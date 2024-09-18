читать дальше качало на волнах, искупались в открытом море и получили массу положительных эмоций. На яхте нас накормили вкусным ужином. Да. впервые на экскурсии нас вкусно накормили. При нас же пожарили свежую рыбу и молодую картошку сделали салат. Благодарим команду яхты за такой тёплый прием. В следующем году забронируем ещё раз вашу яхту!

Наша годовщина свадьбы выпадает на отпуск. Так совпало, что на этот день мы забронировали индивидуальный экскурсию на яхте. Было круто,