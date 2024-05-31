1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
10 часов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Насладитесь захватывающей поездкой по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Рафтинг по реке и джипинг/кабрио-сафари подарят вам незабываемые впечатления и адреналин
Начало: У вашего отеля
«Джипинг и панорамы Тазы каньона»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
40€36 за человека
Групповая
10 часов
Природные чудеса вокруг Антальи: групповая поездка в каньон Тазы
Погрузитесь в мир природных чудес каньона Тазы. Незабываемая групповая поездка, полная открытий и приключений
Начало: В вашем отеле
«Вы отправитесь в направлении каньона на комфортабельном автобусе, наслаждаясь видами сельских деревушек, сосновых лесов и горных массивов»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€25 за человека
Групповая
10 часов
На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
Зелёный каньон - крупнейшее искусственное водохранилище Турции. Прокатитесь на катере, искупайтесь в чистой воде и пообедайте в живописном ресторане на берегу
Начало: У вашего отеля
«В стоимость всё включено: трансфер на на комфортабельном автобусе из отеля и обратно, билеты в национальный парк «Зёленый каньон», прогулка на катере, страховка, обед»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€35 за человека
Групповая
9 часов
5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Анталье. Вас ждут живописные каньоны, древние руины и фантастические пейзажи. Забронируйте экскурсию прямо сейчас
Начало: У вашего отеля
«Высота каньона — от 200 до 400 метров, сверху открываются завораживающие виды на долину и реку»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€34 за человека
скидка
9%
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Антальи: незабываемое приключение
Проведите день активно и весело, наслаждаясь природой Турции. Сплав по горной реке с опытным инструктором, обед и трансфер включены
Начало: У вашего отеля
«Национальный парк Кёпрюлю Каньон»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
22€20 за человека
Групповая
9 часов
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Покорить горную реку, погонять на багги и увидеть чудо природы на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Поскольку каньон состоит из труднодоступных горных скал, он сохранил свою первозданную красоту»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€56 за человека
Индивидуальная
6 часов
Каньон Тазы и античный Аспендос: Индивидуальное путешествие из Антальи
Вас ждет незабываемое путешествие по историческим и природным красотам Анталии. Откройте для себя античный Аспендос и величественный Каньон Тазы
«Тазы каньон — одно из самых фотогеничных мест Турции»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€290 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Групповая
10 часов
Малахитовое царство: по Грин каньону из Антальи
Присоединяйтесь к групповой экскурсии по Грин каньону! Вас ждут живописные виды, яхтенная прогулка, пляжный отдых и рыбалка
Начало: у вашего отеля
«Мы проплывем по Малому и Большому Грин каньону, любуясь горными пейзажами»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
43€39 за человека
скидка
10%
Групповая
10 часов
Сафари-микс из Антальи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Увидеть природные и исторические богатства Турции в групповом туре на автобусе и джипе/кабрио-бусе
Начало: У вашего отеля
«Захватывающие каньоны Кёпрюлю и Тазы»
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
40€36 за человека
Групповая
8 часов
Экскурсия на яхте по Зеленому каньону с обедом в Анталии
Исследуйте красоты Зеленого каньона на однодневной яхтенной прогулке с уютным обедом и возможностью купания
Начало: У вашего отеля
«Здесь вы пересядете на яхту и отправитесь на прогулку по каньону»
Расписание: в понедельник и четверг в 08:00
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€56 за человека
Групповая
8 часов
Каньон Тазы + рафтинг из Антальи
Полюбоваться одним из крупнейших каньонов Турции и сплавиться по горной реке на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Один из самых красивых каньонов Турции, поражающий мощью и величием»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€30 за человека
Групповая
10 часов
Путешествие в Тазы каньон из Анталии: джипы, горы и рафтинг
Откройте величественные пейзажи Таврских гор и Тазы каньона во время захватывающей экскурсии на джипах
Начало: Ваш отель
«Экскурсия в Каньон Тазы из Анталии Это поездка на джипах 4×4 по природной красоте гор Таурус по гравийным дорогам и пыльным дорогам»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$25 за человека
скидка
9%
Групповая
8 часов
Каньон Тазы и Античный Сельге: Историческое приключение из Анталии
Погрузитесь в мир древности и природных чудес, посетив каньон Тазы и руины Сельге в одной экскурсии
Начало: Ваш отель
«Это единственный Каньон в мире такого рода»
Расписание: вторник, Пятница
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
35$32 за человека
Групповая
6 часов
Рафтинг в Каньоне Кепрюлю: Экстремальное Приключение в Анталии
Жаждете приключений? Присоединяйтесь к нам в рафтинге по бурной реке Кепрючай в сердце живописного каньона
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
«10:00 Прибытие на базу • Инструктаж, получение экипировки • Отправляемся на автобусах в Маленький Каньон, где находится Римский Мост Бюгрюм, 2 в нэ»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$16 за человека
Групповая
8 часов
5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
Начало: Около вашего отеля
«Переезд к месту начала мероприятия на джипах через живописный каньон»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$45 за человека
Индивидуальная
6 часов
Самый высокий каньон Анталии: природный заповедник Кёпрюлю
Начало: Ваш отель
«Река Кёпрючай и Кёпрюлю каньон»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Рафтинг и Сафари на Багги или Квадроциклах
Начало: Ваш отель
«Национальный парк каньон Кёпрюлю предлагает своим посетителям множество возможностей для активного отдыха благодаря своему природному, историческому и культурному богатству»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$35 за человека
Групповая
12 часов
Зеленый Каньон из Анталии, безлимитное количество напитков
Начало: Ваш отель
«Зеленый Каньон из Анталии Зеленый Каньон из Анталии подходит для всех возрастных категорий»
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$50 за человека
Групповая
12 часов
4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
Начало: Ваш отель
«Каньон Тазы — Рафтинг — Кабриолет Сафари и Каньон Копру Программа экскурсии Этот увлекательный тур берет начало через два часа после того как гостей забираем из отеля, так как Тазы каньон из Анталии находится на расстоянии 90 километров»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$30 за человека
Групповая
9 часов
Рафтинг в Каньоне Кепрюлю, квадросафари, сафари на внедорожниках
Начало: Ваш отель
«В одноименном каньоне на горной реке Кёпрючай вас ждет 10-ти километровый сплав по порогам 1, 2 и 3 категории сложности — с ними справятся даже новички, а окружающие пейзажи будут радовать глаз на протяжении всего пути»
Расписание: Понедельник четверг, суббота с 10:00 до 17:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
$35 за человека
Групповая
12 часов
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Анталии
Начало: Анталья
«Отправляйтесь в Тазы каньон, где вы сможете заняться рафтингом, покататься на квадроциклах или багги и освоить зиплайн»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$55 за человека
Групповая
9 часов
Тазы каньон и античный город Сельге
Начало: У вашего отеля
«Уже не первый год мечтой почти всех туристов, прилетающих в Анталию, является посещение Тазы каньона»
Расписание: Экскурсию проводим каждый понедельник и пятницу
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$37 за человека
Групповая
9 часов
Сафари на Buggy или квадроциклах, Рафтинг, Зиплайн
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
«Национальный парк Каньон Кёпрюлю предлагает своим посетителям множество возможностей для активного отдыха благодаря своему природному, историческому и культурному богатству»
Расписание: Среда и пятница
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$37 за человека
Групповая
9 часов
Рафтинг в Национальном Парке Каньон Кёпрюлю
Начало: Ваш отель. Не забудьте сообщить название
«Что вас ожидает Каньон образует долину между селами Боласан и Бешконак, которая простирается на 14 км, а глубина которой достигает 100 м»
Расписание: Eжедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$17 за человека
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальный тур в каньон Тазы с рафтингом и без из Анталии
Проведите незабываемый день, исследуя каньон Тазы с личным гидом и трансфером на комфортабельном минивэне
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
«Всем любителям прогулок на природе предлагаем отправиться в национальный парк Каньон Тазы с комфортом, воспользовавшись индивидуальным трансфером на авто комфорт-класса (минивэн)»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Комбо 5в1 в Каньоне Кёпрюлю
Начало: Ваш отель, не забудьте указать название отеля
«Что вас ждет:Рафтинг по реке Кепрючай, Кабриобус Сафари в Каньон Тазы, Сафари на багги, развлечение в надувном аквапарке на берегу реки, рыбалка, зиплайн (6м х 100м)Все это на территории Национального парка Каньона Кепрюлю»
Расписание: Вторник, пятница в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$60 за человека
Мини-группа
6 часов
Рафтинг вдоль реки Кёпрючай
Исследовать «долину чудес» на групповом сплаве в одном из самых длинных каньонов Турции
Начало: В вашем отеле
«Дорога по горному серпантину до каньона займёт около 1 часа (90 км)»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€31 за человека
Групповая
8 часов
Путешествие в каньон Тазы + рафтинг: объединение приключения и отдыха
Погрузитесь в мир природных чудес и активного отдыха с нашей экскурсией в каньон Тазы и рафтингом по каньону Кёпрюлю
Начало: у вашего отеля
«Каньон известен захватывающими пейзажами, богатой флорой и фауной, а также историческим и культурным наследием»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€30 за человека
Групповая
10 часов
Автобусная экскурсия «Зеленый каньон - нефритовое царство Турции»
Поплавать на яхте по Грин-каньону, искупаться в озере и насладиться фантастическими пейзажами
Начало: У вашего отеля
«Вы полюбуетесь с воды сказочной природой Зеленого каньона, скалами, цитрусовыми, миндальными и гранатовыми рощами»
Расписание: в понедельник и четверг в 07:00 и 08:00
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
€44 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- оольга31 мая 2024Всем добрый день! В последнее время часто беру экскурсии через Трипстер, это удобно, зараннее все планируешь. Экскурсией по каньонам Кепрюлю
- ДДмитрий27 мая 2024Туран провел очень интересную экскурсию, рассказал много интересных исторических фактов. Рекомендую его как очень образованного гида, интересного рассказчика, аккуратного водителя.
- ДДенис27 мая 2024Прекрасная экскурсия. Море впечатлений! Каньон Тазы просто великолепен!
- ААлександра21 мая 2024За эти деньги - прекрасно. Посетили очень красивые места! Из отеля забрал комфортный микроавтобус. Связь с водителем на английском языке. Далее
- ИИван17 мая 2024Каньон красивый, зеленый весь такой, большой, загляденье. Трансфер тоже был вполне себе четкий. Но, о боже, как же много народу на этом
- ААльбина16 мая 2024Идеальная экскурсия для суперского время провождения ❤️ Красивейшая природа, великолепные места 🫶🏻 Все было организовано очень хорошо, транспорт, питание и
- ИИван16 мая 2024Спасибо большое за экскурсию, было очень интересно! Рекомендую к посещению
- ЕЕлена15 мая 2024Чудесное путешествие, природа великолепна, масса восхитительных эмоций и позитива, хорошая организация тура, шоппинг не напрягающий в минимальном количестве.
- ААнастасия13 мая 2024Добрый день! трансфер сперва не хотел приезжать за нами в отель (наш отель был не в центре). Когда я уточнила этот
- ЕЕлена11 мая 2024Приехал хороший лимузин автобус. Потом пересели на обычный автобус, доехали до базы. Проехали часть маршрута, вернулись хорошо покушали и дальше в путь. Природа супер.
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Каньоны»
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- По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
- Природные чудеса вокруг Антальи: групповая поездка в каньон Тазы
- На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
- 5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
- Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Антальи
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