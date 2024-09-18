Прокат и аренда в Анталье

Найдено 3 экскурсии в категории «Прокат и аренда» в Анталье, цены от $600. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Аренда VIP-яхты и морская прогулка
На яхте
4 отзыва
3 часа
Водная прогулка
Аренда VIP-яхты и морская прогулка
Начало: Около вашего отеля
Расписание: Вы можете выбрать удобное время для прогулки
Сегодня в 16:00
Завтра в 07:00
$600 за всё до 6 чел.
Аренда яхты в Кемере
На яхте
6 часов
Водная прогулка
Аренда яхты в Кемере
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости.
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
$750 за всё до 12 чел.
Аренда яхты TU NAVY3
На яхте
4 часа
Водная прогулка
Аренда яхты TU NAVY3
Начало: На ресепшн вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$850 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    18 сентября 2024
    Аренда VIP-яхты и морская прогулка
    Наша годовщина свадьбы выпадает на отпуск. Так совпало, что на этот день мы забронировали индивидуальный экскурсию на яхте. Было круто,
    читать дальше

    качало на волнах, искупались в открытом море и получили массу положительных эмоций. На яхте нас накормили вкусным ужином. Да. впервые на экскурсии нас вкусно накормили. При нас же пожарили свежую рыбу и молодую картошку сделали салат. Благодарим команду яхты за такой тёплый прием. В следующем году забронируем ещё раз вашу яхту!

  • К
    Кирилл
    14 сентября 2024
    Аренда VIP-яхты и морская прогулка
    Спасибо вам огромное. Накупались от души. Глаза получили удовольствие от вида гор и моря.
  • А
    Анна
    13 июля 2024
    Аренда VIP-яхты и морская прогулка
    Спасибо за чудесный отдых на яхте и за сервис

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Прокат и аренда»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Аренда VIP-яхты и морская прогулка
  2. Аренда яхты в Кемере
  3. Аренда яхты TU NAVY3
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Минарет Йивли
  6. Памуккале
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Башня Хыдырлык
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Анталье в январе 2025
Сейчас в Анталье в категории "Прокат и аренда" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 850. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Забронируйте экскурсию в Анталье на 2025 год по теме «Прокат и аренда», 4 ⭐ отзыва, цены от $600. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март