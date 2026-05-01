Это атмосферная расслабляющая поездка для тех, кто хочет провести день на природе. В Зелёный каньон не заходят большие круизные суда, поэтому водная прогулка проходит в спокойной атмосфере. На искусственном озере нет волн — безопасно и комфортно будет гостям любого возраста.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Антальи. Вы отправитесь по живописной дороге через горы и сосновые леса к Зелёному каньону. В пути гид расскажет об истории региона и его природных особенностях, а также о том, как создавалось искусственное озеро.

10:30 — прибытие к Зелёному каньону

10:30–13:30 — прогулка на лодке, остановки для купания и фото. Вы насладитесь тишиной, отражением гор в воде и панорамными видами

13:30–14:30 — обед с видом на озеро

14:30—15-30 — свободное время. Вы сможете понаблюдать за птицами и лесными обитателями или просто расслабиться на берегу под солнечными лучами

15:30 — выезд обратно

16:30 — посещение текстильного магазина (для групп из Антальи и Белека)

17:30 — возвращение в Анталью

Организационные детали