как Тазы каньон из Анталии находится на расстоянии 90 километров»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$30 за человека
Рафтинг в Каньоне Кепрюлю, квадросафари, сафари на внедорожниках
🛣 Джиппинг
Групповая
9 часов
5 отзывов
Рафтинг в Каньоне Кепрюлю, квадросафари, сафари на внедорожниках
Начало: Ваш отель
«В одноименном каньоне на горной реке Кёпрючай вас ждет 10-ти километровый сплав по порогам 1, 2 и 3 категории сложности — с ними справятся даже новички, а окружающие пейзажи будут радовать глаз на протяжении всего пути»
Расписание: Понедельник четверг, суббота с 10:00 до 17:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
$35 за человека
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Анталии
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
12 часов
16 отзывов
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Анталии
Начало: Анталья
«Отправляйтесь в Тазы каньон, где вы сможете заняться рафтингом, покататься на квадроциклах или багги и освоить зиплайн»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$55 за человека
Тазы каньон и античный город Сельге
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
3 отзыва
Тазы каньон и античный город Сельге
Начало: У вашего отеля
«Уже не первый год мечтой почти всех туристов, прилетающих в Анталию, является посещение Тазы каньона»
Расписание: Экскурсию проводим каждый понедельник и пятницу
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$37 за человека
Сафари на Buggy или квадроциклах, Рафтинг, Зиплайн
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
Групповая
9 часов
Сафари на Buggy или квадроциклах, Рафтинг, Зиплайн
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
«Национальный парк Каньон Кёпрюлю предлагает своим посетителям множество возможностей для активного отдыха благодаря своему природному, историческому и культурному богатству»
Расписание: Среда и пятница
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$37 за человека
Рафтинг в Национальном Парке Каньон Кёпрюлю
Групповая
9 часов
4 отзыва
Рафтинг в Национальном Парке Каньон Кёпрюлю
Начало: Ваш отель. Не забудьте сообщить название
«Что вас ожидает Каньон образует долину между селами Боласан и Бешконак, которая простирается на 14 км, а глубина которой достигает 100 м»
Расписание: Eжедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$17 за человека
Трансфер-тур в каньон Тазы с рафтингом и без
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальный тур в каньон Тазы с рафтингом и без из Анталии
Проведите незабываемый день, исследуя каньон Тазы с личным гидом и трансфером на комфортабельном минивэне
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
«Всем любителям прогулок на природе предлагаем отправиться в национальный парк Каньон Тазы с комфортом, воспользовавшись индивидуальным трансфером на авто комфорт-класса (минивэн)»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
Комбо 5в1 в Каньоне Кёпрюлю
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Комбо 5в1 в Каньоне Кёпрюлю
Начало: Ваш отель, не забудьте указать название отеля
«Что вас ждет:Рафтинг по реке Кепрючай, Кабриобус Сафари в Каньон Тазы, Сафари на багги, развлечение в надувном аквапарке на берегу реки, рыбалка, зиплайн (6м х 100м)Все это на территории Национального парка Каньона Кепрюлю»
Расписание: Вторник, пятница в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$60 за человека
Рафтинг вдоль реки Кёпрючай
🚌 На автобусе
Мини-группа
6 часов
Рафтинг вдоль реки Кёпрючай
Исследовать «долину чудес» на групповом сплаве в одном из самых длинных каньонов Турции
Начало: В вашем отеле
«Дорога по горному серпантину до каньона займёт около 1 часа (90 км)»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
31 за человека
Путешествие в каньон Тазы + рафтинг
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Путешествие в каньон Тазы + рафтинг: объединение приключения и отдыха
Погрузитесь в мир природных чудес и активного отдыха с нашей экскурсией в каньон Тазы и рафтингом по каньону Кёпрюлю
Начало: у вашего отеля
«Каньон известен захватывающими пейзажами, богатой флорой и фауной, а также историческим и культурным наследием»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
30 за человека
Автобусная экскурсия «Зеленый каньон - нефритовое царство Турции»
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
10 часов
Автобусная экскурсия «Зеленый каньон - нефритовое царство Турции»
Поплавать на яхте по Грин-каньону, искупаться в озере и насладиться фантастическими пейзажами
Начало: У вашего отеля
«Вы полюбуетесь с воды сказочной природой Зеленого каньона, скалами, цитрусовыми, миндальными и гранатовыми рощами»
Расписание: в понедельник и четверг в 07:00 и 08:00
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
44 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • о
    ольга
    31 мая 2024
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Всем добрый день! В последнее время часто беру экскурсии через Трипстер, это удобно, зараннее все планируешь. Экскурсией по каньонам Кепрюлю
    читать дальше

    и рафтингом все остались довольны (наша компания 7 чел), сопровождающий на рафтинге замечательный молодой человек постоянно с шутками-прибаутками, было весело. Каньон, ущелье тоже очень красивое захватывающее зрелище. Единственный минус не было гида-экскурсовода, никто ничего не расказывал (привезли-увезли)

  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Антальи
    Туран провел очень интересную экскурсию, рассказал много интересных исторических фактов. Рекомендую его как очень образованного гида, интересного рассказчика, аккуратного водителя.
  • Д
    Денис
    27 мая 2024
    5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
    Прекрасная экскурсия. Море впечатлений! Каньон Тазы просто великолепен!
  • А
    Александра
    21 мая 2024
    Экскурсия в Тазы каньон из Антальи
    За эти деньги - прекрасно. Посетили очень красивые места! Из отеля забрал комфортный микроавтобус. Связь с водителем на английском языке. Далее
    читать дальше

    расформировали автобус кому куда. Меня соединили с другими туристами, нас пересадили на машины типа микро автобусов, но с открытым верхом. Сопровождающий был со знанием русского языка. В машине можно ехать стоя. Классные ощущения. Имейте в виду, что кепку/шляпу в этом случае надо снять, чтобы не сдуло. Поэтому, лучше на экскурсию надевать бандану или бафф. Было бы здорово это указать в описании экскурсии. Если у вас куплен только каньон без баги, тарзанки и прочих услуг, вполне вероятно, что вам нужно будет посидеть подождать остальных членов группы, пока они катаются. В итоге, поездкой осталась очень довольна. Благодарю!

  • И
    Иван
    17 мая 2024
    На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
    Каньон красивый, зеленый весь такой, большой, загляденье. Трансфер тоже был вполне себе четкий. Но, о боже, как же много народу на этом
    читать дальше

    несчастном кораблике. Как же много народу в едальне на обеде. И самое интересное, что в магазине, в который на обратном пути происходит заезд, в котором 2/3 продаваемого - типа-брендовые шмотки, столько народу стоит в очередях)) А так в целом мило, но долго и однообразно кататься по каньону показалось скучновато)

  • А
    Альбина
    16 мая 2024
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Идеальная экскурсия для суперского время провождения ❤️ Красивейшая природа, великолепные места 🫶🏻 Все было организовано очень хорошо, транспорт, питание и
    читать дальше

    сопровождение! Рафтинг был потрясающий и очень веселый ✌🏼 Я бы сказала что это один из лучших туров, которые я посетила за отпуск🫶🏻

    Идеальная экскурсия для суперского время провождения ❤️ Красивейшая природа, великолепные места 🫶🏻 Все было организовано оченьИдеальная экскурсия для суперского время провождения ❤️ Красивейшая природа, великолепные места 🫶🏻 Все было организовано оченьИдеальная экскурсия для суперского время провождения ❤️ Красивейшая природа, великолепные места 🫶🏻 Все было организовано оченьИдеальная экскурсия для суперского время провождения ❤️ Красивейшая природа, великолепные места 🫶🏻 Все было организовано оченьИдеальная экскурсия для суперского время провождения ❤️ Красивейшая природа, великолепные места 🫶🏻 Все было организовано очень
  • И
    Иван
    16 мая 2024
    Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Антальи
    Спасибо большое за экскурсию, было очень интересно! Рекомендую к посещению
    Спасибо большое за экскурсию, было очень интересно! Рекомендую к посещению
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
    Чудесное путешествие, природа великолепна, масса восхитительных эмоций и позитива, хорошая организация тура, шоппинг не напрягающий в минимальном количестве.
    Чудесное путешествие, природа великолепна, масса восхитительных эмоций и позитива, хорошая организация тура, шоппинг не напрягающий в
  • А
    Анастасия
    13 мая 2024
    5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
    Добрый день! трансфер сперва не хотел приезжать за нами в отель (наш отель был не в центре). Когда я уточнила этот
    читать дальше

    момент в ватсап, то вопрос был решён и за нами все таки приехали (ведь это прописано в условиях). причём я заранее сообщила адрес отеля, перед предоплатой и уточнила, сможет ли водитель нас забрать. очень комфортная машина с русскоязычным классным гидом (к сожалению, имя не помню). нам пытались втюхать сплав по реке, но мы не хотели. в итоге где-то минут 30-40 мы вдвоем ждали еще двух людей, которые ехали из Алании и кто тоже отказался от сплава. у нас был хороший водитель, который ни слова не понимал по английски (я смогла понять его через переводчик). водил он очень аккуратно. на мосту мы не выходили, а лишь пофотографировали из машины (почему мы там не вышли - вопрос к водителю). очень красивые виды. послушали экскурсоводов из других экскурсий, полазали по камням амфитеатра. очень напрягали местные бабули, которые, как сайгаки, скакали по этим камням за туристами, чтобы продать свои браслеты (очень похоже на аллиэкспресс). даже дети участвуют в этом бизнесе, к сожалению. на амфитеатр в Сельге дают МАЛО времени. 20 минут - ни о чем, мы только залезли на самый верх:D (по самим камням, не по ступеням). шикарный обед (шашлык обалденный, макарошки, булгур, салат). да, напитки все стоили дорого, но у нас с собой была водичка:3 и снэки) мы знали, куда едем:D доставили тоже прямо к отелю (сперва не организовали нормально посадку в нужную машину (этот момент не отслеживался вообще, мы просто сели к нашему гиду, с кем выезжали от отеля), но в дальнейшем пересадили, куда надо. видимо, гид нас запомнил и потому нас переместили, куда нужно)

    Добрый день!Добрый день!
  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
    Приехал хороший лимузин автобус. Потом пересели на обычный автобус, доехали до базы. Проехали часть маршрута, вернулись хорошо покушали и дальше в путь. Природа супер.
    Приехал хороший лимузин автобус. Потом пересели на обычный автобус, доехали до базы. Проехали часть маршрута, вернулисьПриехал хороший лимузин автобус. Потом пересели на обычный автобус, доехали до базы. Проехали часть маршрута, вернулисьПриехал хороший лимузин автобус. Потом пересели на обычный автобус, доехали до базы. Проехали часть маршрута, вернулисьПриехал хороший лимузин автобус. Потом пересели на обычный автобус, доехали до базы. Проехали часть маршрута, вернулись

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Каньоны»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 29
  1. По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
  2. Природные чудеса вокруг Антальи: групповая поездка в каньон Тазы
  3. На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
  4. 5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
  5. Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Антальи
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Каньоны" можно забронировать 29 экскурсий и билетов от 16 до 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 283 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Купите самую интересную из 29 экскурсий в Анталье на 2024 год по теме «Каньоны», 283 ⭐ отзыва, цены от €16. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам