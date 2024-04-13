Всё включено: лучшие развлечения в Анталье

Несколько активностей за один день: каньоны, рафтинг, багги и джип-туры. Обед и трансфер включены. Подходит для всех возрастов
Эта экскурсия предлагает насыщенный день приключений в Анталье.

Гости посетят живописные каньоны Тазы и Кёпрюлю, поднимутся на джипах на смотровую площадку с захватывающими панорамами, покатаются на багги и покорят бурную горную
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реку Кёпрючай во время сплава на рафтах. В программе также предусмотрен сытный обед в красивом месте, который уже включён в стоимость. Экскурсия подходит как для взрослых, так и для детей от 3 лет.

В стоимость включены трансфер от отеля и обратно, сопровождение русскоговорящего инструктора, снаряжение и обед. Отдельно оплачиваются только напитки.

Программа не предусматривает подробные рассказы гида, но каждый участник получит незабываемые впечатления от активного отдыха

4
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🚐 Трансфер включен
  2. 🏞 Живописные каньоны
  3. 🚤 Рафтинг по реке
  4. 🏎 Катание на багги
  5. 🍽 Сытный обед
  6. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов

Что можно увидеть

  • Каньон Тазы
  • Каньон Кёпрюлю
  • Река Кёпрючай
  • Римский мост
  • Долина мудрости
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Каньон Тазы
  • Каньон Кёпрюлю
  • Реку Кёпрючай
  • Римский мост
  • Долину мудрости

Вы покатаетесь на:

  • Лодке во время рафтинга
  • Багги по каньону Кёпрюлю
  • Зиплайне на высоте 300 метров
  • Джипах по горному серпантину

Подробная программа

07:30-9:30 — Сбор гостей.
10:00-10:30 — Прибытие на территорию каньона Кёпрюлю.
11:00-12:30 — Сплав по горной реке: вы проплывёте на лодке около 10 км в окружении кипарисовых, сосновых и эвкалиптовых лесов. По пути сделаем остановку и «полетаем» на зиплайне.
13:30 — Возвращение на базу, где вы сможете принять душ и переодеться.
13:30-14:00 — Обед.
14:00-15:00 — Катание на багги по каньону
15:00-16:30 — Поездка на джипах в Тазы каньон. На смотровой площадке у вас будет 30-40 минут свободного времени, чтобы полюбоваться видами и пофотографироваться.
17:00-18:30 — Обратный трансфер в отели.

Организационные детали

  • Экскурсия подходит взрослым и детям от 3 лет
  • В стоимость включено: трансфер от вашего отеля и обратно на комфортабельном минивэне Mercedes Vito или Mercedes Sprinter, сопровождение русскоговорящего инструктора, снаряжение, обед
  • Отдельно по желанию оплачиваются напитки
  • Подробные рассказы гида в этой программе не предусмотрены
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов-инструкторов нашей команды

ежедневно в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€42
Дети до 5 летБесплатно
Дети с 5 до 12 лет€21
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
К
13 апр 2024
Все было замечательно, единственное поездка на багги разочаровала совсем. Скорость быстрой ходьбы и расстояние максимум 750 метров, это все.
Рафтинг советую всем, вода чудесная. Каньон и природа восхитительны.

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