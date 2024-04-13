Эта экскурсия предлагает насыщенный день приключений в Анталье.Гости посетят живописные каньоны Тазы и Кёпрюлю, поднимутся на джипах на смотровую площадку с захватывающими панорамами, покатаются на багги и покорят бурную горную

реку Кёпрючай во время сплава на рафтах. В программе также предусмотрен сытный обед в красивом месте, который уже включён в стоимость. Экскурсия подходит как для взрослых, так и для детей от 3 лет. В стоимость включены трансфер от отеля и обратно, сопровождение русскоговорящего инструктора, снаряжение и обед. Отдельно оплачиваются только напитки. Программа не предусматривает подробные рассказы гида, но каждый участник получит незабываемые впечатления от активного отдыха

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

Каньон Тазы

Каньон Кёпрюлю

Реку Кёпрючай

Римский мост

Долину мудрости

Вы покатаетесь на:

Лодке во время рафтинга

Багги по каньону Кёпрюлю

Зиплайне на высоте 300 метров

Джипах по горному серпантину

Подробная программа

07:30-9:30 — Сбор гостей.

10:00-10:30 — Прибытие на территорию каньона Кёпрюлю.

11:00-12:30 — Сплав по горной реке: вы проплывёте на лодке около 10 км в окружении кипарисовых, сосновых и эвкалиптовых лесов. По пути сделаем остановку и «полетаем» на зиплайне.

13:30 — Возвращение на базу, где вы сможете принять душ и переодеться.

13:30-14:00 — Обед.

14:00-15:00 — Катание на багги по каньону

15:00-16:30 — Поездка на джипах в Тазы каньон. На смотровой площадке у вас будет 30-40 минут свободного времени, чтобы полюбоваться видами и пофотографироваться.

17:00-18:30 — Обратный трансфер в отели.

Организационные детали