Водная прогулка по Зелёному каньону - из Антальи

Мини-круиз на кораблике с остановками для купания и обедом
Это атмосферная расслабляющая поездка для тех, кто хочет провести день на природе.

В Зелёный каньон не заходят большие круизные суда, поэтому водная прогулка проходит в спокойной атмосфере. На искусственном озере нет волн — безопасно и комфортно будет гостям любого возраста.
Описание экскурсии

8:00 — выезд из Антальи. Вы отправитесь по живописной дороге через горы и сосновые леса к Зелёному каньону. В пути гид расскажет об истории региона и его природных особенностях, а также о том, как создавалось искусственное озеро.

10:30 — прибытие к Зелёному каньону

10:30–13:30 — прогулка на лодке, остановки для купания и фото. Вы насладитесь тишиной, отражением гор в воде и панорамными видами

13:30–14:30 — обед с видом на озеро

14:30—15-30 — свободное время. Вы сможете понаблюдать за птицами и лесными обитателями или просто расслабиться на берегу под солнечными лучами

15:30 — выезд обратно

16:30 — посещение текстильного магазина (для групп из Антальи и Белека)

17:30 — возвращение в Анталью

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер, прогулка на лодке и обед
  • Вам проведут инструктаж по технике безопасности и выдадут спасательные жилеты
  • Алкогольные напитки оплачиваются отдельно
  • Заберём вас у вашего отеля в Анталье, Аланье, Кемере, Манавгате, Сиде, Белеке, Коньяалты
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.


Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мумин
Мумин — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 494 туристов
Мы — команда лицензированных гидов с историческим образованием. Проводим экскурсии с 2004 года. Искренне любим свой город и знаем его секреты. С радостью покажем вам интересные места и расскажем истории, которые вы не найдёте в интернете.

