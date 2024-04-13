Эта экскурсия предлагает насыщенный день приключений в Анталье.
Гости посетят живописные каньоны Тазы и Кёпрюлю, поднимутся на джипах на смотровую площадку с захватывающими панорамами, покатаются на багги и покорят бурную горную
Гости посетят живописные каньоны Тазы и Кёпрюлю, поднимутся на джипах на смотровую площадку с захватывающими панорамами, покатаются на багги и покорят бурную горную
6 причин купить эту экскурсию
- 🚐 Трансфер включен
- 🏞 Живописные каньоны
- 🚤 Рафтинг по реке
- 🏎 Катание на багги
- 🍽 Сытный обед
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
Что можно увидеть
- Каньон Тазы
- Каньон Кёпрюлю
- Река Кёпрючай
- Римский мост
- Долина мудрости
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Каньон Тазы
- Каньон Кёпрюлю
- Реку Кёпрючай
- Римский мост
- Долину мудрости
Вы покатаетесь на:
- Лодке во время рафтинга
- Багги по каньону Кёпрюлю
- Зиплайне на высоте 300 метров
- Джипах по горному серпантину
Подробная программа
07:30-9:30 — Сбор гостей.
10:00-10:30 — Прибытие на территорию каньона Кёпрюлю.
11:00-12:30 — Сплав по горной реке: вы проплывёте на лодке около 10 км в окружении кипарисовых, сосновых и эвкалиптовых лесов. По пути сделаем остановку и «полетаем» на зиплайне.
13:30 — Возвращение на базу, где вы сможете принять душ и переодеться.
13:30-14:00 — Обед.
14:00-15:00 — Катание на багги по каньону
15:00-16:30 — Поездка на джипах в Тазы каньон. На смотровой площадке у вас будет 30-40 минут свободного времени, чтобы полюбоваться видами и пофотографироваться.
17:00-18:30 — Обратный трансфер в отели.
Организационные детали
- Экскурсия подходит взрослым и детям от 3 лет
- В стоимость включено: трансфер от вашего отеля и обратно на комфортабельном минивэне Mercedes Vito или Mercedes Sprinter, сопровождение русскоговорящего инструктора, снаряжение, обед
- Отдельно по желанию оплачиваются напитки
- Подробные рассказы гида в этой программе не предусмотрены
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов-инструкторов нашей команды
ежедневно в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€42
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
|Дети с 5 до 12 лет
|€21
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрдал — Организатор в Анталье
Провёл экскурсии для 115 туристов
Я лицензированный гид (русский и немецкий язык) со стажем работы более 20 лет. Имею большой опыт по организации экскурсий и оказанию туристических услуг в Турции, в том числе трансфера, а также по предоставлению яхт в аренду. Моя команда профессиональных гидов покажет вам самые известные достопримечательности нашей страны.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кирилл
13 апр 2024
Все было замечательно, единственное поездка на багги разочаровала совсем. Скорость быстрой ходьбы и расстояние максимум 750 метров, это все.
Рафтинг советую всем, вода чудесная. Каньон и природа восхитительны.
Рафтинг советую всем, вода чудесная. Каньон и природа восхитительны.
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